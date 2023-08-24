Харьковчан оберегают от свежих могил - 24.08.2023 Украина.ру
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Харьковчан оберегают от свежих могил
Харьковчан оберегают от свежих могил - 24.08.2023 Украина.ру
Харьковчан оберегают от свежих могил
Украинские обыватели добиваются права посещать кладбища
2023-08-24T17:36
2023-08-24T17:36
сво
украина
кладбище
потери всу
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Областная военная администрация Харькова и Харьковский горсовет запретили посещение кладбищ под предлогом необходимости их разминирования. Однако местные жители добиваются разрешений на посещения, утверждая, что предлог надуман."Недавно инициативные жители города создали петицию, в которой указано, что на территории кладбища №17 нет никаких неразорвавшихся снарядов и мин. Люди второй год подряд не могут убраться на могилах и возложить цветы. По закону, если петиция наберёт 5000 голосов за 90 дней, то мэрия должна её рассмотреть", - сообщает телеграм-канал dillfrash о проблемах жителей подконтрольного ВСУ областного центра.При этом высказывается сомнение в допуске харьковчан на кладбище – "ведь киевскому режиму очень не нравится, когда люди видят реальные потери среди ВСУ".Об аналогичных проблемах в подконтрольных ВСУ населённых пунктах сообщают и другие телеграм-каналы. Под разными предлогами местные власти ограничили посещение кладбищ. По мнению пользователей соцсетей, военные администрации напрасно пытаются скрывать масштаб потерь личного состава ВСУ.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях ВСУ публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией. При этом пресса США оценивает людские потери ВСУ в полмиллиона человек, а британская утверждает, что они в три раза больше российских.Минобороны Украины также было уличено в занижении потерь личного состава разными способами. В частности, погибшие записывались в "пропавшие без вести" для отказа в денежных выплатах.При всех усилиях по сокрытию людских потерь киевским пропагандистам до сих пор не удаётся запретить публикацию фотографий свежих могил погибших солдат и офицеров. Ещё одним источником информации по потерям личного состава ВСУ, СБУ и других силовых ведомств остаются публикации некрологов.
https://ukraina.ru/20230816/1048702757.html
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сво, украина, кладбище, потери всу
СВО, Украина, кладбище, потери ВСУ

Харьковчан оберегают от свежих могил

17:36 24.08.2023
 
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegramкладбище ВСУ
кладбище ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegram
Читать в
Украинские обыватели добиваются права посещать кладбища
Областная военная администрация Харькова и Харьковский горсовет запретили посещение кладбищ под предлогом необходимости их разминирования. Однако местные жители добиваются разрешений на посещения, утверждая, что предлог надуман.
"Недавно инициативные жители города создали петицию, в которой указано, что на территории кладбища №17 нет никаких неразорвавшихся снарядов и мин. Люди второй год подряд не могут убраться на могилах и возложить цветы. По закону, если петиция наберёт 5000 голосов за 90 дней, то мэрия должна её рассмотреть", - сообщает телеграм-канал dillfrash о проблемах жителей подконтрольного ВСУ областного центра.
При этом высказывается сомнение в допуске харьковчан на кладбище – "ведь киевскому режиму очень не нравится, когда люди видят реальные потери среди ВСУ".
Об аналогичных проблемах в подконтрольных ВСУ населённых пунктах сообщают и другие телеграм-каналы. Под разными предлогами местные власти ограничили посещение кладбищ. По мнению пользователей соцсетей, военные администрации напрасно пытаются скрывать масштаб потерь личного состава ВСУ.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях ВСУ публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией. При этом пресса США оценивает людские потери ВСУ в полмиллиона человек, а британская утверждает, что они в три раза больше российских.
Минобороны Украины также было уличено в занижении потерь личного состава разными способами. В частности, погибшие записывались в "пропавшие без вести" для отказа в денежных выплатах.
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При всех усилиях по сокрытию людских потерь киевским пропагандистам до сих пор не удаётся запретить публикацию фотографий свежих могил погибших солдат и офицеров. Ещё одним источником информации по потерям личного состава ВСУ, СБУ и других силовых ведомств остаются публикации некрологов.
 
СВОУкраинакладбищепотери ВСУ
 
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