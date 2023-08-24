https://ukraina.ru/20230824/1048918497.html

Харьковчан оберегают от свежих могил

Харьковчан оберегают от свежих могил - 24.08.2023 Украина.ру

Харьковчан оберегают от свежих могил

Украинские обыватели добиваются права посещать кладбища

2023-08-24T17:36

2023-08-24T17:36

2023-08-24T17:36

сво

украина

кладбище

потери всу

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Областная военная администрация Харькова и Харьковский горсовет запретили посещение кладбищ под предлогом необходимости их разминирования. Однако местные жители добиваются разрешений на посещения, утверждая, что предлог надуман."Недавно инициативные жители города создали петицию, в которой указано, что на территории кладбища №17 нет никаких неразорвавшихся снарядов и мин. Люди второй год подряд не могут убраться на могилах и возложить цветы. По закону, если петиция наберёт 5000 голосов за 90 дней, то мэрия должна её рассмотреть", - сообщает телеграм-канал dillfrash о проблемах жителей подконтрольного ВСУ областного центра.При этом высказывается сомнение в допуске харьковчан на кладбище – "ведь киевскому режиму очень не нравится, когда люди видят реальные потери среди ВСУ".Об аналогичных проблемах в подконтрольных ВСУ населённых пунктах сообщают и другие телеграм-каналы. Под разными предлогами местные власти ограничили посещение кладбищ. По мнению пользователей соцсетей, военные администрации напрасно пытаются скрывать масштаб потерь личного состава ВСУ.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях ВСУ публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией. При этом пресса США оценивает людские потери ВСУ в полмиллиона человек, а британская утверждает, что они в три раза больше российских.Минобороны Украины также было уличено в занижении потерь личного состава разными способами. В частности, погибшие записывались в "пропавшие без вести" для отказа в денежных выплатах.При всех усилиях по сокрытию людских потерь киевским пропагандистам до сих пор не удаётся запретить публикацию фотографий свежих могил погибших солдат и офицеров. Ещё одним источником информации по потерям личного состава ВСУ, СБУ и других силовых ведомств остаются публикации некрологов.

https://ukraina.ru/20230816/1048702757.html

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сво, украина, кладбище, потери всу