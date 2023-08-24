Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку - 24.08.2023 Украина.ру
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Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку
Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку - 24.08.2023 Украина.ру
Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку
Накануне Дня независимости Украины борцы со всем советским добрались и до мелкой разменной монеты - копейки. Об этом сообщили авторы телеграм-канала Mрiя 24 августа
2023-08-24T16:45
2023-08-24T16:45
новости
деньги
центр разумкова
переименование
гривны
украина
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Разменную украинскую монету необходимо переименовать, поскольку "копейка" является русским словом. Об этом заявил консультант центра экономических и политических исследований имени Разумкова Петр Стецюк.Стецюк добавил, что название украинской национальной валюты в 1996 году было закреплено в Конституции, и это "очень удачный вариант".По его мнению, название разменной монеты – "копейка" было выбрано не очень удачно. "Это исключительно российский, старый московский нарратив", - сказал Стецюк."У нас есть очень красивое слово, которое соответствует центам – "сотики", и в 1917 году [Михаил] Грушевский рассматривал такой вариант, но до этого не дошло. Надеюсь, в будущем всё-таки дойдёт…", – призвал Стецюк.
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новости, деньги, центр разумкова, переименование, гривны, украина
Новости, деньги, Центр Разумкова, переименование, гривны, Украина

Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку

16:45 24.08.2023
 
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
копейка, гривна - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : СС0, pixabay
Читать в
Накануне Дня независимости Украины борцы со всем советским добрались и до мелкой разменной монеты - копейки. Об этом сообщили авторы телеграм-канала Mрiя 24 августа
Разменную украинскую монету необходимо переименовать, поскольку "копейка" является русским словом. Об этом заявил консультант центра экономических и политических исследований имени Разумкова Петр Стецюк.
Стецюк добавил, что название украинской национальной валюты в 1996 году было закреплено в Конституции, и это "очень удачный вариант".

"Не украинский доллар, не карбованец, не рубль, прости Господи, не марка какая-нибудь. Гривна была выбрана. Однако, все величие украинских денег портит злосчастная копейка, которой давно и в обиходе-то нет", – с гордостью сказал эксперт.

По его мнению, название разменной монеты – "копейка" было выбрано не очень удачно. "Это исключительно российский, старый московский нарратив", - сказал Стецюк.
"У нас есть очень красивое слово, которое соответствует центам – "сотики", и в 1917 году [Михаил] Грушевский рассматривал такой вариант, но до этого не дошло. Надеюсь, в будущем всё-таки дойдёт…", – призвал Стецюк.
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