https://ukraina.ru/20230824/1048917897.html

Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку

Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку - 24.08.2023 Украина.ру

Слишком русское название: на Украине хотят переименовать "злосчастную" копейку

Накануне Дня независимости Украины борцы со всем советским добрались и до мелкой разменной монеты - копейки. Об этом сообщили авторы телеграм-канала Mрiя 24 августа

2023-08-24T16:45

2023-08-24T16:45

2023-08-24T16:45

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Разменную украинскую монету необходимо переименовать, поскольку "копейка" является русским словом. Об этом заявил консультант центра экономических и политических исследований имени Разумкова Петр Стецюк.Стецюк добавил, что название украинской национальной валюты в 1996 году было закреплено в Конституции, и это "очень удачный вариант".По его мнению, название разменной монеты – "копейка" было выбрано не очень удачно. "Это исключительно российский, старый московский нарратив", - сказал Стецюк."У нас есть очень красивое слово, которое соответствует центам – "сотики", и в 1917 году [Михаил] Грушевский рассматривал такой вариант, но до этого не дошло. Надеюсь, в будущем всё-таки дойдёт…", – призвал Стецюк.

https://ukraina.ru/20230721/1048177078.html

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новости, деньги, центр разумкова, переименование, гривны, украина