Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго - 24.08.2023 Украина.ру
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Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго
Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго - 24.08.2023 Украина.ру
Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго
Передвижные командные пункты ВСУ снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи
2023-08-24T16:45
2023-08-24T17:55
интервью
россия
всу
днепропетровск
крым
диверсанты
чвк "вагнер"
пригожин
артемовск
купянск
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Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает, отмечает военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. В ведомстве не уточнили, что это был за центр. Однако в ночь на 24 августа власти Днепропетровска сообщили, что в результате точного удара России был разрушен транспортный объект.— Алексей Николаевич, видите ли вы связь между этими двумя фактами?— Вижу. Хотя мне трудно сказать, был ли этот транспортный объект передвижным командным пунктом или просто транспортом, в котором перевозили очень важных военных чиновников и советников. Мои товарищи из Запорожской области в курсе, что мы что-то грохнули, но что именно — не знают. Надо просто набраться терпения и подождать. Через некоторое время или российская сторона что-то сообщит, или с украинской стороны что-то просочится.Но я уверен, что это очень серьезно. Когда мы обычно наблюдаем такую молчанку, это означает, что Украина заметает следы. А потом мы обязательно узнаем, чьи самолеты прилетали, чтобы убрать либо раненых, либо трупы. И по косвенным признакам можно будет определить, что же там на самом деле произошло.— Ваша версия с передвижным командным пунктом интересная. Как именно Украина могла его использовать?— Передвижные командные пункты снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи. Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает.Средства поражения у нас тоже хорошие. В сводке же сказано, что мы нанесли массированный удар. Это значит, что сначала были пущены ложные цели. Потом были подняты в воздух и выведены на боевые позиции для пуска ракет самолеты, тоже отвлекающие противника от главной цели. А в этом массовом пуске был замаскирован самый главный пуск, среагировать на который украинская система ПВО-ПРО просто не смогла. Ее подавили и заглушили средствами РЭБ и отвлечения внимания.Вот такая колоссальная работа кроется в этом скромном сообщении от Минобороны РФ.— Если продолжать тему дистанционных ударов, Минобороны РФ опубликовало видео, как наши Су-34 уничтожили пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки С-300ПС в районе Зелёного Гая в Николаевской области. Что этот комплекс мог прикрывать на такой глубине от фронта?— Скорее всего, этот комплекс прикрывал или военный объект оперативного масштаба, или иностранных советников, которые очень интересуются Николаевской областью из-за ее портов и близости к морю. Я не знаю, насколько он масштабный, но он однозначно важный.В любом случае хорошо, что мы поразили станцию наведения. Для С-300 важны не столько ракеты, а РЛС. Они у Украины кончаются. Так что наши ВКС молодцы, что сработали комплексно, уничтожив и пусковую установку, и станцию, и пункт управления.— Также были сообщения об украинском десанте на мысе Тарханкут в Крыму. В телеграм-каналах пишут, что до этого противник уничтожил в этом районе наш береговой ракетный комплекс. Можно ли это было предотвратить?— Предотвратить работу профессиональных ДРГ всегда сложно. Будь она либо российская, либо украинская, либо итальянская, которая в 1955 году взорвала советский линкор «Новороссийск».Мне трудно сказать, взорвал ли противник наш береговой ракетный комплекс. Если об этом сообщала только украинская сторона, то это надо делить пополам, а потом извлекать квадратный корень. Надо подождать, что по этому поводу скажут в России и на Западе.Я неоднократно бывал в Крыму. Я могу сказать, что наземные войска, морская пехота и охранники объектов там настолько натренированы, что просто так для Украины уничтожить ракетный комплекс было бы крайне сложно. Хотя исключать ничего нельзя. Опытные ДРГ как-таки нужны, чтобы преодолевать все преграды для уничтожения значимого объекта.— В связи с гибелью Пригожина и Уткина комментаторы стали говорить, что нам для победы над ВСУ необходимо создать мощный боевой кулак вроде «Вагнера», чтобы в ходе осенне-зимней кампании устроить противнику новую «бахмутскую мясорубку». Нужно ли нам это?— Нет, не нужно. А зачем?Это эмоции. Кем бы ни был Пригожин, но как командир и как организатор он был одним из самых эффективных в мире. «Вагнер» — это тоже образец стойкости и мужественности. Да, они воюют за деньги. Но наши контрактники тоже за деньги воюют. Так что за родину «вагнеровцы» тоже воюют.Теперь отвечу на ваш вопрос. Повторюсь, это эмоции ребят, не совсем разбирающихся в военном деле и в политике. Генштаб ВС РФ умеет планировать военные операции, потому что Россия воюет постоянно. У него есть поставленные цели и задачи. Мы не занимаемся символизмом. Нам не нужен ни Артемовск, ни Мариуполь. Это не в традиции наших военных.Конечно, если мы начнем атаку на Купянск или Изюм, кто-то может назвать это вторым Артемовском и местью за Пригожина. Но все эти наступательные действия были запланированы заранее, до этой трагедии.
https://ukraina.ru/20230819/1048795808.html
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интервью, россия, всу, днепропетровск, крым, диверсанты, чвк "вагнер", пригожин, артемовск, купянск, изюм, центр принятия решений, вкс, пво, с-300, николаев
Интервью, Россия, ВСУ, Днепропетровск, Крым, диверсанты, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Артемовск, Купянск, Изюм, Центр принятия решений, ВКС, ПВО, С-300, Николаев

Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго

16:45 24.08.2023 (обновлено: 17:55 24.08.2023)
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Читать в
Передвижные командные пункты ВСУ снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи
Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает, отмечает военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. В ведомстве не уточнили, что это был за центр.
Однако в ночь на 24 августа власти Днепропетровска сообщили, что в результате точного удара России был разрушен транспортный объект.
— Алексей Николаевич, видите ли вы связь между этими двумя фактами?
— Вижу. Хотя мне трудно сказать, был ли этот транспортный объект передвижным командным пунктом или просто транспортом, в котором перевозили очень важных военных чиновников и советников.
Мои товарищи из Запорожской области в курсе, что мы что-то грохнули, но что именно — не знают. Надо просто набраться терпения и подождать. Через некоторое время или российская сторона что-то сообщит, или с украинской стороны что-то просочится.
Но я уверен, что это очень серьезно. Когда мы обычно наблюдаем такую молчанку, это означает, что Украина заметает следы. А потом мы обязательно узнаем, чьи самолеты прилетали, чтобы убрать либо раненых, либо трупы. И по косвенным признакам можно будет определить, что же там на самом деле произошло.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
19 августа, 03:10
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— Ваша версия с передвижным командным пунктом интересная. Как именно Украина могла его использовать?
— Передвижные командные пункты снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи.
Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает.
Средства поражения у нас тоже хорошие. В сводке же сказано, что мы нанесли массированный удар. Это значит, что сначала были пущены ложные цели. Потом были подняты в воздух и выведены на боевые позиции для пуска ракет самолеты, тоже отвлекающие противника от главной цели.
А в этом массовом пуске был замаскирован самый главный пуск, среагировать на который украинская система ПВО-ПРО просто не смогла. Ее подавили и заглушили средствами РЭБ и отвлечения внимания.
Вот такая колоссальная работа кроется в этом скромном сообщении от Минобороны РФ.
— Если продолжать тему дистанционных ударов, Минобороны РФ опубликовало видео, как наши Су-34 уничтожили пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки С-300ПС в районе Зелёного Гая в Николаевской области. Что этот комплекс мог прикрывать на такой глубине от фронта?
— Скорее всего, этот комплекс прикрывал или военный объект оперативного масштаба, или иностранных советников, которые очень интересуются Николаевской областью из-за ее портов и близости к морю. Я не знаю, насколько он масштабный, но он однозначно важный.
В любом случае хорошо, что мы поразили станцию наведения. Для С-300 важны не столько ракеты, а РЛС. Они у Украины кончаются. Так что наши ВКС молодцы, что сработали комплексно, уничтожив и пусковую установку, и станцию, и пункт управления.
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— Также были сообщения об украинском десанте на мысе Тарханкут в Крыму. В телеграм-каналах пишут, что до этого противник уничтожил в этом районе наш береговой ракетный комплекс. Можно ли это было предотвратить?
— Предотвратить работу профессиональных ДРГ всегда сложно. Будь она либо российская, либо украинская, либо итальянская, которая в 1955 году взорвала советский линкор «Новороссийск».
Мне трудно сказать, взорвал ли противник наш береговой ракетный комплекс. Если об этом сообщала только украинская сторона, то это надо делить пополам, а потом извлекать квадратный корень. Надо подождать, что по этому поводу скажут в России и на Западе.
Я неоднократно бывал в Крыму. Я могу сказать, что наземные войска, морская пехота и охранники объектов там настолько натренированы, что просто так для Украины уничтожить ракетный комплекс было бы крайне сложно. Хотя исключать ничего нельзя.
Опытные ДРГ как-таки нужны, чтобы преодолевать все преграды для уничтожения значимого объекта.
— В связи с гибелью Пригожина и Уткина комментаторы стали говорить, что нам для победы над ВСУ необходимо создать мощный боевой кулак вроде «Вагнера», чтобы в ходе осенне-зимней кампании устроить противнику новую «бахмутскую мясорубку». Нужно ли нам это?
— Нет, не нужно. А зачем?
Это эмоции. Кем бы ни был Пригожин, но как командир и как организатор он был одним из самых эффективных в мире. «Вагнер» — это тоже образец стойкости и мужественности. Да, они воюют за деньги. Но наши контрактники тоже за деньги воюют. Так что за родину «вагнеровцы» тоже воюют.
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Теперь отвечу на ваш вопрос. Повторюсь, это эмоции ребят, не совсем разбирающихся в военном деле и в политике. Генштаб ВС РФ умеет планировать военные операции, потому что Россия воюет постоянно. У него есть поставленные цели и задачи.
Мы не занимаемся символизмом. Нам не нужен ни Артемовск, ни Мариуполь. Это не в традиции наших военных.
Конечно, если мы начнем атаку на Купянск или Изюм, кто-то может назвать это вторым Артемовском и местью за Пригожина. Но все эти наступательные действия были запланированы заранее, до этой трагедии.
 
ИнтервьюРоссияВСУДнепропетровскКрымдиверсантыЧВК "Вагнер"ПригожинАртемовскКупянскИзюмЦентр принятия решенийВКСПВОС-300Николаев
 
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