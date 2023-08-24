Алексей Самойлов: Россия в Днепропетровске нанесла по ВСУ такой удар, что они не оправятся еще долго
16:45 24.08.2023 (обновлено: 17:55 24.08.2023)
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Передвижные командные пункты ВСУ снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи
Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает, отмечает военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. В ведомстве не уточнили, что это был за центр.
Однако в ночь на 24 августа власти Днепропетровска сообщили, что в результате точного удара России был разрушен транспортный объект.
— Алексей Николаевич, видите ли вы связь между этими двумя фактами?
— Вижу. Хотя мне трудно сказать, был ли этот транспортный объект передвижным командным пунктом или просто транспортом, в котором перевозили очень важных военных чиновников и советников.
Мои товарищи из Запорожской области в курсе, что мы что-то грохнули, но что именно — не знают. Надо просто набраться терпения и подождать. Через некоторое время или российская сторона что-то сообщит, или с украинской стороны что-то просочится.
Но я уверен, что это очень серьезно. Когда мы обычно наблюдаем такую молчанку, это означает, что Украина заметает следы. А потом мы обязательно узнаем, чьи самолеты прилетали, чтобы убрать либо раненых, либо трупы. И по косвенным признакам можно будет определить, что же там на самом деле произошло.
19 августа, 03:10Алексей Самойлов: Россия разгромит ВСУ и разделается со всей Европой без удара на Львов через БелоруссиюПольша может заменить Украину на поле боя и стать американским жандармом Европы. Но на это потребуется несколько лет. А за это время Россия может наворотить таких дел, что та Европа, которую мы знаем, перестанет существовать, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
— Ваша версия с передвижным командным пунктом интересная. Как именно Украина могла его использовать?
— Передвижные командные пункты снабжены соответствующими системами связи и боевого управления. Отследить их сложно, потому что они максимально маскируются. Но наша космическая и радиотехническая разведка научилась делать подобные вещи.
Мы уже не раз слышим о том, насколько эффективно она срабатывает.
Средства поражения у нас тоже хорошие. В сводке же сказано, что мы нанесли массированный удар. Это значит, что сначала были пущены ложные цели. Потом были подняты в воздух и выведены на боевые позиции для пуска ракет самолеты, тоже отвлекающие противника от главной цели.
А в этом массовом пуске был замаскирован самый главный пуск, среагировать на который украинская система ПВО-ПРО просто не смогла. Ее подавили и заглушили средствами РЭБ и отвлечения внимания.
Вот такая колоссальная работа кроется в этом скромном сообщении от Минобороны РФ.
— Если продолжать тему дистанционных ударов, Минобороны РФ опубликовало видео, как наши Су-34 уничтожили пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки С-300ПС в районе Зелёного Гая в Николаевской области. Что этот комплекс мог прикрывать на такой глубине от фронта?
— Скорее всего, этот комплекс прикрывал или военный объект оперативного масштаба, или иностранных советников, которые очень интересуются Николаевской областью из-за ее портов и близости к морю. Я не знаю, насколько он масштабный, но он однозначно важный.
В любом случае хорошо, что мы поразили станцию наведения. Для С-300 важны не столько ракеты, а РЛС. Они у Украины кончаются. Так что наши ВКС молодцы, что сработали комплексно, уничтожив и пусковую установку, и станцию, и пункт управления.
05:05Илья Мощанский: Россия показала ВСУ палец возле Купянска, чтобы к октябрю одержать вторую победу по очкамВесь расчет украинского государства строился на том, что у них меньше потенциал, но за счет необыкновенного морального духа они разгромят Россию. И как только они поймут, что желания победить у нас одинаково, а тигр не сможет победить слона, они начнут сыпаться, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
— Также были сообщения об украинском десанте на мысе Тарханкут в Крыму. В телеграм-каналах пишут, что до этого противник уничтожил в этом районе наш береговой ракетный комплекс. Можно ли это было предотвратить?
— Предотвратить работу профессиональных ДРГ всегда сложно. Будь она либо российская, либо украинская, либо итальянская, которая в 1955 году взорвала советский линкор «Новороссийск».
Мне трудно сказать, взорвал ли противник наш береговой ракетный комплекс. Если об этом сообщала только украинская сторона, то это надо делить пополам, а потом извлекать квадратный корень. Надо подождать, что по этому поводу скажут в России и на Западе.
Я неоднократно бывал в Крыму. Я могу сказать, что наземные войска, морская пехота и охранники объектов там настолько натренированы, что просто так для Украины уничтожить ракетный комплекс было бы крайне сложно. Хотя исключать ничего нельзя.
Опытные ДРГ как-таки нужны, чтобы преодолевать все преграды для уничтожения значимого объекта.
— В связи с гибелью Пригожина и Уткина комментаторы стали говорить, что нам для победы над ВСУ необходимо создать мощный боевой кулак вроде «Вагнера», чтобы в ходе осенне-зимней кампании устроить противнику новую «бахмутскую мясорубку». Нужно ли нам это?
— Нет, не нужно. А зачем?
Это эмоции. Кем бы ни был Пригожин, но как командир и как организатор он был одним из самых эффективных в мире. «Вагнер» — это тоже образец стойкости и мужественности. Да, они воюют за деньги. Но наши контрактники тоже за деньги воюют. Так что за родину «вагнеровцы» тоже воюют.
Вчера, 04:14Алексей Зубец о вьетнамском сценарии для решения конфликта на Украине и будущем БРИКСБратьями украинцы и россияне, может, и не станут, но раны, вызванные этой войной, загладятся гораздо быстрее, чем принято думать, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Теперь отвечу на ваш вопрос. Повторюсь, это эмоции ребят, не совсем разбирающихся в военном деле и в политике. Генштаб ВС РФ умеет планировать военные операции, потому что Россия воюет постоянно. У него есть поставленные цели и задачи.
Мы не занимаемся символизмом. Нам не нужен ни Артемовск, ни Мариуполь. Это не в традиции наших военных.
Конечно, если мы начнем атаку на Купянск или Изюм, кто-то может назвать это вторым Артемовском и местью за Пригожина. Но все эти наступательные действия были запланированы заранее, до этой трагедии.