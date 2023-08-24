Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону - 24.08.2023 Украина.ру
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Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону
Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону - 24.08.2023 Украина.ру
Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
2023-08-24T16:33
2023-08-24T16:33
новости
владимир путин
сергей лавров
эммануэль макрон
совет
телефонный разговор
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Если есть намерение что-то донести до российского лидера, подчеркнул Лавров, нужно сделать это через дипломатические каналы."Когда о том, как будут Россию "возвращать в цивилизованное сообщество", заявляют публично - год назад Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц говорили, что вот мы продолжаем диалог, мы еще скажем свое слово. Я это перестал читать, перестал обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями", - сказал Лавров.Прошлой осенью Макрон настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и чаще всего сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.Через какое-то время его попытки поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а в июне этого года Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ".Декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в интервью изданию Украина.ру объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.
https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html
https://ukraina.ru/20230615/1047279187.html
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новости, владимир путин, сергей лавров, эммануэль макрон, совет, телефонный разговор
Новости, Владимир Путин, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, совет, телефонный разговор

Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону

16:33 24.08.2023
 
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look PressМакрон звонит, телефон
Макрон звонит, телефон
© Laurie Dieffembacq / Zuma / Global Look Press
Читать в
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
Если есть намерение что-то донести до российского лидера, подчеркнул Лавров, нужно сделать это через дипломатические каналы.
"Когда о том, как будут Россию "возвращать в цивилизованное сообщество", заявляют публично - год назад Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц говорили, что вот мы продолжаем диалог, мы еще скажем свое слово. Я это перестал читать, перестал обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями", - сказал Лавров.
Прошлой осенью Макрон настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.
Макрон
27 октября 2022, 04:30
Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое словоПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и чаще всего сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.
Через какое-то время его попытки поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а в июне этого года Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ".
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 21:54
Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с ПутинымПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня
Декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в интервью изданию Украина.ру объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.
 
НовостиВладимир ПутинСергей ЛавровЭммануэль Макронсоветтелефонный разговор
 
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