https://ukraina.ru/20230824/1048917474.html

Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону

Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону - 24.08.2023 Украина.ру

Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет Макрону

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости

2023-08-24T16:33

2023-08-24T16:33

2023-08-24T16:33

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телефонный разговор

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Если есть намерение что-то донести до российского лидера, подчеркнул Лавров, нужно сделать это через дипломатические каналы."Когда о том, как будут Россию "возвращать в цивилизованное сообщество", заявляют публично - год назад Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц говорили, что вот мы продолжаем диалог, мы еще скажем свое слово. Я это перестал читать, перестал обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями", - сказал Лавров.Прошлой осенью Макрон настолько часто звонил Путину, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.Примечательно, что звонки французского лидера чаще всего действительно были малоинформативными, и чаще всего сводились к тому, что Макрон "выражал озабоченность" какой-либо проблемой.Через какое-то время его попытки поговорить по телефону с Путиным свелись на нет, а в июне этого года Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пожаловались, что хотели бы пообщаться с российским коллегой, но их якобы с ним не соединяют.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это обвинение, отметив, что иностранные лидеры говорили о своем намерении чисто гипотетически, но "каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было ".Декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в интервью изданию Украина.ру объяснил поведение Макрона тем, что президент Франции хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем. А что получилось - все увидели.

https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html

https://ukraina.ru/20230615/1047279187.html

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новости, владимир путин, сергей лавров, эммануэль макрон, совет, телефонный разговор