Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16 - 24.08.2023 Украина.ру
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Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16
Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16 - 24.08.2023 Украина.ру
Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16
Власти Норвегии решили передать Киеву истребители F-16. Об этом 24 августа сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на независимые источники
2023-08-24T16:18
2023-08-24T16:43
новости
истребители
норвегия
f-16
вооружение
йонас гар стере
украина
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Всего в Норвегии есть в наличии 57 самолетов F-16, сообщили журналисты телеканала. Часть из них передадут Украине.Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, объявивший поставки Украине боевых самолетов F-16.Ранее телеканал сообщил, что утром 24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прибыл в столицу Украины.В июне премьер-министра Норвегии лично пригласил в Киев президент страны Владимир Зеленским. Он хотел, чтобы Йонас Гар Стёре присутствовал на Дне независимости Украины, сообщили журналисты.Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде необходимо обучить украинских пилотов.Как сообщил на днях министр обороны Украины Алексей Резников, первые западные истребители F-16 прибудут на Украину не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков. Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.
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новости, истребители, норвегия, f-16, вооружение, йонас гар стере, украина
Новости, истребители, Норвегия, F-16, вооружение, Йонас Гар Стере, Украина

Норвегия тоже решила подарить Украине истребители F-16

16:18 24.08.2023 (обновлено: 16:43 24.08.2023)
 
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Власти Норвегии решили передать Киеву истребители F-16. Об этом 24 августа сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на независимые источники
Всего в Норвегии есть в наличии 57 самолетов F-16, сообщили журналисты телеканала. Часть из них передадут Украине.
Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, объявивший поставки Украине боевых самолетов F-16.
Ранее телеканал сообщил, что утром 24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прибыл в столицу Украины.
"Риск безопасности, связанный с поездкой премьер-министра в зону боевых действий, считается настолько большим, что о поездке стало известно только в четверг утром", - отметили журналисты телеканала.
В июне премьер-министра Норвегии лично пригласил в Киев президент страны Владимир Зеленским. Он хотел, чтобы Йонас Гар Стёре присутствовал на Дне независимости Украины, сообщили журналисты.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде необходимо обучить украинских пилотов.
Как сообщил на днях министр обороны Украины Алексей Резников, первые западные истребители F-16 прибудут на Украину не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков.
Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.
F-16
11:49
Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16 Украина получит истребители F-16, но после выполнения ряда условий. Об этом сообщила 24 августа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге в Киеве
 
НовостиистребителиНорвегияF-16вооружениеЙонас Гар СтереУкраина
 
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