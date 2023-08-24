МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом - 24.08.2023 Украина.ру
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МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом
МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом - 24.08.2023 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом
Украинская актриса Адрианна Курилец-Кметюк, в 2022 году снявшаяся в ролике с имитацией убийства российского военного, объявлена в розыск. Об этом 24 августа сообщило МВД РФ
2023-08-24T15:50
2023-08-24T15:50
новости
мвд
розыск
украинская актриса
серп
ненависть
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Весной 2022 года Курилец снялась в рекламном ролике, в котором ее героиня в украинском национальном костюме серпом "перерезает горло" актеру, играющему роль российского солдата. Кроме того, в видео звучат экстремистские высказывания.В мае этого года в отношении Курилец российскими следователями было заведено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мвд, розыск, украинская актриса, серп, ненависть
Новости, МВД, розыск, украинская актриса, серп, ненависть

МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом

15:50 24.08.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Украинская актриса Адрианна Курилец-Кметюк, в 2022 году снявшаяся в ролике с имитацией убийства российского военного, объявлена в розыск. Об этом 24 августа сообщило МВД РФ

"Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении ведомства.

Весной 2022 года Курилец снялась в рекламном ролике, в котором ее героиня в украинском национальном костюме серпом "перерезает горло" актеру, играющему роль российского солдата. Кроме того, в видео звучат экстремистские высказывания.
В мае этого года в отношении Курилец российскими следователями было заведено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.
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6 мая, 16:45
Следком заинтересовался актрисой из русофобского роликаРоссийскими следователями заведено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, сообщает РИА Новости 6 мая
 
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