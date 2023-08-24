https://ukraina.ru/20230824/1048916457.html

МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом

МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом - 24.08.2023 Украина.ру

МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису, "косившую" русских серпом

Украинская актриса Адрианна Курилец-Кметюк, в 2022 году снявшаяся в ролике с имитацией убийства российского военного, объявлена в розыск. Об этом 24 августа сообщило МВД РФ

2023-08-24T15:50

2023-08-24T15:50

2023-08-24T15:50

новости

мвд

розыск

украинская актриса

серп

ненависть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048916009_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f20d64c5f147e413200f5f24a0d1f959.png

Весной 2022 года Курилец снялась в рекламном ролике, в котором ее героиня в украинском национальном костюме серпом "перерезает горло" актеру, играющему роль российского солдата. Кроме того, в видео звучат экстремистские высказывания.В мае этого года в отношении Курилец российскими следователями было заведено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

https://ukraina.ru/20230506/1046008238.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мвд, розыск, украинская актриса, серп, ненависть