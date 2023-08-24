Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океан - 24.08.2023 Украина.ру
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Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океан
Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океан - 24.08.2023 Украина.ру
Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океан
С сегодняшнего дня Япония начала сбрасывать в океан огромное количество радиоактивной воды
2023-08-24T16:18
2023-08-24T17:30
эксклюзив
япония
радиация
экологическая катастрофа
китай
южная корея
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Жидкие радиоактивные отходы двенадцать лет накапливалась в отстойниках печально известной атомной станции «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами.Три поврежденных реактора постоянно заливали водой для охлаждения энергоблоков — ежедневно закачивая в них около двухсот тонн. Эти потоки стекали в подвальные помещения, откуда воду откачивали в специально построенные хранилища с целью последующей фильтрации.Однако резервуары переполнились, их содержание обходится очень дорого. И тогда в Токио решили сбросить их содержимое прямо в Мировой океан, несмотря на протесты японской общественности и возмущение стран-соседей.Экологи считают: эта безответственная инициатива может спровоцировать экологическое бедствие с долгосрочными негативными последствиями для Восточной Азии и всего Тихоокеанского региона.На территории аварийной станции находится 1 миллион 340 тысяч тонн загрязненной воды. Чтобы спустить эти огромные объёмы, скорее всего, понадобится сбрасывать их более тридцати лет, поскольку японское правительство собирается ежегодно сливать в море около 60 тысяч тонн.Власти уверяют, что радиоактивные стоки прошли глубокую очистку и не представляют большой угрозы для биосферы. Однако специалисты называют такие заявления некомпетентной и недобросовестной пропагандой.По словам представителя неправительственной организации Гражданский центр ядерной информации Хидэюки Бана, вода из аварийных реакторов АЭС «Фукусима» содержит тритий, нейтрализовать который в принципе невозможно. Потому что таких технологий пока что не существует.Согласно официальным данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на станции водах составляет сейчас 860 триллионов беккерелей. А ведь, помимо этого, в таких отходах может содержаться цезий-137, углерод-14, стронций-90, йод-129 и другие радиоактивные изотопы.Японский эксперт предупреждает: сброс радиоактивных отходов может привести к тому, что опасные вещества впоследствии попадут на стол потребителей вместе с рыбой и другими морепродуктами. И эта проблема касается на только самой Японии.«Через 4–5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее — Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана», — говорит Хидэюки Бан.И это не попытки запугать публику. В водах возле атомной станции уже сейчас присутствуют явные признаки радиоактивного заражения, потому что часть грязных стоков попадает в океан через подземные водоносные горизонты.Как написала в июле британская газета The Guardian, содержание радиоактивного цезия-137 в черном морском окуне, которого поймали вблизи АЭС «Фукусима-1», превысило норму в 180 раз.«В рыбе было обнаружено 18 тысяч беккерелей цезия-137 на килограмм», — рассказывают британские журналисты. Между тем, безопасным уровнем содержания этого вещества считается показатель 100 беккерелей на один килограмм.Такой зараженный окунь может нанести человеческому организму серьезный вред, если он попадет в рыбацкие сети. А после массового сброса «глубоко очищенных отходов» радиоактивность морепродуктов, добытых промысловиками у берегов Японии и прилегающих стран, может дополнительно возрасти.Эта угроза вызывает у японцев вполне понятное беспокойство.Против сброса воды выступают японские рыбаки, хотя на их позицию пытался повлиять премьер-министр Японии Фумио Кисида. Представители экологических организаций вышли сегодня на митинг протеста, состоявшийся возле штаб-квартиры оператора АЭС «Фукусима» — компании Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО).А недавние социологические опросы показывают, что большинство жителей Страны восходящего солнца относятся к опасной затее власти с нескрываемым недоверием.«Подавляющее большинство японцев считает, что правительство страны недостаточно объяснило общественности обстоятельства и суть намеченного на это лето сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Такой точки зрения придерживаются более 80 процентов участников опроса, результаты которого обнародовало ведущее японское информационное агентство Киодо.При этом более 87 процентов респондентов считают, что слив воды приведет к крупному или к некоторому ущербу для Японии от неверных слухов. Речь идет, в частности, об отказах закупать морепродукты, боязни купаться в море, удару по экспортным поставкам.Разъяснения правительства по поводу операции по сливу воды сочли достаточными только лишь чуть более 16 процентов опрошенных», — пишет известный журналист-востоковед Василий Головнин.В Пекине тоже не склонны доверять заявлениям о глубокой очистке радиоактивной воды. Китай уже объявил о немедленном и полном запрете на поставку любой рыбной продукции из Японии, чтобы не нанести вред собственным потребителям. А это станет для японских рыбопромышленников большим ударом, потому что они экспортировали в КНР почти половину своих уловов. До недавнего времени такую позицию разделяли и в Южной Корее. Но в итоге официальный Сеул согласился со сливом радиоактивных отходов под давлением США, которые стараются покрыть реальные последствия атомной катастрофы на АЭС «Фукусима». Потому что установленные на ней реакторы построены американской корпорацией General Electric.Однако жители Южной Кореи обеспокоены этой ситуацией не меньше японцев. Они тоже вышли протестовать, устроив настоящий штурм посольства Японии. А юристы экологической организации «Минбён» подали иск против бездействия собственного правительства, которое потворствует загрязнению океана.Экологи направили свою петицию в конституционный суд от имени 40 025 жителей Республики Корея и 164 китов. И этот оригинальный «китовый иск», о котором написали все медиа, пользуется среди корейцев большой поддержкой.Даже на Тайване усилили проверки уровня радиации у выловленной в океане рыбы, а также ввели дополнительный контроль пищевой продукции из Японии. Потому что в Тайбэе понимают, какие последствия для экологии возымеют действия Токио. Позиция коллективного Запада поражает своим цинизмом. Если бы Россия принялась сливать в морские воды более миллиона тон загрязненной воды, который охлаждали поврежденные катастрофой реакторы, это вызвало бы в Вашингтоне настоящую бурю, а россиян сразу же обвинили бы в уничтожении Тихого океана.Но союзникам и сателлитам Америки позволено делать все что угодно. Тем более когда речь идет об атомных реакторах американского производства.
https://ukraina.ru/20230609/1047072904.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, япония, радиация, экологическая катастрофа, китай, южная корея
Эксклюзив, Япония, радиация, экологическая катастрофа, Китай, Южная Корея

Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океан

16:18 24.08.2023 (обновлено: 17:30 24.08.2023)
 
© AP / Lee Jin-man
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP / Lee Jin-man
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
С сегодняшнего дня Япония начала сбрасывать в океан огромное количество радиоактивной воды
Жидкие радиоактивные отходы двенадцать лет накапливалась в отстойниках печально известной атомной станции «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами.
Три поврежденных реактора постоянно заливали водой для охлаждения энергоблоков — ежедневно закачивая в них около двухсот тонн. Эти потоки стекали в подвальные помещения, откуда воду откачивали в специально построенные хранилища с целью последующей фильтрации.
Однако резервуары переполнились, их содержание обходится очень дорого. И тогда в Токио решили сбросить их содержимое прямо в Мировой океан, несмотря на протесты японской общественности и возмущение стран-соседей.
Экологи считают: эта безответственная инициатива может спровоцировать экологическое бедствие с долгосрочными негативными последствиями для Восточной Азии и всего Тихоокеанского региона.
На территории аварийной станции находится 1 миллион 340 тысяч тонн загрязненной воды. Чтобы спустить эти огромные объёмы, скорее всего, понадобится сбрасывать их более тридцати лет, поскольку японское правительство собирается ежегодно сливать в море около 60 тысяч тонн.
Власти уверяют, что радиоактивные стоки прошли глубокую очистку и не представляют большой угрозы для биосферы. Однако специалисты называют такие заявления некомпетентной и недобросовестной пропагандой.
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По словам представителя неправительственной организации Гражданский центр ядерной информации Хидэюки Бана, вода из аварийных реакторов АЭС «Фукусима» содержит тритий, нейтрализовать который в принципе невозможно. Потому что таких технологий пока что не существует.
Согласно официальным данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на станции водах составляет сейчас 860 триллионов беккерелей. А ведь, помимо этого, в таких отходах может содержаться цезий-137, углерод-14, стронций-90, йод-129 и другие радиоактивные изотопы.
Японский эксперт предупреждает: сброс радиоактивных отходов может привести к тому, что опасные вещества впоследствии попадут на стол потребителей вместе с рыбой и другими морепродуктами. И эта проблема касается на только самой Японии.
«Через 4–5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее — Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана», — говорит Хидэюки Бан.
И это не попытки запугать публику. В водах возле атомной станции уже сейчас присутствуют явные признаки радиоактивного заражения, потому что часть грязных стоков попадает в океан через подземные водоносные горизонты.
Как написала в июле британская газета The Guardian, содержание радиоактивного цезия-137 в черном морском окуне, которого поймали вблизи АЭС «Фукусима-1», превысило норму в 180 раз.
«В рыбе было обнаружено 18 тысяч беккерелей цезия-137 на килограмм», — рассказывают британские журналисты.
Между тем, безопасным уровнем содержания этого вещества считается показатель 100 беккерелей на один килограмм.
Такой зараженный окунь может нанести человеческому организму серьезный вред, если он попадет в рыбацкие сети. А после массового сброса «глубоко очищенных отходов» радиоактивность морепродуктов, добытых промысловиками у берегов Японии и прилегающих стран, может дополнительно возрасти.
Эта угроза вызывает у японцев вполне понятное беспокойство.
Против сброса воды выступают японские рыбаки, хотя на их позицию пытался повлиять премьер-министр Японии Фумио Кисида. Представители экологических организаций вышли сегодня на митинг протеста, состоявшийся возле штаб-квартиры оператора АЭС «Фукусима» — компании Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО).
А недавние социологические опросы показывают, что большинство жителей Страны восходящего солнца относятся к опасной затее власти с нескрываемым недоверием.
«Подавляющее большинство японцев считает, что правительство страны недостаточно объяснило общественности обстоятельства и суть намеченного на это лето сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Такой точки зрения придерживаются более 80 процентов участников опроса, результаты которого обнародовало ведущее японское информационное агентство Киодо.
При этом более 87 процентов респондентов считают, что слив воды приведет к крупному или к некоторому ущербу для Японии от неверных слухов. Речь идет, в частности, об отказах закупать морепродукты, боязни купаться в море, удару по экспортным поставкам.
Разъяснения правительства по поводу операции по сливу воды сочли достаточными только лишь чуть более 16 процентов опрошенных», — пишет известный журналист-востоковед Василий Головнин.
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В Пекине тоже не склонны доверять заявлениям о глубокой очистке радиоактивной воды.
Китай уже объявил о немедленном и полном запрете на поставку любой рыбной продукции из Японии, чтобы не нанести вред собственным потребителям. А это станет для японских рыбопромышленников большим ударом, потому что они экспортировали в КНР почти половину своих уловов.
До недавнего времени такую позицию разделяли и в Южной Корее. Но в итоге официальный Сеул согласился со сливом радиоактивных отходов под давлением США, которые стараются покрыть реальные последствия атомной катастрофы на АЭС «Фукусима».
Потому что установленные на ней реакторы построены американской корпорацией General Electric.
Однако жители Южной Кореи обеспокоены этой ситуацией не меньше японцев. Они тоже вышли протестовать, устроив настоящий штурм посольства Японии. А юристы экологической организации «Минбён» подали иск против бездействия собственного правительства, которое потворствует загрязнению океана.
Экологи направили свою петицию в конституционный суд от имени 40 025 жителей Республики Корея и 164 китов. И этот оригинальный «китовый иск», о котором написали все медиа, пользуется среди корейцев большой поддержкой.
Даже на Тайване усилили проверки уровня радиации у выловленной в океане рыбы, а также ввели дополнительный контроль пищевой продукции из Японии. Потому что в Тайбэе понимают, какие последствия для экологии возымеют действия Токио.
Позиция коллективного Запада поражает своим цинизмом. Если бы Россия принялась сливать в морские воды более миллиона тон загрязненной воды, который охлаждали поврежденные катастрофой реакторы, это вызвало бы в Вашингтоне настоящую бурю, а россиян сразу же обвинили бы в уничтожении Тихого океана.
Но союзникам и сателлитам Америки позволено делать все что угодно. Тем более когда речь идет об атомных реакторах американского производства.
 
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