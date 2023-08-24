Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили - 24.08.2023 Украина.ру
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Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили
Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили - 24.08.2023 Украина.ру
Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы. Об этом 24 августа сообщило агентство РИА Новости
2023-08-24T15:20
2023-08-24T15:20
новости
суд
боевик
"азов"
село
мариуполь
миномет
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Онипченко", - говорится в сообщении прокуратуры.Следствие доказало, что с 5 по 14 марта 2022 года сделал 300 выстрелов осколочно-фугасными минами в сторону села Бердянское. По счастливой случайности, местные жители не пострадали, однако многие строения в поселке получили повреждения, в том числе была разрушена местная школа.Онипченко признали виновным "в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды". Суд приговорил его к 24-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 29-ти годам военнослужащих ВСУ, застреливших в Мариуполе троих мирных жителей.А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова"*, расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы, а во вторник, 22 августа, военнослужащий ВСУ, участвовавший в убийстве жителя Мариуполя "по мотивам политической и идеологической ненависти, будет находиться в тюрьме 22 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230822/1048859046.html
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новости, суд, боевик, "азов", село, мариуполь, миномет
Новости, Суд, боевик, "Азов", село, Мариуполь, миномет

Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили

15:20 24.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы. Об этом 24 августа сообщило агентство РИА Новости
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Онипченко", - говорится в сообщении прокуратуры.
Следствие доказало, что с 5 по 14 марта 2022 года сделал 300 выстрелов осколочно-фугасными минами в сторону села Бердянское. По счастливой случайности, местные жители не пострадали, однако многие строения в поселке получили повреждения, в том числе была разрушена местная школа.
Онипченко признали виновным "в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды". Суд приговорил его к 24-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".
Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 29-ти годам военнослужащих ВСУ, застреливших в Мариуполе троих мирных жителей.
А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова"*, расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.
В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы, а во вторник, 22 августа, военнослужащий ВСУ, участвовавший в убийстве жителя Мариуполя "по мотивам политической и идеологической ненависти, будет находиться в тюрьме 22 года.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 12:31
Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя МариуполяВоеннослужащий ВСУ Дмитрий Шегай признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и участии в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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