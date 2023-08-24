https://ukraina.ru/20230824/1048915172.html

Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили

Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили - 24.08.2023 Украина.ру

Разрушил школу: "азовца"*, "поливавшего" из миномета село под Мариуполем, осудили

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику нацбатальона "Азов"*, производившему веерные обстрелы из миномета села Бердянское, в результате чего было разрушено здание местной школы. Об этом 24 августа сообщило агентство РИА Новости

2023-08-24T15:20

2023-08-24T15:20

2023-08-24T15:20

новости

суд

боевик

"азов"

село

мариуполь

миномет

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Онипченко", - говорится в сообщении прокуратуры.Следствие доказало, что с 5 по 14 марта 2022 года сделал 300 выстрелов осколочно-фугасными минами в сторону села Бердянское. По счастливой случайности, местные жители не пострадали, однако многие строения в поселке получили повреждения, в том числе была разрушена местная школа.Онипченко признали виновным "в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды". Суд приговорил его к 24-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 29-ти годам военнослужащих ВСУ, застреливших в Мариуполе троих мирных жителей.А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова"*, расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.В понедельник, 21 августа, трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили по 18 и 20 лет тюрьмы, а во вторник, 22 августа, военнослужащий ВСУ, участвовавший в убийстве жителя Мариуполя "по мотивам политической и идеологической ненависти, будет находиться в тюрьме 22 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230822/1048859046.html

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новости, суд, боевик, "азов", село, мариуполь, миномет