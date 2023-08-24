ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке - 24.08.2023 Украина.ру
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ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке
ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке - 24.08.2023 Украина.ру
ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке
Снаряд Вооруженных сил Украины попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Об этом 24 августа сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
2023-08-24T16:51
2023-08-24T16:51
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украина
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"В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.
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донецк, новости, украина, новые регионы, обстрелы
Донецк, Новости, Украина, Новые регионы, обстрелы

ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке

16:51 24.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Снаряд Вооруженных сил Украины попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Об этом 24 августа сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
"В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.
Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.
Татьяна Монтян интервью
12:45
Татьяна Монтян о ненастоящей независимости Украины и постоянных обстрелах ДонецкаТакие маленькие государства как Украина, с мизерным количеством населения, неспособны быть самостоятельными и независимыми в современном мире, уверена волонтер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян
 
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