ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке
Снаряд Вооруженных сил Украины попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Об этом 24 августа сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
"В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.
Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.