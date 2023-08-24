https://ukraina.ru/20230824/1048914934.html

ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке

ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке - 24.08.2023 Украина.ру

ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке

Снаряд Вооруженных сил Украины попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Об этом 24 августа сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин

2023-08-24T16:51

2023-08-24T16:51

2023-08-24T16:51

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"В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230824/1048908358.html

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донецк, новости, украина, новые регионы, обстрелы