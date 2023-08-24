https://ukraina.ru/20230824/1048913568.html

В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности

В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности - 24.08.2023 Украина.ру

В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности

К 32-й годовщине независимости Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Об этом размышляет лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в новой статье

2023-08-24T22:10

2023-08-24T22:10

2023-08-24T22:10

новости

виктор медведчук

статья

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Очередную годовщину независимости своей страны половина украинцев встречает за ее границами. В самой стране идут боевые действия, гибнут люди, массово и повсеместно вылавливают мужчин в армию, большинство оставшихся украинцев живут в страхе и нищете, а власть при этом обезумела от коррупции и вседозволенности. Очевидно, гражданам новой страны как-то иначе представлялась независимость Украины в 1991 году. Об этом пишет в своей статье автор публикации. По его мнению ключевыми векторами украинской политики являются обида, подчинение, деградация, война и деинтеллектуализация. "К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП.Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего", - считает Медведчук.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, виктор медведчук, статья