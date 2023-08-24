В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности - 24.08.2023 Украина.ру
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В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности
В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности - 24.08.2023 Украина.ру
В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности
К 32-й годовщине независимости Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Об этом размышляет лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в новой статье
2023-08-24T22:10
2023-08-24T22:10
новости
виктор медведчук
статья
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Очередную годовщину независимости своей страны половина украинцев встречает за ее границами. В самой стране идут боевые действия, гибнут люди, массово и повсеместно вылавливают мужчин в армию, большинство оставшихся украинцев живут в страхе и нищете, а власть при этом обезумела от коррупции и вседозволенности. Очевидно, гражданам новой страны как-то иначе представлялась независимость Украины в 1991 году. Об этом пишет в своей статье автор публикации. По его мнению ключевыми векторами украинской политики являются обида, подчинение, деградация, война и деинтеллектуализация. "К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП.Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего", - считает Медведчук.
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новости, виктор медведчук, статья
Новости, Виктор Медведчук, статья

В "Другой Украине" описали этапы уничтожения украинской государственности

22:10 24.08.2023
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP / Jae C. Hong
Читать в
К 32-й годовщине независимости Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Об этом размышляет лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в новой статье
Очередную годовщину независимости своей страны половина украинцев встречает за ее границами. В самой стране идут боевые действия, гибнут люди, массово и повсеместно вылавливают мужчин в армию, большинство оставшихся украинцев живут в страхе и нищете, а власть при этом обезумела от коррупции и вседозволенности. Очевидно, гражданам новой страны как-то иначе представлялась независимость Украины в 1991 году. Об этом пишет в своей статье автор публикации.
По его мнению ключевыми векторами украинской политики являются обида, подчинение, деградация, война и деинтеллектуализация.
"К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП.
Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего", - считает Медведчук.
 
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