https://ukraina.ru/20230824/1048912324.html

Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого

Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого - 24.08.2023 Украина.ру

Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого

Украинские националисты желают "дерусифицировать" Котовского и "декоммунизировать" Пушкина, но Гугл-карты остается неизменными

2023-08-24T14:46

2023-08-24T14:46

2023-08-24T14:46

украина

киев

топонимы

русофобия

дерусификация

националисты

репрессии

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Гугл-карты упорно называют улицы украинских городов так, как они назывались до переименования. Националисты на Украине возмущены таким поведением правообладателей картографической продукции - Google Maps.Украинские ударники "дерусификации" уверены: компания из США обязана быстро принять к исполнению придуманные ими новые правила. Издание "Украинская правда" жалуется на множество "колониальных шрамов" - улицы Толстого и Пушкинскую, Карла Маркса и Челюскинцев."Вызывая такси, как и ране, приходится вбивать улицу или площадь Льва Толстого в центре Киева вместо улицы Скоропадского или площади Украинских Героев. А электронные карты Бортничей пестрят Суворовым, Марксом, Энгельсом, Котовским, Чкаловым, Чеховым и Тургеневым", - сказано в публикации.Открытый донос содержит особую обеспокоенность положением дел в Киеве: "Дерусификация и декоммунизация в столице во многих случаях пока остаётся на бумаге. Старые таблички везде: от центра до окраин".Доносители напомнили о мерах воздействия и поставили на вид контролёрам. Не исключено, что после следующего сигнала партбилет на стол положат "не только лишь все", как выражается боксёр в кресле киевского градоначальника.

https://ukraina.ru/20220822/1037915838.html

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украина, киев, топонимы, русофобия, дерусификация, националисты, репрессии