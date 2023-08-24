Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого - 24.08.2023 Украина.ру
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Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого - 24.08.2023 Украина.ру
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого
Украинские националисты желают "дерусифицировать" Котовского и "декоммунизировать" Пушкина, но Гугл-карты остается неизменными
2023-08-24T14:46
2023-08-24T14:46
украина
киев
топонимы
русофобия
дерусификация
националисты
репрессии
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Гугл-карты упорно называют улицы украинских городов так, как они назывались до переименования. Националисты на Украине возмущены таким поведением правообладателей картографической продукции - Google Maps.Украинские ударники "дерусификации" уверены: компания из США обязана быстро принять к исполнению придуманные ими новые правила. Издание "Украинская правда" жалуется на множество "колониальных шрамов" - улицы Толстого и Пушкинскую, Карла Маркса и Челюскинцев."Вызывая такси, как и ране, приходится вбивать улицу или площадь Льва Толстого в центре Киева вместо улицы Скоропадского или площади Украинских Героев. А электронные карты Бортничей пестрят Суворовым, Марксом, Энгельсом, Котовским, Чкаловым, Чеховым и Тургеневым", - сказано в публикации.Открытый донос содержит особую обеспокоенность положением дел в Киеве: "Дерусификация и декоммунизация в столице во многих случаях пока остаётся на бумаге. Старые таблички везде: от центра до окраин".Доносители напомнили о мерах воздействия и поставили на вид контролёрам. Не исключено, что после следующего сигнала партбилет на стол положат "не только лишь все", как выражается боксёр в кресле киевского градоначальника.
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украина, киев, топонимы, русофобия, дерусификация, националисты, репрессии
Украина, Киев, топонимы, Русофобия, дерусификация, националисты, репрессии

Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого

14:46 24.08.2023
 
© Фото : CC0, PixabayGoogle
Google - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Украинские националисты желают "дерусифицировать" Котовского и "декоммунизировать" Пушкина, но Гугл-карты остается неизменными
Гугл-карты упорно называют улицы украинских городов так, как они назывались до переименования. Националисты на Украине возмущены таким поведением правообладателей картографической продукции - Google Maps.
Украинские ударники "дерусификации" уверены: компания из США обязана быстро принять к исполнению придуманные ими новые правила. Издание "Украинская правда" жалуется на множество "колониальных шрамов" - улицы Толстого и Пушкинскую, Карла Маркса и Челюскинцев.
"Вызывая такси, как и ране, приходится вбивать улицу или площадь Льва Толстого в центре Киева вместо улицы Скоропадского или площади Украинских Героев. А электронные карты Бортничей пестрят Суворовым, Марксом, Энгельсом, Котовским, Чкаловым, Чеховым и Тургеневым", - сказано в публикации.
Пётр Лундстрем
22 августа 2022, 05:05
"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"На Украине в ближайшее время вычеркнут имена всех русских деятелей культуры, но не это главная проблема, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Открытый донос содержит особую обеспокоенность положением дел в Киеве: "Дерусификация и декоммунизация в столице во многих случаях пока остаётся на бумаге. Старые таблички везде: от центра до окраин".
Доносители напомнили о мерах воздействия и поставили на вид контролёрам. Не исключено, что после следующего сигнала партбилет на стол положат "не только лишь все", как выражается боксёр в кресле киевского градоначальника.
 
УкраинаКиевтопонимыРусофобиядерусификациянационалистырепрессии
 
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