https://ukraina.ru/20230824/1048912324.html
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого - 24.08.2023 Украина.ру
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого
Украинские националисты желают "дерусифицировать" Котовского и "декоммунизировать" Пушкина, но Гугл-карты остается неизменными
2023-08-24T14:46
2023-08-24T14:46
2023-08-24T14:46
украина
киев
топонимы
русофобия
дерусификация
националисты
репрессии
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Гугл-карты упорно называют улицы украинских городов так, как они назывались до переименования. Националисты на Украине возмущены таким поведением правообладателей картографической продукции - Google Maps.Украинские ударники "дерусификации" уверены: компания из США обязана быстро принять к исполнению придуманные ими новые правила. Издание "Украинская правда" жалуется на множество "колониальных шрамов" - улицы Толстого и Пушкинскую, Карла Маркса и Челюскинцев."Вызывая такси, как и ране, приходится вбивать улицу или площадь Льва Толстого в центре Киева вместо улицы Скоропадского или площади Украинских Героев. А электронные карты Бортничей пестрят Суворовым, Марксом, Энгельсом, Котовским, Чкаловым, Чеховым и Тургеневым", - сказано в публикации.Открытый донос содержит особую обеспокоенность положением дел в Киеве: "Дерусификация и декоммунизация в столице во многих случаях пока остаётся на бумаге. Старые таблички везде: от центра до окраин".Доносители напомнили о мерах воздействия и поставили на вид контролёрам. Не исключено, что после следующего сигнала партбилет на стол положат "не только лишь все", как выражается боксёр в кресле киевского градоначальника.
https://ukraina.ru/20220822/1037915838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, топонимы, русофобия, дерусификация, националисты, репрессии
Украина, Киев, топонимы, Русофобия, дерусификация, националисты, репрессии
Украинские русофобы обиделись на Google: не декоммунизировал улицу Толстого
Украинские националисты желают "дерусифицировать" Котовского и "декоммунизировать" Пушкина, но Гугл-карты остается неизменными
Гугл-карты упорно называют улицы украинских городов так, как они назывались до переименования. Националисты на Украине возмущены таким поведением правообладателей картографической продукции - Google Maps.
Украинские ударники "дерусификации" уверены: компания из США обязана быстро принять к исполнению придуманные ими новые правила. Издание "Украинская правда" жалуется на множество "колониальных шрамов" - улицы Толстого и Пушкинскую, Карла Маркса и Челюскинцев.
"Вызывая такси, как и ране, приходится вбивать улицу или площадь Льва Толстого в центре Киева вместо улицы Скоропадского или площади Украинских Героев. А электронные карты Бортничей пестрят Суворовым, Марксом, Энгельсом, Котовским, Чкаловым, Чеховым и Тургеневым", - сказано в публикации.
Открытый донос содержит особую обеспокоенность положением дел в Киеве: "Дерусификация и декоммунизация в столице во многих случаях пока остаётся на бумаге. Старые таблички везде: от центра до окраин".
Доносители напомнили о мерах воздействия и поставили на вид контролёрам. Не исключено, что после следующего сигнала партбилет на стол положат "не только лишь все", как выражается боксёр в кресле киевского градоначальника.