https://ukraina.ru/20230824/1048912199.html
Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории
Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории - 24.08.2023 Украина.ру
Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории
В Евпатории украинские беженцы 24 августа в День независимости Украины решили возложить цветы и повесить национальный флаг у памятника Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в телеграм-канале крымский блогер Александр Талипов
2023-08-24T14:47
2023-08-24T14:47
2023-08-24T14:47
беженцы
новости
крым
день независимости
блогер
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По его словам, они очень возмутились, когда крымчане забрали у них флаг и цветы. Талипов опубликовал видеозапись, где пожилая женщина и ее родственница грозят, что выложат в интернет снимки, подтверждающие якобы, что на пенсионерку напали, забрали букет из красных гвоздик и желтых хризантем, который она с семьей положила к памятнику. Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. Однако, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, с весны поток беженцев из новых регионов РФ снизился, количество ПВР сократили.
https://ukraina.ru/20230824/1048910037.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, новости, крым, день независимости, блогер
беженцы, Новости, Крым, День независимости, блогер
Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории
В Евпатории украинские беженцы 24 августа в День независимости Украины решили возложить цветы и повесить национальный флаг у памятника Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в телеграм-канале крымский блогер Александр Талипов
По его словам, они очень возмутились, когда крымчане забрали у них флаг и цветы.
Талипов опубликовал видеозапись, где пожилая женщина и ее родственница грозят, что выложат в интернет снимки, подтверждающие якобы, что на пенсионерку напали, забрали букет из красных гвоздик и желтых хризантем, который она с семьей положила к памятнику.
"
Искренне не "понимают" в чём дело. Качают права и грозят выложить всё в интернет. Не беспокойтесь, мы сами выложим, товарищ майор объяснит что и как потом", - написал
блогер.
Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. Однако, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, с весны поток беженцев из новых регионов РФ снизился, количество ПВР сократили.