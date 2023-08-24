Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории - 24.08.2023 Украина.ру
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Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории
Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории - 24.08.2023 Украина.ру
Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории
В Евпатории украинские беженцы 24 августа в День независимости Украины решили возложить цветы и повесить национальный флаг у памятника Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в телеграм-канале крымский блогер Александр Талипов
2023-08-24T14:47
2023-08-24T14:47
беженцы
новости
крым
день независимости
блогер
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По его словам, они очень возмутились, когда крымчане забрали у них флаг и цветы. Талипов опубликовал видеозапись, где пожилая женщина и ее родственница грозят, что выложат в интернет снимки, подтверждающие якобы, что на пенсионерку напали, забрали букет из красных гвоздик и желтых хризантем, который она с семьей положила к памятнику. Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. Однако, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, с весны поток беженцев из новых регионов РФ снизился, количество ПВР сократили.
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беженцы, новости, крым, день независимости, блогер
беженцы, Новости, Крым, День независимости, блогер

Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории

14:47 24.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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В Евпатории украинские беженцы 24 августа в День независимости Украины решили возложить цветы и повесить национальный флаг у памятника Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в телеграм-канале крымский блогер Александр Талипов
По его словам, они очень возмутились, когда крымчане забрали у них флаг и цветы.
Талипов опубликовал видеозапись, где пожилая женщина и ее родственница грозят, что выложат в интернет снимки, подтверждающие якобы, что на пенсионерку напали, забрали букет из красных гвоздик и желтых хризантем, который она с семьей положила к памятнику.
"Искренне не "понимают" в чём дело. Качают права и грозят выложить всё в интернет. Не беспокойтесь, мы сами выложим, товарищ майор объяснит что и как потом", - написал блогер.
Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. Однако, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, с весны поток беженцев из новых регионов РФ снизился, количество ПВР сократили.
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