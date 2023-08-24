https://ukraina.ru/20230824/1048912199.html

Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории

Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории - 24.08.2023 Украина.ру

Крымский блогер рассказал о возмутительном поведении украинских беженцев в Евпатории

В Евпатории украинские беженцы 24 августа в День независимости Украины решили возложить цветы и повесить национальный флаг у памятника Тарасу Шевченко. Об этом сообщил в телеграм-канале крымский блогер Александр Талипов

2023-08-24T14:47

2023-08-24T14:47

2023-08-24T14:47

беженцы

новости

крым

день независимости

блогер

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По его словам, они очень возмутились, когда крымчане забрали у них флаг и цветы. Талипов опубликовал видеозапись, где пожилая женщина и ее родственница грозят, что выложат в интернет снимки, подтверждающие якобы, что на пенсионерку напали, забрали букет из красных гвоздик и желтых хризантем, который она с семьей положила к памятнику. Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. Однако, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, с весны поток беженцев из новых регионов РФ снизился, количество ПВР сократили.

https://ukraina.ru/20230824/1048910037.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беженцы, новости, крым, день независимости, блогер