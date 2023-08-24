За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ - 24.08.2023 Украина.ру
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За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ
За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ - 24.08.2023 Украина.ру
За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ
Настоятель Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пошел под суд за то, что написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) в кавычках. Об этом 24 августа сообщил Союз православных журналистов
2023-08-24T13:57
2023-08-24T13:57
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В решении суда уточняется, что священник был администратором канала в одной из социальных сетей, где и опубликовал сообщение, разгневавшее местных "патриотов".Суд признал священника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 3,4 тысячи гривен (8,7 тыс. руб.).За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), фактически запретив ее. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Всех несогласных с таким положением дел обвиняют в связах с Россией и в лучшем случае вносят в санкционные списки, в худшем - судят и физически преследуют.Очередной виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.Теперь уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
https://ukraina.ru/20230822/1048858376.html
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За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ

13:57 24.08.2023
 
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Настоятель Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пошел под суд за то, что написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) в кавычках. Об этом 24 августа сообщил Союз православных журналистов
В решении суда уточняется, что священник был администратором канала в одной из социальных сетей, где и опубликовал сообщение, разгневавшее местных "патриотов".
"Употреблены словосочетания в кавычках: "Православной церкви Украины", в переносном смысле, что показывает то, что эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды", – говорится в тексте приговора суда.
Суд признал священника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 3,4 тысячи гривен (8,7 тыс. руб.).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), фактически запретив ее. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Всех несогласных с таким положением дел обвиняют в связах с Россией и в лучшем случае вносят в санкционные списки, в худшем - судят и физически преследуют.
Очередной виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.
Теперь уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
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