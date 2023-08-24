Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна - 24.08.2023 Украина.ру
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Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна
Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна - 24.08.2023 Украина.ру
Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна
Нельзя служить двум господам: польские аграрии требуют от правительства решиться на конфликт с ЕС из-за зерна с Украины
2023-08-24T13:54
2023-08-24T13:54
апк
сельское хозяйство
сельхозпродукция
сельское хозяйство
польша
украина
зерно
зерновая сделка
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Поставки украинского зерна в Евросоюз вредят общему рынку и польским аграриям. Об этом заявил экс-глава Минсельхоза Польши (в 1999-2001 годах), а ныне занятый в сельхозпроизводстве Артур Балаш.По мнению бывшего ответственного за сельское хозяйство Польши, украинское зерно производят на деньги Запада и крупных олигархов. Балаш уверен: поставки такого зерна убивают польское фермерство и рынок страны.Поводом для беспокойства стало возобновление поставок украинского зерна с 15 сентября. Балаш раскритиковал демпинговые поставки с Украины, пояснив: в Евросоюзе строгие требования к безопасности пищевых продуктов - поэтому себестоимость производства в Польше намного выше, чем себестоимость производства на Украине."Зерно, которое к нам поступает, производится не мелкими фермерами, а крупными корпорациями с привлечением капитала из Западной Европы и крупных олигархов, владеющих до миллиона гектаров земли. Таким образом, мы не помогаем никаким мелким фермерам и можем привести к ситуации, при которой польский рынок будет полностью разрушен", - добавил Балаш.Он полностью поддержал польское правительство, которое заявило о введении одностороннего эмбарго на украинское зерно в случае, если руководство ЕС займёт противоположную позицию и снова даст "зелёный свет" зерновому потоку с Украины.Напомним, против импорта украинского зерна категорически против выступали бывшие министры сельского хозяйства и развития села Польши. В частности, по этой причине весной в отставку подал Хенрик Ковальчик. Таким образом министр выразил протест не только своим коллегам по правительству, но и Еврокомиссии, анонсировавшей продолжение беспошлинного ввоза зерна с Украины.Польские фермеры проводили массовые акции протеста против поставок украинского зерна. Польских чиновников забрасывали яйцами и другими продуктами питания. Однако официальная Варшава продолжала демонстрировать лояльность к идейным наследникам исполнителей "Волынской резни".
https://ukraina.ru/20230822/1048873136.html
https://ukraina.ru/20230820/1048808916.html
https://ukraina.ru/20230803/1048462310.html
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апк, сельское хозяйство, сельхозпродукция, сельское хозяйство, польша, украина, зерно, зерновая сделка
АПК, Сельское хозяйство, сельхозпродукция, сельское хозяйство, Польша, Украина, зерно, зерновая сделка

Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна

13:54 24.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Нельзя служить двум господам: польские аграрии требуют от правительства решиться на конфликт с ЕС из-за зерна с Украины
Поставки украинского зерна в Евросоюз вредят общему рынку и польским аграриям. Об этом заявил экс-глава Минсельхоза Польши (в 1999-2001 годах), а ныне занятый в сельхозпроизводстве Артур Балаш.
По мнению бывшего ответственного за сельское хозяйство Польши, украинское зерно производят на деньги Запада и крупных олигархов. Балаш уверен: поставки такого зерна убивают польское фермерство и рынок страны.
Пункт разгрузки зерна в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 19:59
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна Украинский Кабмин оценил размер компенсации логистических расходов на транспортировку сельхозпродукции в порты Европы в 30 евро за тонну. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
"Сегодня фермер в принципе не может продать зерно, не только пшеницу, по выгодной цене. Себестоимость производства значительно превышает рыночные цены во многом из-за присутствия украинского зерна в Польше", - заявил в эфире Интернет-радио RMF24 бывший польский министр.
Поводом для беспокойства стало возобновление поставок украинского зерна с 15 сентября. Балаш раскритиковал демпинговые поставки с Украины, пояснив: в Евросоюзе строгие требования к безопасности пищевых продуктов - поэтому себестоимость производства в Польше намного выше, чем себестоимость производства на Украине.
"Зерно, которое к нам поступает, производится не мелкими фермерами, а крупными корпорациями с привлечением капитала из Западной Европы и крупных олигархов, владеющих до миллиона гектаров земли. Таким образом, мы не помогаем никаким мелким фермерам и можем привести к ситуации, при которой польский рынок будет полностью разрушен", - добавил Балаш.
Он полностью поддержал польское правительство, которое заявило о введении одностороннего эмбарго на украинское зерно в случае, если руководство ЕС займёт противоположную позицию и снова даст "зелёный свет" зерновому потоку с Украины.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
20 августа, 11:52
Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИСтраны Евросоюза могут наложить санкции на Польшу, если Варшава не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщило издание RMF
Напомним, против импорта украинского зерна категорически против выступали бывшие министры сельского хозяйства и развития села Польши. В частности, по этой причине весной в отставку подал Хенрик Ковальчик. Таким образом министр выразил протест не только своим коллегам по правительству, но и Еврокомиссии, анонсировавшей продолжение беспошлинного ввоза зерна с Украины.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 17:43
Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*Польские фермеры обеспокоены тем, что украинское зерно наводнит рынок и нанесет ущерб внутреннему производству, пишет Deutsche Welle*
Польские фермеры проводили массовые акции протеста против поставок украинского зерна. Польских чиновников забрасывали яйцами и другими продуктами питания. Однако официальная Варшава продолжала демонстрировать лояльность к идейным наследникам исполнителей "Волынской резни".
 
АПКСельское хозяйствосельхозпродукциясельское хозяйствоПольшаУкраиназернозерновая сделка
 
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