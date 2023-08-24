https://ukraina.ru/20230824/1048911368.html

Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна

Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна - 24.08.2023 Украина.ру

Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна

Нельзя служить двум господам: польские аграрии требуют от правительства решиться на конфликт с ЕС из-за зерна с Украины

2023-08-24T13:54

2023-08-24T13:54

2023-08-24T13:54

апк

сельское хозяйство

сельхозпродукция

сельское хозяйство

польша

украина

зерно

зерновая сделка

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Поставки украинского зерна в Евросоюз вредят общему рынку и польским аграриям. Об этом заявил экс-глава Минсельхоза Польши (в 1999-2001 годах), а ныне занятый в сельхозпроизводстве Артур Балаш.По мнению бывшего ответственного за сельское хозяйство Польши, украинское зерно производят на деньги Запада и крупных олигархов. Балаш уверен: поставки такого зерна убивают польское фермерство и рынок страны.Поводом для беспокойства стало возобновление поставок украинского зерна с 15 сентября. Балаш раскритиковал демпинговые поставки с Украины, пояснив: в Евросоюзе строгие требования к безопасности пищевых продуктов - поэтому себестоимость производства в Польше намного выше, чем себестоимость производства на Украине."Зерно, которое к нам поступает, производится не мелкими фермерами, а крупными корпорациями с привлечением капитала из Западной Европы и крупных олигархов, владеющих до миллиона гектаров земли. Таким образом, мы не помогаем никаким мелким фермерам и можем привести к ситуации, при которой польский рынок будет полностью разрушен", - добавил Балаш.Он полностью поддержал польское правительство, которое заявило о введении одностороннего эмбарго на украинское зерно в случае, если руководство ЕС займёт противоположную позицию и снова даст "зелёный свет" зерновому потоку с Украины.Напомним, против импорта украинского зерна категорически против выступали бывшие министры сельского хозяйства и развития села Польши. В частности, по этой причине весной в отставку подал Хенрик Ковальчик. Таким образом министр выразил протест не только своим коллегам по правительству, но и Еврокомиссии, анонсировавшей продолжение беспошлинного ввоза зерна с Украины.Польские фермеры проводили массовые акции протеста против поставок украинского зерна. Польских чиновников забрасывали яйцами и другими продуктами питания. Однако официальная Варшава продолжала демонстрировать лояльность к идейным наследникам исполнителей "Волынской резни".

https://ukraina.ru/20230822/1048873136.html

https://ukraina.ru/20230820/1048808916.html

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апк, сельское хозяйство, сельхозпродукция, сельское хозяйство, польша, украина, зерно, зерновая сделка