https://ukraina.ru/20230824/1048910037.html

С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок

С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок - 24.08.2023 Украина.ру

С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок

Правительство Великобритании сделало подарок Украине ко Дню независимости: в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории Британии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте GOV.UK 24 августа

2023-08-24T13:32

2023-08-24T13:32

2023-08-24T13:32

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Этот презент обошелся британскому бюджету в 11,5 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд руб.). На эти средства планируют не только обучить десять тысяч украинских беженцев, но и помочь им с трудоустройством."День независимости Украины - время прославить украинскую культуру и традиции, а также наши общие ценности. Это также мрачное напоминание о необходимости продолжать поддерживать наших украинских друзей. Мы продолжаем проявлять солидарность с Украиной", - сказала британский министр жилищного строительства и бездомности Фелисити Бьюкен."В подарок на День независимости обучение и трудоустройство?? Украинцам??? Чистое издевательство над людьми, никогда не желавшими работать! Совести у дарителей нет!", "Работа в подарок? Так это для них крайняя степень зависимости как раз", - отреагировали пользователи.Курсы английского - это часть более широкого пакета поддержки, включающего финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 18 млрд руб.) для местных властей для размещения украинцев в долгосрочном жилье.По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.

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