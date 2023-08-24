С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок - 24.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230824/1048910037.html
С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок
С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок - 24.08.2023 Украина.ру
С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок
Правительство Великобритании сделало подарок Украине ко Дню независимости: в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории Британии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте GOV.UK 24 августа
2023-08-24T13:32
2023-08-24T13:32
новости
новости украины
украина
подарок
день независимости
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102921/45/1029214545_0:102:2977:1777_1920x0_80_0_0_7d08b1487cac7dd96244ecf1318d8c5c.jpg
Этот презент обошелся британскому бюджету в 11,5 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд руб.). На эти средства планируют не только обучить десять тысяч украинских беженцев, но и помочь им с трудоустройством."День независимости Украины - время прославить украинскую культуру и традиции, а также наши общие ценности. Это также мрачное напоминание о необходимости продолжать поддерживать наших украинских друзей. Мы продолжаем проявлять солидарность с Украиной", - сказала британский министр жилищного строительства и бездомности Фелисити Бьюкен."В подарок на День независимости обучение и трудоустройство?? Украинцам??? Чистое издевательство над людьми, никогда не желавшими работать! Совести у дарителей нет!", "Работа в подарок? Так это для них крайняя степень зависимости как раз", - отреагировали пользователи.Курсы английского - это часть более широкого пакета поддержки, включающего финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 18 млрд руб.) для местных властей для размещения украинцев в долгосрочном жилье.По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.
https://ukraina.ru/20230629/1047674976.html
https://ukraina.ru/20230822/1048869988.html
https://ukraina.ru/20230823/1048885991.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102921/45/1029214545_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_26dc9da9ee15fea4be99393ee2a67349.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, подарок, день независимости, британия
Новости, Новости Украины, Украина, подарок, День независимости, Британия

С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок

13:32 24.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковские школьники продолжают факультативные онлайн-занятия
Московские школьники продолжают факультативные онлайн-занятия - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Великобритании сделало подарок Украине ко Дню независимости: в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории Британии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте GOV.UK 24 августа
Этот презент обошелся британскому бюджету в 11,5 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд руб.). На эти средства планируют не только обучить десять тысяч украинских беженцев, но и помочь им с трудоустройством.
"День независимости Украины - время прославить украинскую культуру и традиции, а также наши общие ценности. Это также мрачное напоминание о необходимости продолжать поддерживать наших украинских друзей. Мы продолжаем проявлять солидарность с Украиной", - сказала британский министр жилищного строительства и бездомности Фелисити Бьюкен.
"В подарок на День независимости обучение и трудоустройство?? Украинцам??? Чистое издевательство над людьми, никогда не желавшими работать! Совести у дарителей нет!", "Работа в подарок? Так это для них крайняя степень зависимости как раз", - отреагировали пользователи.
29 июня, 13:17
Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии Правительство Уэльса в дополненном 29 июня материале на своем сайте признало, что украинским беженцам грозит рабство
Курсы английского - это часть более широкого пакета поддержки, включающего финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 18 млрд руб.) для местных властей для размещения украинцев в долгосрочном жилье.
По данным ООН, за последний год в страны Европы прибыли более восьми миллионов украинских беженцев. Первое время им активно оказывали помощь, однако весной этого года все чаще стали звучать недовольства местных жителей.
Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 17:41
Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцевНемецкие общественники крайне возмущены недавним высказыванием министра финансов Германии Кристиана Линднера, усомнившегося в адекватности трат на украинских беженцев и их детей. Об этом 22 августа написала немецкая газета Der Tagesspiegel
Вчера, 13:35
После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в ЧехииДве украинские беженки - 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна - были избиты во время паломничества в Пласы на севере Пльзеня. Об этом 23 августа написал чешский новостной сайт Novinky.cz
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаподарокДень независимостиБритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
14:00Создатель проекта электронного государства: 100 лет Виктору Глушкову
13:57За то, что взял ПЦУ в кавычки: на Украине осудили священника УПЦ
13:54Польские аграрии настаивают на конфликте с ЕС из-за украинского зерна
13:53Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео
13:39ВС РФ уничтожили центр принятия решений ВСУ - Минобороны
13:32С целью "прославления украинской культуры": Британия сделала беженцам неожиданный подарок
13:30В селе Ивано-Франковской области снесли последний памятник советскому солдату
13:30Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"
13:13Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августа
13:06Байден поздравил украинцев с Днем независимости и случайно проговорился о сроках завершения конфликта
12:50Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы
12:48Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
12:48Майя Санду и дети с перевернутыми флагами Украины спели для украинцев гимн националистов
12:45Татьяна Монтян о ненастоящей независимости Украины и постоянных обстрелах Донецка
12:11"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"
12:10На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКС
12:08Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
12:07В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии
11:50При обстреле Донецка поврежден стоматологический корпус ЦГБ и жилые дома - Кулемзин
Лента новостейМолния