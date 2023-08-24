Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"
Экипаж российского истребителя МиГ 31 обнаружил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет "Посейдон". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 24 августа
24 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны.
Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - сообщили в ведомстве.
Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
При приближении российского истребителя "Посейдон" изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.
Накануне в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё один самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".