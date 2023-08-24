Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон" - 24.08.2023 Украина.ру
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Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"
Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон" - 24.08.2023 Украина.ру
Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"
Экипаж российского истребителя МиГ 31 обнаружил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет "Посейдон". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 24 августа
2023-08-24T13:30
2023-08-24T13:30
новости
миг-31
баренцево море
пво
государственная граница
россия
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24 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны.Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.При приближении российского истребителя "Посейдон" изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.Накануне в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё один самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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новости, миг-31, баренцево море, пво, государственная граница, россия, вс рф
Новости, МиГ-31, Баренцево море, ПВО, государственная граница, Россия, ВС РФ

Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"

13:30 24.08.2023
 
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Экипаж российского истребителя МиГ 31 обнаружил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет "Посейдон". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 24 августа
24 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны.
Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - сообщили в ведомстве.
Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
При приближении российского истребителя "Посейдон" изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.
Накануне в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё один самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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Вчера, 18:12
Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолётЭкипаж российского истребителя обнаружил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
 
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