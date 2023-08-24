https://ukraina.ru/20230824/1048909792.html

Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"

Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон" - 24.08.2023 Украина.ру

Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский "Посейдон"

Экипаж российского истребителя МиГ 31 обнаружил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет "Посейдон". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 24 августа

2023-08-24T13:30

2023-08-24T13:30

2023-08-24T13:30

новости

миг-31

баренцево море

пво

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24 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны.Для недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.При приближении российского истребителя "Посейдон" изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.Накануне в акватории Баренцева моря экипаж истребителя МиГ-29 перехватил и сопроводил ещё один самолет базовой норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон".

https://ukraina.ru/20230823/1048895861.html

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новости, миг-31, баренцево море, пво, государственная граница, россия, вс рф