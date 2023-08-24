https://ukraina.ru/20230824/1048909193.html

Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августа

Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августа - 24.08.2023 Украина.ру

Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём независимости. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы высадке в Крыму. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-08-24T13:13

2023-08-24T13:13

2023-08-24T13:13

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 74 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на шахтёрском 1 обстрел из РСЗО, выпустив 239 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём британской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Кировское."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Кировском. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка, Верхнеторецком и Кировском", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Ворошиловском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Старомихайловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились и усилились. К полудню по Куйбышевскому, Киевскому, Ворошиловскому и Петровскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 114 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных и 20 ракет из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 11 снарядов калибром 152 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 7 снарядов калибром 155 мм, по Старомихайловке — 3 снаряда калибром 155 мм, по Александровке — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 августа по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Киевский район) - по ул. Головко, 14 ранен мужчина 1991 года рождения", - также заявило представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" ВСУ выпустили накануне по этому региону России 66 снарядов."Вчера днём ВСУ выпустили 66 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Подстепное — 14; Алёшки — 7; Казачьи Лагеря — 12; Голая Пристань — 9; Днепряны — 7; Саги — 8; Солонцы — 9", - писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Старая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в публикации.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 24 августа опубликовал сводку ударов по региону."В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП "Нехотеевка" – зафиксировано 5 прилетов. Также на пункт пропуска с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Красный Хутор выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 5. <...> В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 4 прилёта", - отмечалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в в Грайворонском городском округе по окраинам сёл Сподарюшино и Дроновка было выпущено 8 и 6 миномётных снарядов соответственно. Три миномётных снаряда пришлось на окраину села Пороз, здесь же с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также под миномётный обстрел попало село Козинка – там было зафиксировано 9 прилетов. Никто не пострадал. В девяти частных домовладениях в Козинке были посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна. Также был поврежден один легковой автомобиль. Во всех населённых пунктах пострадавших не было."В Краснояружском районе по окраине села Теребрено выпущено 5 артиллерийских снарядов, по окраине села Вязовое – 4 артиллерийских и один минометный снаряд, по окраине села Колотиловка – 5 артиллерийских снарядов. Также на окраине Колотиловки противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Из артиллерии обстреляли окраину поселка Задорожный – установлено 6 прилетов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - указывалось в сводке.Помимо этого в Шебекинском городском округе по селу Середа было выпущено 10 миномётных снарядов, по посёлку Красный – 5 миномётных снарядов, по хутору Панков – 4, по МАПП "Шебекино" – два. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений не было. Кроме того, ВСУ из миномёта обстреляли село Новая Таволжанка – было зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал. В трёх частных домовладениях были повреждены окна и кровля.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Поздравление Зеленского и ЗалужногоУкраинский президент Зеленский, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили сограждан с Днём независимости. При этом Зеленский признался в причастности Украины к теракту на Крымском мосту."Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "аисты", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стугны". Мы производим всё это. Украинцы производят всё это. И когда мы <...> радуемся попаданию по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имён не назовёшь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто проводит сложнейшие операции. Спасибо вам! Вы все важны!"- заявил он во время поздравления.Президент Украины также подчеркнул, что важен каждый украинец."Все, кто доказал: все нужны, все важны - и люди, и действия, и слова. Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!" - подытожил Зеленский.В свою очередь Залужный назвал Украину "страной непокорённых, непоколебимых, несокрушимых"."Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы", - подчеркнул Залужный.Тем временем украинские и западные СМИ сообщают о больших потерях ВСУ, а также о планирующем ужесточении мобилизации. Последнее признал и сам Зеленский ранее."Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", - заявил он 23 августаПри этом Украина не публикует данных о своих потерях.Заявление ГУР о КрымеПредставитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии украинским СМИ заявил о том, что украинские военные якобы высадились в Крыму."В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - заявил Юсов.Ранее о стрельбе на мысе Тарханкут сообщили не только западные, но и некоторые российские СМИ."В Крыму неизвестные обстреляли кемпинг с туристами. По данным "Базы", сегодня ночью остановившиеся в кемпинге ОленёвкаVillage в Черноморском районе услышали два громких выстрела, будто из гранатомёта. Когда люди вышли посмотреть, кто стрелял, то примерно в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Когда неизвестные увидели, что их заметили, прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. После короткой стрельбы люди на лодках уплыли. Одна из пуль попала в автокемпинг, никто не пострадал. После происшествия в полиции Черноморского района объявили сбор личного состава и ввели план "Крепость". Неизвестных ищут", - указывалось в публикации телеграм-канала Baza .Похожее сообщение распространил и телеграм-канал SHOT, указав от точки, где была стрельба, до украинского Очакова по воде примерно 140 километров, преодолеть которые можно на скоростной лодке за 3-4 часа."По одной из версий, это могла быть попытка устроить "шоу с украинским флагом в Крыму" к сегодняшнему дню независимости Украины", - отмечалось в сообщении канала.Позже SHOT сообщил о ликвидации украинских военных."Источник: Четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожены у мыса Тарханкут на западе Крыма. Российские силовики ликвидировали ДРГ в море около четырёх утра. Члены этой группы ранее открыли огонь по кемпингу с людьми в Оленёвке. По предварительным данным, всего ликвидировано около 15-20 человек", - указывалось в сообщении от 10:53.Официальных комментариев российской стороны по произошедшему пока нет.

https://ukraina.ru/20230824/1048902573.html

https://ukraina.ru/20230823/1048895399.html

https://ukraina.ru/20230823/1048883316.html

https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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