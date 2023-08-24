https://ukraina.ru/20230824/1048908819.html
Байден поздравил украинцев с Днем независимости и случайно проговорился о сроках завершения конфликта
Байден поздравил украинцев с Днем независимости и случайно проговорился о сроках завершения конфликта - 24.08.2023 Украина.ру
Байден поздравил украинцев с Днем независимости и случайно проговорился о сроках завершения конфликта
Президент Джо Байдена поздравил украинцев с Днем независимости. Текст соответствующего заявления 24 августа опубликовал Белый дом
2023-08-24T13:06
2023-08-24T13:06
2023-08-24T13:06
новости
джо байден
украина
день независимости
срок
конфликт
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В тексте поздравления много слов о "смелости" украинцев, а также помощи, которую Запад готов предоставить киевскому режиму в борьбе с Россией. В частности, Байден анонсировал новые антироссийские санкции. И случайно проговорился о сроках окончания конфликта."Независимость означает свободу выбирать свое будущее. Я искренне надеюсь, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День независимости в мире и безопасности, зная, как их необычайное мужество вдохновило мир", - сказал Байден."Получается, к августу 2024 года все прекратится?" - отреагировал один из пользователей сети.Эксперты многократно выражали уверенность в том, что ключ от украинского конфликта находится в Вашингтоне, и как только оттуда поступит соответствующая отмашка, главари киевского режима сядут за стол переговоров.О том, что НАТО фактически воюет с Россией на стороне Украины, еще прошлой весной констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Эти слова косвенно подтверждал и экс-президент США Дональд Трамп, несколько раз подчеркивавший, что как только он снова окажется в главном кресле страны, сможет прекратить войну на Украине всего за сутки.Утром 24 августа Трамп заявил, что Байден "не дотянет" до выборов 2024 года, запланированных на ноябрь.
https://ukraina.ru/20230504/1045924676.html
https://ukraina.ru/20230824/1048901537.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, украина, день независимости, срок, конфликт
Байден поздравил украинцев с Днем независимости и случайно проговорился о сроках завершения конфликта
Президент Джо Байдена поздравил украинцев с Днем независимости. Текст соответствующего заявления 24 августа опубликовал Белый дом
В тексте поздравления много слов о "смелости" украинцев, а также помощи, которую Запад готов предоставить киевскому режиму в борьбе с Россией. В частности, Байден анонсировал новые антироссийские санкции. И случайно проговорился о сроках окончания конфликта.
"Независимость означает свободу выбирать свое будущее. Я искренне надеюсь, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День независимости в мире и безопасности, зная, как их необычайное мужество вдохновило мир", - сказал Байден.
"Получается, к августу 2024 года все прекратится?" - отреагировал один из пользователей сети.
Эксперты многократно выражали уверенность в том, что ключ от украинского конфликта находится в Вашингтоне, и как только оттуда поступит соответствующая отмашка, главари киевского режима сядут за стол переговоров.
О том, что НАТО фактически воюет с Россией на стороне Украины, еще прошлой весной констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Эти слова косвенно подтверждал и экс-президент США Дональд Трамп, несколько раз подчеркивавший, что как только он снова окажется в главном кресле страны, сможет прекратить войну на Украине всего за сутки.
Утром 24 августа Трамп заявил, что Байден "не дотянет" до выборов 2024 года, запланированных на ноябрь.