Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны - 24.08.2023 Украина.ру
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Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны - 24.08.2023 Украина.ру
Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
Президент России Владимир Путин 24 августа на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс заявил, что ряд стран не стесняется оправдывать неонацизм
2023-08-24T12:48
2023-08-24T12:48
владимир путин
новости
неонацист
терроризм
страны
брикс
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"Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин.Он также отметил, что мировое большинство которому принадлежат присутствующие на заседании страны, все больше устает от разного рода давлений.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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владимир путин, новости, неонацист, терроризм, страны, брикс
Владимир Путин, Новости, неонацист, терроризм, страны, БРИКС

Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны

12:48 24.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 24 августа на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс заявил, что ряд стран не стесняется оправдывать неонацизм
"Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин.
Он также отметил, что мировое большинство которому принадлежат присутствующие на заседании страны, все больше устает от разного рода давлений.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 14:00
Путин назвал главную причину украинского кризисаПрезидент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире
 
Владимир ПутинНовостинеонацисттерроризмстраныБРИКС
 
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