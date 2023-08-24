https://ukraina.ru/20230824/1048907589.html
Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны - 24.08.2023 Украина.ру
Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
Президент России Владимир Путин 24 августа на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс заявил, что ряд стран не стесняется оправдывать неонацизм
2023-08-24T12:48
2023-08-24T12:48
2023-08-24T12:48
владимир путин
новости
неонацист
терроризм
страны
брикс
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"Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин.Он также отметил, что мировое большинство которому принадлежат присутствующие на заседании страны, все больше устает от разного рода давлений.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ukraina.ru/20230823/1048886420.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, неонацист, терроризм, страны, брикс
Владимир Путин, Новости, неонацист, терроризм, страны, БРИКС
Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны
Президент России Владимир Путин 24 августа на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс заявил, что ряд стран не стесняется оправдывать неонацизм