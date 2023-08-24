https://ukraina.ru/20230824/1048907589.html

Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны

Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны - 24.08.2023 Украина.ру

Путин раскритиковал оправдывающие неонацизм страны

Президент России Владимир Путин 24 августа на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс заявил, что ряд стран не стесняется оправдывать неонацизм

2023-08-24T12:48

2023-08-24T12:48

2023-08-24T12:48

владимир путин

новости

неонацист

терроризм

страны

брикс

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"Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин.Он также отметил, что мировое большинство которому принадлежат присутствующие на заседании страны, все больше устает от разного рода давлений.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ukraina.ru/20230823/1048886420.html

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владимир путин, новости, неонацист, терроризм, страны, брикс