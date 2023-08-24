https://ukraina.ru/20230824/1048906988.html
Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T12:08
2023-08-24T12:08
2023-08-24T12:08
богдан безпалько
видео
россия
украина
сво
брикс
владимир зеленский
сша
экономика
фронт
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также рассказал о главной ошибке Зеленского и целях Реджепа Эрдогана во встрече с Владимиром Путиным: 00:45 - На каком этапе украинского кризиса мы находимся? 03:11 - О вариантах исхода или продолжения украинского кризиса; 06:13 - Главная ошибка Зеленского за годы президентства? 10:59 - Центральная тема встречи Путина и Эрдогана; 13:26 - О саммите БРИКС, расширении блока и общей валюте; 22:15 - Информационная война и её методы.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также рассказал о главной ошибке Зеленского и целях Реджепа Эрдогана во встрече с Владимиром Путиным:
00:45 - На каком этапе украинского кризиса мы находимся?
03:11 - О вариантах исхода или продолжения украинского кризиса;
06:13 - Главная ошибка Зеленского за годы президентства?
10:59 - Центральная тема встречи Путина и Эрдогана;
13:26 - О саммите БРИКС, расширении блока и общей валюте;
22:15 - Информационная война и её методы.