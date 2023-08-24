Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
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Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T12:08
2023-08-24T12:08
богдан безпалько
видео
россия
украина
сво
брикс
владимир зеленский
сша
экономика
фронт
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также рассказал о главной ошибке Зеленского и целях Реджепа Эрдогана во встрече с Владимиром Путиным: 00:45 - На каком этапе украинского кризиса мы находимся? 03:11 - О вариантах исхода или продолжения украинского кризиса; 06:13 - Главная ошибка Зеленского за годы президентства? 10:59 - Центральная тема встречи Путина и Эрдогана; 13:26 - О саммите БРИКС, расширении блока и общей валюте; 22:15 - Информационная война и её методы.
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богдан безпалько, видео, россия, украина, сво, брикс, владимир зеленский, сша, экономика, фронт, информация, владимир путин, эрдоган, наступление, видео
Богдан Безпалько, Видео, Россия, Украина, СВО, БРИКС, Владимир Зеленский, США, экономика, фронт, информация, Владимир Путин, Эрдоган, наступление

Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео

12:08 24.08.2023
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также рассказал о главной ошибке Зеленского и целях Реджепа Эрдогана во встрече с Владимиром Путиным:
00:45 - На каком этапе украинского кризиса мы находимся?
03:11 - О вариантах исхода или продолжения украинского кризиса;
06:13 - Главная ошибка Зеленского за годы президентства?
10:59 - Центральная тема встречи Путина и Эрдогана;
13:26 - О саммите БРИКС, расширении блока и общей валюте;
22:15 - Информационная война и её методы.
 
Богдан БезпалькоВидеоРоссияУкраинаСВОБРИКСВладимир ЗеленскийСШАэкономикафронтинформацияВладимир ПутинЭрдоганнаступление
 
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