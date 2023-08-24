https://ukraina.ru/20230824/1048906988.html

Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео

Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео - 24.08.2023 Украина.ру

Что спросит Путин и что попросит Эрдоган: Безпалько о ГЛАВной встрече. Видео

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также... Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T12:08

2023-08-24T12:08

2023-08-24T12:08

богдан безпалько

видео

россия

украина

сво

брикс

владимир зеленский

сша

экономика

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048906641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f556af3bcd47cf0f2951b81872a82f2.jpg

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру дал прогноз ситуации на фронте, а также рассказал о главной ошибке Зеленского и целях Реджепа Эрдогана во встрече с Владимиром Путиным: 00:45 - На каком этапе украинского кризиса мы находимся? 03:11 - О вариантах исхода или продолжения украинского кризиса; 06:13 - Главная ошибка Зеленского за годы президентства? 10:59 - Центральная тема встречи Путина и Эрдогана; 13:26 - О саммите БРИКС, расширении блока и общей валюте; 22:15 - Информационная война и её методы.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

богдан безпалько, видео, россия, украина, сво, брикс, владимир зеленский, сша, экономика, фронт, информация, владимир путин, эрдоган, наступление, видео