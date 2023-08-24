"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе" - 24.08.2023 Украина.ру
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"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"
"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе" - 24.08.2023 Украина.ру
"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"
Накануне Дня независимости Киев уже три года проводит саммит под названием "Крымская платформа", на который пытается завлечь как можно больше иностранных делегаций
2023-08-24T12:11
2023-08-24T12:11
эксклюзив
крымская платформа
крым
владимир зеленский
эрдоган
украина
россия
турция
зерновая сделка
владимир путин
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Проходит саммит в отеле "Интерконтиненталь". Мероприятия из года в год проводятся однотипные и сводятся к осуждению действий РФ и необходимости возвращения Крыма Украине.Украинские СМИ еще в 2020 году обратили внимание, что данная инициатива возникла у Владимира Зеленского сразу же после посещения им Великобритании и беседы с главой британской разведки Ричардом Муром.Лично приехали в Киев в этом году президенты Португалии, Венгрии и Литвы, премьер-министры Молдавии и Финляндии, а также топ-чиновники Боснии и Герцеговины. Но большинство участников саммита участвовали в нем онлайн."Крымскую платформу" также традиционно используют, чтобы попросить денег. В этом году расщедрился премьер-министр Японии, пообещавший Украине 7 миллиардов долларов.Впрочем, попрошайничество уже стало национальной идеей Украины.В этом году западные партнеры ставят перед Зеленским задание перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, которые в большинстве своем придерживаются нейтралитета и продолжают сотрудничество с РФ."Задание – расширить географию", – заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.Однако участников саммита она накануне предупредила, чтобы не пытались даже продвигать какую-нибудь свою идею относительно будущего Крыма. Эти вопросы Киев, по ее словам, будет решать самостоятельно и торговаться за Крым не намерен.Проще говоря, участники должны приехать и лишь высказать полное одобрение официальной позиции Киева.У Зеленского и раньше говорили, что цель "Крымской платформы" - сделать так, чтобы Крым просто не выпадал из мировой повестки.Для таких медийных людей, как Зеленский и его команда, забвение – смерти подобно, поэтому они основные свои усилия прилагают для создания информационного шума.Кроме того, США и Великобритании, которые маячат за спиной Зеленского, сейчас постоянно необходимо проводить смотр сил своих союзников, а Украиной их блок как бы скрепляют, поскольку все прочие вопросы часто вызывают разногласия.Тем не менее, от сто тридцать пятого выражения солидарности с Киевом со стороны Литвы КПД – ноль. Финансируется это мероприятие за счет международных доноров, то есть тех же фондов США и Великобритании.Джапарова также сообщила, что после "деоккупации" Зеленский планирует сделать из Крыма Силиконовую долину. При этом в 2019 году, когда Зеленский только пришел к власти, он обещал сделать Силиконовую долину из всей Украины.Недавно министр стратегической промышленности Александр Камышин пообещал, что правительство превратит Украину в крупнейшего производителя оружия в Европе, особенно в ракетной отрасли.К подобным обещаниям и прожектам в стиле Нью-Васюков даже украинские националисты уже относятся со скепсисом."Недели не проходит, чтобы власти не пообещали счастливым васюковцам очередной межгалактический проект — новую Силиконовую долину, ВВП в триллион долларов или еще какую-нибудь чепуху.Новое заявление мало чем от них отличается. Ну, как можно серьезно об этом заявлять, когда наш военный бюджет в мирное время отличается от лидеров Европы на порядки, и технологически мы от них отстали на десятилетия?", – пишет украинский политтехнолог и националист Карл Волох.На открытии "Крымской платформы" Зеленский убеждал участников, что украинские войска продвигаются на юг в сторону Крыма, Украина якобы самостоятельно смогла наладить морской экспорт зерна через Черное море, а также снизила цены на зерно на мировых рынках.Примечательно, что выступавший в онлайн-формате турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он только намерен поднять вопрос о возобновлении "зерновой сделки" на встрече с Владимиром Путиным.А председатель Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на "Крымской платформе" заявил, что это Украина пытается действовать через Турцию в вопросе зернового экспорта."Мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции", – заявил Мишель.На мероприятии Зеленский также пообещал заход иностранных компаний в Крым после его возвращения Украине. По его словам, начать свой бизнес в Крыму готовы международные бренды, включая гостиницы, авиакомпании, банки, IT-компании, промышленные и энергетические компании.Однако все эти западные компании и банки не особо спешили открывать свои представительства на Украине до начала СВО из-за низкой привлекательности украинского рынка и низкой платежной способности населения.Еще в июле у Зеленского обещали засадить Крым марихуаной. В Киеве возникнет много планов на Крым, которые будут обсуждать с иностранными делегациями и рисовать прожекты на деньги американских налогоплательщиков.Вероятно, мы услышим и планы строительства нового Лас-Вегаса и планы строительства космодрома, а в реальности будут только попытки что-нибудь там разрушить и добить беспилотником до домов крымчан.
https://ukraina.ru/20220825/1038027335.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, крымская платформа, крым, владимир зеленский, эрдоган, украина, россия, турция, зерновая сделка, владимир путин, сво, шарль мишель
Эксклюзив, крымская платформа, Крым, Владимир Зеленский, Эрдоган, Украина, Россия, Турция, зерновая сделка, Владимир Путин, СВО, Шарль Мишель

"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"

12:11 24.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Накануне Дня независимости Киев уже три года проводит саммит под названием "Крымская платформа", на который пытается завлечь как можно больше иностранных делегаций
Проходит саммит в отеле "Интерконтиненталь". Мероприятия из года в год проводятся однотипные и сводятся к осуждению действий РФ и необходимости возвращения Крыма Украине.
Украинские СМИ еще в 2020 году обратили внимание, что данная инициатива возникла у Владимира Зеленского сразу же после посещения им Великобритании и беседы с главой британской разведки Ричардом Муром.
Лично приехали в Киев в этом году президенты Португалии, Венгрии и Литвы, премьер-министры Молдавии и Финляндии, а также топ-чиновники Боснии и Герцеговины. Но большинство участников саммита участвовали в нем онлайн.
"Крымскую платформу" также традиционно используют, чтобы попросить денег. В этом году расщедрился премьер-министр Японии, пообещавший Украине 7 миллиардов долларов.
Впрочем, попрошайничество уже стало национальной идеей Украины.
В этом году западные партнеры ставят перед Зеленским задание перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, которые в большинстве своем придерживаются нейтралитета и продолжают сотрудничество с РФ.
"Задание – расширить географию", – заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа 2022, 06:30
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”Проведение “Крымской платформы” не приводит к ощутимым практическим результатам для киевского режима, но даёт определённый пропагандистский эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Однако участников саммита она накануне предупредила, чтобы не пытались даже продвигать какую-нибудь свою идею относительно будущего Крыма. Эти вопросы Киев, по ее словам, будет решать самостоятельно и торговаться за Крым не намерен.
Проще говоря, участники должны приехать и лишь высказать полное одобрение официальной позиции Киева.
У Зеленского и раньше говорили, что цель "Крымской платформы" - сделать так, чтобы Крым просто не выпадал из мировой повестки.
Для таких медийных людей, как Зеленский и его команда, забвение – смерти подобно, поэтому они основные свои усилия прилагают для создания информационного шума.
Кроме того, США и Великобритании, которые маячат за спиной Зеленского, сейчас постоянно необходимо проводить смотр сил своих союзников, а Украиной их блок как бы скрепляют, поскольку все прочие вопросы часто вызывают разногласия.
Тем не менее, от сто тридцать пятого выражения солидарности с Киевом со стороны Литвы КПД – ноль. Финансируется это мероприятие за счет международных доноров, то есть тех же фондов США и Великобритании.
Джапарова также сообщила, что после "деоккупации" Зеленский планирует сделать из Крыма Силиконовую долину. При этом в 2019 году, когда Зеленский только пришел к власти, он обещал сделать Силиконовую долину из всей Украины.
Недавно министр стратегической промышленности Александр Камышин пообещал, что правительство превратит Украину в крупнейшего производителя оружия в Европе, особенно в ракетной отрасли.
Блок Крымский мост коллаж
Вчера, 02:01
Почему именно Крым и Крымский мост? Украина воюет с символами, Россия – с нацистами
К подобным обещаниям и прожектам в стиле Нью-Васюков даже украинские националисты уже относятся со скепсисом.
"Недели не проходит, чтобы власти не пообещали счастливым васюковцам очередной межгалактический проект — новую Силиконовую долину, ВВП в триллион долларов или еще какую-нибудь чепуху.
Новое заявление мало чем от них отличается. Ну, как можно серьезно об этом заявлять, когда наш военный бюджет в мирное время отличается от лидеров Европы на порядки, и технологически мы от них отстали на десятилетия?", – пишет украинский политтехнолог и националист Карл Волох.
На открытии "Крымской платформы" Зеленский убеждал участников, что украинские войска продвигаются на юг в сторону Крыма, Украина якобы самостоятельно смогла наладить морской экспорт зерна через Черное море, а также снизила цены на зерно на мировых рынках.
Примечательно, что выступавший в онлайн-формате турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он только намерен поднять вопрос о возобновлении "зерновой сделки" на встрече с Владимиром Путиным.
А председатель Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на "Крымской платформе" заявил, что это Украина пытается действовать через Турцию в вопросе зернового экспорта.
"Мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции", – заявил Мишель.
На мероприятии Зеленский также пообещал заход иностранных компаний в Крым после его возвращения Украине. По его словам, начать свой бизнес в Крыму готовы международные бренды, включая гостиницы, авиакомпании, банки, IT-компании, промышленные и энергетические компании.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 15:32
Данилов пообещал поход на КрымСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым. Такое высказывание он сделал 22 августа во время пресс-конференции
Однако все эти западные компании и банки не особо спешили открывать свои представительства на Украине до начала СВО из-за низкой привлекательности украинского рынка и низкой платежной способности населения.
Еще в июле у Зеленского обещали засадить Крым марихуаной. В Киеве возникнет много планов на Крым, которые будут обсуждать с иностранными делегациями и рисовать прожекты на деньги американских налогоплательщиков.
Вероятно, мы услышим и планы строительства нового Лас-Вегаса и планы строительства космодрома, а в реальности будут только попытки что-нибудь там разрушить и добить беспилотником до домов крымчан.
 
Эксклюзивкрымская платформаКрымВладимир ЗеленскийЭрдоганУкраинаРоссияТурциязерновая сделкаВладимир ПутинСВОШарль Мишель
 
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Заголовок открываемого материала
12:11"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"
12:10На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКС
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