https://ukraina.ru/20230824/1048906251.html

"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"

"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе" - 24.08.2023 Украина.ру

"Дайте денег, чтобы сделать из Крыма Силиконовую долину". Что происходило в Киеве на "Крымской платформе"

Накануне Дня независимости Киев уже три года проводит саммит под названием "Крымская платформа", на который пытается завлечь как можно больше иностранных делегаций

2023-08-24T12:11

2023-08-24T12:11

2023-08-24T12:11

эксклюзив

крымская платформа

крым

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владимир путин

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Проходит саммит в отеле "Интерконтиненталь". Мероприятия из года в год проводятся однотипные и сводятся к осуждению действий РФ и необходимости возвращения Крыма Украине.Украинские СМИ еще в 2020 году обратили внимание, что данная инициатива возникла у Владимира Зеленского сразу же после посещения им Великобритании и беседы с главой британской разведки Ричардом Муром.Лично приехали в Киев в этом году президенты Португалии, Венгрии и Литвы, премьер-министры Молдавии и Финляндии, а также топ-чиновники Боснии и Герцеговины. Но большинство участников саммита участвовали в нем онлайн."Крымскую платформу" также традиционно используют, чтобы попросить денег. В этом году расщедрился премьер-министр Японии, пообещавший Украине 7 миллиардов долларов.Впрочем, попрошайничество уже стало национальной идеей Украины.В этом году западные партнеры ставят перед Зеленским задание перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга, которые в большинстве своем придерживаются нейтралитета и продолжают сотрудничество с РФ."Задание – расширить географию", – заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.Однако участников саммита она накануне предупредила, чтобы не пытались даже продвигать какую-нибудь свою идею относительно будущего Крыма. Эти вопросы Киев, по ее словам, будет решать самостоятельно и торговаться за Крым не намерен.Проще говоря, участники должны приехать и лишь высказать полное одобрение официальной позиции Киева.У Зеленского и раньше говорили, что цель "Крымской платформы" - сделать так, чтобы Крым просто не выпадал из мировой повестки.Для таких медийных людей, как Зеленский и его команда, забвение – смерти подобно, поэтому они основные свои усилия прилагают для создания информационного шума.Кроме того, США и Великобритании, которые маячат за спиной Зеленского, сейчас постоянно необходимо проводить смотр сил своих союзников, а Украиной их блок как бы скрепляют, поскольку все прочие вопросы часто вызывают разногласия.Тем не менее, от сто тридцать пятого выражения солидарности с Киевом со стороны Литвы КПД – ноль. Финансируется это мероприятие за счет международных доноров, то есть тех же фондов США и Великобритании.Джапарова также сообщила, что после "деоккупации" Зеленский планирует сделать из Крыма Силиконовую долину. При этом в 2019 году, когда Зеленский только пришел к власти, он обещал сделать Силиконовую долину из всей Украины.Недавно министр стратегической промышленности Александр Камышин пообещал, что правительство превратит Украину в крупнейшего производителя оружия в Европе, особенно в ракетной отрасли.К подобным обещаниям и прожектам в стиле Нью-Васюков даже украинские националисты уже относятся со скепсисом."Недели не проходит, чтобы власти не пообещали счастливым васюковцам очередной межгалактический проект — новую Силиконовую долину, ВВП в триллион долларов или еще какую-нибудь чепуху.Новое заявление мало чем от них отличается. Ну, как можно серьезно об этом заявлять, когда наш военный бюджет в мирное время отличается от лидеров Европы на порядки, и технологически мы от них отстали на десятилетия?", – пишет украинский политтехнолог и националист Карл Волох.На открытии "Крымской платформы" Зеленский убеждал участников, что украинские войска продвигаются на юг в сторону Крыма, Украина якобы самостоятельно смогла наладить морской экспорт зерна через Черное море, а также снизила цены на зерно на мировых рынках.Примечательно, что выступавший в онлайн-формате турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он только намерен поднять вопрос о возобновлении "зерновой сделки" на встрече с Владимиром Путиным.А председатель Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на "Крымской платформе" заявил, что это Украина пытается действовать через Турцию в вопросе зернового экспорта."Мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции", – заявил Мишель.На мероприятии Зеленский также пообещал заход иностранных компаний в Крым после его возвращения Украине. По его словам, начать свой бизнес в Крыму готовы международные бренды, включая гостиницы, авиакомпании, банки, IT-компании, промышленные и энергетические компании.Однако все эти западные компании и банки не особо спешили открывать свои представительства на Украине до начала СВО из-за низкой привлекательности украинского рынка и низкой платежной способности населения.Еще в июле у Зеленского обещали засадить Крым марихуаной. В Киеве возникнет много планов на Крым, которые будут обсуждать с иностранными делегациями и рисовать прожекты на деньги американских налогоплательщиков.Вероятно, мы услышим и планы строительства нового Лас-Вегаса и планы строительства космодрома, а в реальности будут только попытки что-нибудь там разрушить и добить беспилотником до домов крымчан.

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