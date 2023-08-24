Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16 - 24.08.2023 Украина.ру
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Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16
Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16 - 24.08.2023 Украина.ру
Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16
Украина получит истребители F-16, но после выполнения ряда условий. Об этом сообщила 24 августа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге в Киеве
2023-08-24T11:49
2023-08-24T11:49
f-16
нидерланды
летчики
новости
обучение
зарубежье
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"Речь идет о том, когда будет обучен и готов персонал - пилоты и технические специалисты; когда на Украине будет надлежащая инфраструктура; и когда мы подготовим все необходимые меры, поскольку дело касается не только самолетов, но и технического обслуживания, вооружения и т.д.", - сказала политик.Она обратила внимание на то, что украинская инфраструктура должна быть полностью подготовлена ​​для истребителей. Кроме самих самолетов стране понадобятся запасные части для их ремонта, а также вооружение для этих истребителей, которое производят США.По ее словам, обучение украинских пилотов займет порядка восьми месяцев.Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде необходимо обучить украинских пилотов.Как сообщил на днях министр обороны Украины Алексей Резников, первые западные истребители F-16 прибудут на Украину не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков. Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.
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f-16, нидерланды, летчики, новости, обучение, зарубежье
F-16, Нидерланды, летчики, Новости, обучение, Зарубежье

Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16

11:49 24.08.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Украина получит истребители F-16, но после выполнения ряда условий. Об этом сообщила 24 августа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге в Киеве
"Речь идет о том, когда будет обучен и готов персонал - пилоты и технические специалисты; когда на Украине будет надлежащая инфраструктура; и когда мы подготовим все необходимые меры, поскольку дело касается не только самолетов, но и технического обслуживания, вооружения и т.д.", - сказала политик.
Она обратила внимание на то, что украинская инфраструктура должна быть полностью подготовлена ​​для истребителей. Кроме самих самолетов стране понадобятся запасные части для их ремонта, а также вооружение для этих истребителей, которое производят США.
По ее словам, обучение украинских пилотов займет порядка восьми месяцев.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде необходимо обучить украинских пилотов.
Как сообщил на днях министр обороны Украины Алексей Резников, первые западные истребители F-16 прибудут на Украину не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков. Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
07:00
Военный эксперт рассказал, сколько вылетов смогут себе позволить украинские пилоты на F-16Украинских лётчиков, если в кабинах американских F-16 будут сидеть именно они, готовят к террористическим ударам по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
F-16НидерландылетчикиНовостиобучениеЗарубежье
 
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