https://ukraina.ru/20230824/1048905725.html

Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16

Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16 - 24.08.2023 Украина.ру

Министр обороны Нидерландов перечислила условия для отправки Киеву F-16

Украина получит истребители F-16, но после выполнения ряда условий. Об этом сообщила 24 августа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге в Киеве

2023-08-24T11:49

2023-08-24T11:49

2023-08-24T11:49

f-16

нидерланды

летчики

новости

обучение

зарубежье

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"Речь идет о том, когда будет обучен и готов персонал - пилоты и технические специалисты; когда на Украине будет надлежащая инфраструктура; и когда мы подготовим все необходимые меры, поскольку дело касается не только самолетов, но и технического обслуживания, вооружения и т.д.", - сказала политик.Она обратила внимание на то, что украинская инфраструктура должна быть полностью подготовлена ​​для истребителей. Кроме самих самолетов стране понадобятся запасные части для их ремонта, а также вооружение для этих истребителей, которое производят США.По ее словам, обучение украинских пилотов займет порядка восьми месяцев.Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде необходимо обучить украинских пилотов.Как сообщил на днях министр обороны Украины Алексей Резников, первые западные истребители F-16 прибудут на Украину не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков. Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.

https://ukraina.ru/20230824/1048896730.html

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f-16, нидерланды, летчики, новости, обучение, зарубежье