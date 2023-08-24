Во Львове празднование Дня независимости началось на кладбище

Украина: 32 года независимой деградации Поначалу днём независимости Украины было назначено 16 июля. 24 августа пришло полугодом позже. А могло бы быть и первое декабря. В каждый из этих дней независимость Украины кем-то декларировалась, провозглашалась или подтверждалась. Но все эти события произошли в 1991 году. Так что сегодня независимой Украине 32 года.