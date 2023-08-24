Во Львове празднование Дня независимости началось на кладбище
Празднование Дня независимости началось во Львове на Лычаковском кладбище, передает varta1.com.ua
Местные политики, общественные деятели и горожане пришли на кладбище, чтобы почтить память бойцов Вооруженных сил Украины. Так во Львове начали отмечать День независимости страны.
День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости страны.
Во Львове по этому случаю пройдет несколько концертов, спектакли, выставки и даже фестивали.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее запретил проведение негосударственных массовых мероприятий в Киеве в День независимости по соображениям безопасности.
09:30Украина: 32 года независимой деградацииПоначалу днём независимости Украины было назначено 16 июля. 24 августа пришло полугодом позже. А могло бы быть и первое декабря. В каждый из этих дней независимость Украины кем-то декларировалась, провозглашалась или подтверждалась. Но все эти события произошли в 1991 году. Так что сегодня независимой Украине 32 года.