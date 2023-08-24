https://ukraina.ru/20230824/1048903796.html

Плата за выезд. Чехия будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой

Плата за выезд. Чехия будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой - 24.08.2023 Украина.ру

Плата за выезд. Чехия будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой

После сокращения финансовой поддержки украинских беженцев в Чехии объявили о подготовке программы их возвращения на Украину. Однако в случае повторного приезда в Чехию полученные деньги придётся вернуть.

2023-08-24T10:38

2023-08-24T10:38

2023-08-24T10:38

эксклюзив

чехия

украина

украинские беженцы

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В Чехии обнародован проект шестой редакции так называемого lex Ukrajina – закона, определяющего правила пребывания украинских беженцев в этой стране. Кроме предложения продлить предоставление гражданам Украины временной защиты до конца марта 2025 года, она также содержит норму о подготовке специальной программы добровольного возвращения украинцев на Родину.Правительство Чехии должно определиться с формой поддержки (одноразовая финансовая помощь, покрытие части расходов на проезд и т п.) и запросить необходимые средства, возможная сумма которых пока не называется.По данным МВД Чехии, по состоянию на середину августа в стране насчитывалось 360,9 тысячи беженцев с Украины, имеющих временную защиту, большинство из которых – женщины и дети. При этом, согласно результатам исследования "Голоса украинцев", проведённого агентством PAQ Research совместно с социологами Академии наук Чехии, четверть украинских беженцев в июне 2023 года определенно хотела вернуться домой, – хотя год назад это был каждый третий. А половина респондентов определенно хочет остаться за границами Украины – правда, не обязательно в Чехии."Необходимо отреагировать на растущие запросы иностранцев о помощи в возвращении на Украину. Хотя ситуация на Украине во многом неудовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто проявляет интерес к возвращению", – сказано в пояснительно записке к законопроекту.Правила добровольного возвращения иностранцев из Чехии уже регулируются законами об иностранцах и о предоставлении убежища. Согласно ним, билет на поезд или самолёт для таких лиц может быть куплен за счёт МВД, его же сотрудники должны оказать помощь в законном выезде из страны. Однако в упомянутых законах речь идёт о просителях убежища, людях с аннулированными или непродлёнными видами на жительство, а также об иностранцах, относительно которых принято решение о депортации.По мнению МВД Чехии, действующие общие правила недостаточно гибкие, поэтому будет создана специальная программа для украинских беженцев. Правительство Чехии должно определить, что именно государство предоставит им с целью добровольного возвращения на Украину, и какие для этого нужны деньги. Финансировать программу планируют через Министерство внутренних дел страны.В законопроекте отмечено, что поддержку для возвращения на Украину можно будет получить только один раз. Если украинцы опять захотят проживать в Чехии, им сначала придётся вернуть половину предоставленной помощи. "Если указанная сумма не будет выплачена, то заявления о получении статуса временной защиты или вида на жительство приниматься не будут", – указали авторы предложения, явно знакомые с креативными подходами граждан Украины к получению помощи в западных странах.По словам представителей общественных организаций, помогающих прибывшим в Чехию беженцам с Украины, многие из этих людей возвращаются и из-за сокращения социальной поддержки с июля 2023 года. Но министр труда Чехии Мариан Юречка это отвергает. Чиновник сообщил журналистам, что изменения помогли повысить активность беженцев, и у большего числа из них появилась работа.Ранее каждый гражданин Украины, имеющий статус временной защиты, первые шесть месяцев получал гуманитарное пособие в сумме 5000 чешских крон (чуть большее 200 евро), позже оно уменьшалось до 4860 крон. Однако с 1 июля 2023 года стартовые выплаты для украинцев составили 4860 крон, а через 150 дней после получения статуса временной защиты они будут уменьшены до 3130 крон (130 евро). Исключения – только для "уязвимых лиц" (дети до 18 лет, студенты до 26 лет, люди старше 65 лет, беременные женщины, люди, на попечении которых находятся дети до 6 лет, инвалиды, а также лица, ухаживающие за инвалидами).Но главное – даже первая выплата перестала быть автоматической. Для определения размера пособия теперь используется следующее уравнение: "сумма запрашиваемой выплаты плюс расходы на жилье минус доход заявителя". Если в результате что-нибудь останется, то беженец сможет получить только этот остаток. Если же результат будет отрицательным или равен нулю, то пособие не полагается вовсе. Также будет учитываться остаток денежных средств на банковских счетах беженца (как в Чехии, так и на Украине). Для этого заявитель должен будет приложить выписки со всех своих счетов, и как будут проверять достоверность информации с Украины – пока неясно.Кроме этого, с 1 июля 2023 года срок предоставления украинским беженцам бесплатного экстренного жилья в Чехии сокращен до 150 дней с момента получения статуса временной защиты, исключение также сделано только для "уязвимых лиц". Стоит отметить, что ныне бесплатным жильём пользуются более половины украинских беженцев, свидетельствуют результаты опроса PAQ Research.Этот же опрос показал, что хотя 67% экономически активных украинских беженцев нашли работу в Чехии, однако более половины из них работают на менее квалифицированной должности, и поэтому их трудовой потенциал не может быть полностью использован. Это сказывается и на доходах: 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% их семей смогут прожить на свои сбережения менее месяца.Не исключено, что власти Чехии рассчитывают, что именно такие люди и воспользуются программой добровольного возвращения на Украину. Тем более, что фактически на неё не придётся искать дополнительных денег – можно просто использовать сэкономленные на выплатах украинцам с июля.Кроме этого, анонс новой программы может быть реакцией на многочисленные скандалы, связанные с преступлениями, которые украинцы совершили в Чехии. Самое громкое из них произошло 11 августа в городе Пльзень, когда восемнадцатилетний украинец изнасиловал и попытался убить пятнадцатилетнюю чешку, причём парень принёс на свидание нож, верёвку и мешок для трупа, а девушка выжила, прикинувшись мёртвой. И хотя оказалось, что этот украинец давно проживает в Чехии и не является беженцем, однако отношение чехов ко всем приезжим с Украины ещё более ухудшилось.Пока реакции ЕС и международных организаций на новую инициативу властей Чехии нет. Однако в июне текущего года Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что на Украине по-прежнему существует большая потребность в гуманитарной помощи, и, несмотря на усилия по восстановлению страны, возвращение большего числа беженцев пока невозможно.УВКБ ООН призвало принимающие государства не заставлять беженцев возвращаться, а разрешить им короткие поездки домой без лишения статуса временной защиты. "Решение о возвращении должно быть полностью добровольным – без стимулов для досрочного возвращения, включая ограничение доступа к юридическому статусу, документам, социальной системе или другим правам и помощи в принимающих странах", – отмечалось в заявлении.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230730/1048351650.html

https://ukraina.ru/20230728/1048326617.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, чехия, украина, украинские беженцы