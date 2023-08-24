https://ukraina.ru/20230824/1048902573.html

Гибель Пригожина и Уткина. Главное на Украине на утро 24 августа

Гибель Пригожина и Уткина. Главное на Украине на утро 24 августа - 24.08.2023 Украина.ру

Гибель Пригожина и Уткина. Главное на Украине на утро 24 августа

В Тверской области потерпел крушение самолёт, на борту которого находился основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин и её командир Дмитрий Уткин

2023-08-24T09:39

2023-08-24T09:39

2023-08-24T09:39

хроники

эксклюзив

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Вечером 23 августа МЧС России в своём телеграм-канале сообщило о крушении самолёта в Тверской области."В Тверской области вблизи населённого пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России проводит поисковые работы", - указывалось в опубликованном в 19:54 сообщении.Как сообщил ряд СМИ, перед падением самолёта были слышны два хлопка."Момент крушения гражданско-транспортного самолёта в Тверской области — в результате трагедии погибло минимум четыре человека. По нашей информации, разбившееся судно — Embraer Legacy 600. Это самолёт бизнес-класса, вмещающий 13 человек. Также до падения очевидцы слышали два сильных хлопка", - отмечал, в частности, телеграм-канал Mash в 19:39 в подписи к видео.До этого другой телеграм-канал - "112" - также опубликовал видео падения самолёта."Момент крушения военного самолёта в Тверской области", - подписал канал видео в 19:31.Этот канал позже, как и Mash, сообщил о том, что были хлопки."Когда слышны были хлопки, вышли и здесь осколок упал у нас возле дома. У соседа хвост лежит", - цитировал канал очевидцев.Позже стало известно, что потерпевший крушение самолёт принадлежал основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину.Находящийся в Зимбабве как наблюдатель на выборах глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что, по информации его знакомых "вагнеровцев", на борту потерпевшего крушение самолёта находился Пригожин, а также командир группы — Дмитрий Уткин, известный под позывным "Вагнер"."Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - написал Рогов в 21:20 в своём телеграм-канале.В 23:00 Росавиация опубликовала список пассажиров."По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник. Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - отмечалось в сообщении Росавиации.К тому времени гибель Пригожина была главной темой западных СМИ. Основателя группы "Вагнер" англоязычные СМИ называли то warlord - военачальником, а то и dissident – диссидентом.Ещё до сообщения Росавиации о предположительной гибели Пригожина сообщили западным лидерам.Так, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью"Мы видели данные сообщения (о крушении самолета - Ред.). Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом", - написала она в X (бывший Twitter).Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден уже в курсе произошедшего.На Украине новость о гибели Пригожина и Уткина вызвала ликование политиков и журналистов.Прокомментировали крушение самолёта с Пригожиным и в Японии."Мы продолжим с пристальным вниманием следить за внутренней ситуацией в России", - заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида в ответ на вопрос журналистов, касающихся произошедшего.Официальных комментариев из Кремля по поводу гибели основателя и командира группы "Вагнер" не было.В Санкт-Петербурге окна в "ЧВК Вагнер Центр" зажгли в форме креста. Люди стали нести к зданию цветы.Утром 24 августа бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил, что произошедшее — большой удар по России."Это мощнейший удар по стране. Пусть она этого ещё даже до конца не осознаёт. Пригожин был российским джокером, позволявшим ей играть на мировой арене не по правилам. У врагов сегодня праздник. У нас горе", - указал он.Кинодокументалист и военный репортёр Алексей Ларкин также отметил, что произошедшее — большой удар для России."Евгений Викторович был не добрый и не хороший человек. Он обманывал чужих, своих, любых. По его приказу убивали и калечили, в его армии поощрялись пытки и издевательства над врагом, а служба собственной безопасности держала в страхе даже самых отпетых вояк, заставляя соблюдать внутренний порядок компании как закон Божий. Он был настолько не святой, что иногда даже рога прорезались. И именно поэтому был необходим стране. Именно эти его качества, это умение идти до конца любыми методами, без соплей и сантиментов, прославили и его самого и Россию на весь мир. Любой стране нужен отважный и самоотверженный человек, готовый делать грязную работу. Одни его за это будут ненавидеть, другие полюбят больше отца родного, но бояться будут все. Юридически фейковый (потому что официально бойцы числились геологами) контракт он превратил в клятву чести, свято соблюдаемую обеими сторонами. Вчерашних бродяг и искателей приключений Пригожин превратил в самую смертоносную армию мира, а потом сделал то же самое с зэками. Он умел поднимать людей из низов общества и делать их последним оплотом Отечества, не на словах, а на деле. И в целом, будь он хорошим или плохим, но однозначно именно он – самая яркая личность 21 века. Первый на пьедестале. Он превзошел и Боба Денара и любых других, ныне воспринимаемых с улыбкой, персонажей", - указал Ларкин.По его словам, приблизиться по этим качествам Пригожину мог лишь только один человек - "Вагнер"."Приблизиться мог только один человек – тот самый, что полетел тем же самолетом. Про него сказать нечего, кроме того, что он был действительно Темнейший и Король. Все остальные слова излишни. В аду вы будете лучшими, мужики. Спасибо за всё", - подытожил он.Работавшая в структурах Пригожина медиаменеджер Евгения Богачёва вспомнила о своём опыте работы с основателем группы "Вагнер"."Всегда было нельзя об этом говорить, а теперь и не узнать — можно или нет. Я проработала со структурами Пригожина в том или ином формате почти 10 лет. Всегда через надрыв, всегда невыполнимые задачи, всегда "надо было ещё вчера" — мы не успевали за ним. Офис работал днем и ночью, тонны документации, идеи, проекты, внутренняя борьба и невозможность уволиться. Я знаю людей, которые буквально сходили с ума от постоянных походов на приём и всегда крестилась, что последние годы работала через подрядчиков. Но я знаю и людей, которым он помогал и вытаскивал из самых сложных историй, оплачивал лечение, помогал семьям, выслушивал и решал вопросы. Правда тех, кто боялся его как огня - тоже немало. Упоминание Пригожина автоматически закрывало мне одни двери и так же открывало другие. Он был дикий, взрывной и гениальный. Идеал сочетания "гений и злодейство". В последние годы среди сотрудников его называли "Шеф". Мне ближе было введённое много лет назад "Папа", - отметила она.Обстоятельства крушения самолёта, на борту которого находились Пригожин, Уткин и другие бойцы группы "Вагнер", выясняются.

https://ukraina.ru/20230823/1048895399.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив