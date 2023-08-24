Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам - 24.08.2023 Украина.ру
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Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам
Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам - 24.08.2023 Украина.ру
Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил украинцев с Днем независимости
2023-08-24T09:00
2023-08-24T09:00
день независимости
украина
новости
лукашенко
белоруссия
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Он напомнил, что став независимыми Белоруссия и Украина выбрали "самостоятельные пути своего развития, строительства будущего".Он пожелал украинцам, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился "бесценный и такой нужный всем людям доброй воли" мир."Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки", - говорится в поздравлении.Лукашенко подчеркнул, что и сейчас народы двух стран объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре.
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день независимости, украина, новости, лукашенко, белоруссия
День независимости, Украина, Новости, Лукашенко, Белоруссия

Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам

09:00 24.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил украинцев с Днем независимости
Он напомнил, что став независимыми Белоруссия и Украина выбрали "самостоятельные пути своего развития, строительства будущего".
"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", - сказал Лукашенко.
Он пожелал украинцам, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился "бесценный и такой нужный всем людям доброй воли" мир.
"Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что и сейчас народы двух стран объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 18:32
Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве в День независимости УкраиныМэр столицы Украины обещал обеспечить безопасность только участникам государственных мероприятий, которые будут организованы по случаю Дня украинского флага и Дня независимости 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко 21 августа в своем телеграм-канале
 
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