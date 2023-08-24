Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил украинцев с Днем независимости
Он напомнил, что став независимыми Белоруссия и Украина выбрали "самостоятельные пути своего развития, строительства будущего".
"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", - сказал Лукашенко.
Он пожелал украинцам, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился "бесценный и такой нужный всем людям доброй воли" мир.
"Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что и сейчас народы двух стран объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре.
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