https://ukraina.ru/20230824/1048900876.html

Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам

Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам - 24.08.2023 Украина.ру

Лукашенко пожелал скорейшего мира украинцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 августа поздравил украинцев с Днем независимости

2023-08-24T09:00

2023-08-24T09:00

2023-08-24T09:00

день независимости

украина

новости

лукашенко

белоруссия

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Он напомнил, что став независимыми Белоруссия и Украина выбрали "самостоятельные пути своего развития, строительства будущего".Он пожелал украинцам, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился "бесценный и такой нужный всем людям доброй воли" мир."Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки", - говорится в поздравлении.Лукашенко подчеркнул, что и сейчас народы двух стран объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре.

https://ukraina.ru/20230821/1048847715.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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день независимости, украина, новости, лукашенко, белоруссия