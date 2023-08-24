https://ukraina.ru/20230824/1048881330.html

70 лет решению о немецких репарациях, "декоммунизированном" поляками

70 лет решению о немецких репарациях, "декоммунизированном" поляками - 24.08.2023 Украина.ру

70 лет решению о немецких репарациях, "декоммунизированном" поляками

Сейчас мы наблюдаем фантастически экспрессивный конфликт между Польшей и Германией по поводу послевоенных репараций. Позиция поляков выглядит странной – ещё 70 лет назад, 24 августа 1953 года СССР и Польская народная республика отказались от репараций, взымаемых с Германии. Однако польские политики решили, видимо, что это было давно и неправда

2023-08-24T18:00

2023-08-24T18:00

2023-08-24T18:00

история

история

польша

германия

репарации

вторая мировая война

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Вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, причинённый в ходе Второй мировой войны, решался в 1945 году на Ялтинской и Потсдамской конференциях. В них принимали участие руководители государств-победителей, СССР, Великобритании и США – Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт (в Ялте) и Гарри Трумэн (в Потсдаме).На Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года) Советский Союз выступил с предложением определить общую сумму репараций в $ 20 млрд, из которых 50% должны были быть выплачены в пользу СССР, однако его не поддержали союзники. Было решено создать специальную комиссию для разработки плана взыскания репараций.Согласно решениям конференции в Потсдаме (17 июля – 2 августа 1945 года), репарации должны были быть выражены в материальной форме (заводы, машины, оборудование, товарные запасы, а также германские вложения за рубежом) – в отличие от репараций после Первой мировой войны, которые были определены и взимались только в денежной форме. Общая сумма германского имущества, которое страны-победительницы могли вывезти из своих зон оккупации, не была оговорена.Указывалось, что СССР дополнительно получит из зон, оккупированных США, Великобританией и Францией, примерно 25% демонтированного оборудования. Репарационные претензии Польши должен был удовлетворить СССР из своей доли (планировалось, что Польше отойдёт 15%). Остальные члены антигитлеровской коалиции должны были получить репарации из западных оккупационных зон.Договоренности о режиме поставок в счет репараций из зон, оккупированных США, Великобританией и Францией, были достигнуты на конференции в Париже в ноябре-декабре 1945 года и закреплены в договоре от 14 января 1946 года, участниками которого стали 19 стран. Парижский договор устанавливал процентную долю от репараций для отдельных государств и предусматривал создание Межсоюзнического репарационного агентства (Inter-Allied Reparations Agency, IARA) со штаб-квартирой в Брюсселе, которое занималось учетом и распределением репараций.СССР изъял из своей оккупационной зоны, а впоследствии – из Германской демократической республики (ГДР) имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР ($ 15,8 млрд в ценах того времени, или около современных $ 400 млрд). По данным Главного трофейного управления, опубликованным в 1990-х годах российскими исследователями, в СССР, в частности, было вывезено 72 тысяч вагонов строительных материалов, около 3 тысяч заводов, 96 электростанций, 340 тысяч станков, 200 тысяч электромоторов, 1 млн 335 тысяч голов скота, 2,3 млн тонн зерна. Поставки из западных оккупационных зон в счёт репараций для СССР прекратились в 1949 году после создания ФРГ.Часть из упомянутого выше оставалась в Польше, часть возвращалась в эту страну в денежной форме или в качестве инвестиций, которые ныне в Москве и Варшаве оценивают по-разному. Кроме того, в 1946 году была введена так называемая "угольная оговорка": советское правительство вынудило польские власти подписать договор о доставке угля в СССР по ценам в несколько раз ниже рыночных. Поляки должны были поставлять от 8 до 13 млн тонн угля, при этом брать все транспортные расходы на себя.Но тут следует учесть, что значительная часть этого угля добывалась на бывших немецких землях, которые вошли в состав Польши только благодаря Сталину. Кроме того, за поставки угля советское правительство отказалось от претензий на любое немецкое имущество на теперь уже польских землях.Взимание репараций с Восточной Германии завершилось через восемь лет после Потсдамской конференции. Причиной стали забастовки и беспорядки в ГДР в июне 1953 года, вызванные безработицей, резким повышением цен на продовольствие и увеличением норм выработки на предприятиях. Они были жестоко подавлены при непосредственном участии советских войск.Чтобы разрядить ситуацию, 22 августа 1953 года советское руководство решило посодействовать режиму Вальтера Ульбрихта и отказаться от взимания репараций с ГДР с 1 января 1954-го. На следующий день аналогичное решение было принято и властями Польской народной республики, а 24 августа 1953 года СССР и ПНР объявили о совместной позиции по вопросу репараций."Правительство Польской Народной Республики с полной признательностью приветствует решения Правительства Союза Советских Социалистических Республик по германскому вопросу. (…) Эти решения направлены на обеспечение прочного мира в Европе, призваны помешать империалистическим планам, которые стремятся сделать Западную Германию опасным очагом новой войны, и создать единую, демократическую и миролюбивую Германию" – было отмечено в постановлении правительства ПНР от 23 августа 1953 года, подписанного Болеславом Берутом.В документе также было констатировано, что Германия уже в значительной степени выполнила свои компенсационные обязательства, и что улучшение положения в Германии отвечает интересам её мирного развития. "Правительство Польской Народной Республики, желая внести свой дальнейший вклад в урегулирование германского вопроса в мирном и демократическом духе и в соответствии с интересами польской нации и всех миролюбивых народов, решило отказаться с 1 января 1954 года от выплаты компенсации Польше". В тот же день, 23 августа, решение правительства было опубликовано в главной газете коммунистической Польши – Trybuna Ludu.Но поляки, хоть и коммунисты, не могли не обойтись без "фиги в кармане". Постановление правительства об отказе от репараций было отправлено в государственный архив, но не было опубликовано в официальных изданиях – Dzienniku Ustaw или Monitorze Polskim. А 27 сентября 1969 года правительство Польши сообщило ООН, что намерено требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну – хотя в это самое время шли переговоры между премьером ПНР Юзефом Циранкевичем и канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Они закончились нормализацией отношений и признанием восточной границы Польши со стороны Западной Германии, – но ни о каких репарациях при этом речь не шла.Правда, в 1975 году между ПНР и ФРГ было достигнуто соглашение о выплате 1,3 млрд марок гражданам Польши, которые в 1939-1945 платили взносы в фонды социального страхования III Рейха. Однако власти ФРГ и в дальнейшем не отказывались выплачивать те или иные компенсации физическим лицам, но это не касалось репараций государствам – ведь вывоз имущества с территории Западной Германии фактически прекратился в 1950 году, а IARA завершило свою деятельность в 1959-м.В 1989 году, с падением "железного занавеса", стало возможным воссоединение Германии. Однако для урегулирования аспектов послевоенной ситуации в Германии (например, оккупации Берлина) требовалось согласие победивших союзных держав. Это привело к заключению в сентябре 1990 года договора "Два плюс четыре" (ФРГ, ГДР и государства-победители – СССР, США, Великобритания и Франция), официально называемого Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии. Юристы-международники считают, что из-за его "окончательного" характера это был последний момент для направления любых непогашенных требований о возмещении ущерба.Хотя Польша не была участницей договора "Два плюс четыре", однако в нём содержалось требование к Германии подтвердить существующую границу с Польшей. Это было сделано, и вопрос репараций опять же не поднимался.В 2003 году в Польше была сделана первая попытка выдвинуть Германии требование выплаты репараций за Вторую Мировую войну. Формально она была ответом на стремление "Союза изгнанных" и других германских организаций, объединяющих депортированных после войны немцев, взыскать с Польши компенсации за конфискованную собственность. Польский Сейм тогда принял резолюцию о том, что Польша "не получила соответствующей финансовой компенсации и военных репараций" за нанесённый Германией ущерб. Депутаты призвали правительство страны "принять соответствующие меры".Однако ни о каком непризнании отказа от репараций в 1953 году речи тогда не шло. Более того, правительство Марека Бельки в рамках политической сделки с Германией прямо заявило, что эта страница в истории польско-германских отношений окончательно перевёрнута. В ответ канцлер ФРГ Герхард Шредер в 2004 году заявил, что Германия не будет реализовывать претензии частных лиц, чья собственность была экспроприирована после 1945 года. Правительство Польши во главе с Ярославом Качиньским подтвердило, что вопрос репараций закрыт – об этом в 2006-м прямо заявила тогдашний глава МИД Анна Фотыга.Однако всё изменилось после возвращения Качиньского и его партии "Право и Справедливость" (ПиС) к власти в 2015 году. Политики ПиС и дипломаты начали ставить постановление правительства ПНР от 23 августа 1953 года об отказе от репараций под сомнение – ведь Польша в то время "была под контролем СССР и не принимала по-настоящему независимых внешнеполитических решений". Упоминалось также описанное выше отсутствие документа в официальных изданиях ПНР – мол, он не вступил в силу. Ещё одним их аргументом является то, что этот отказ касался Восточной Германии, а не Западной, с которой этот вопрос не был урегулирован. А поэтому нынешняя единая Германия должна и может нести ответственность в форме компенсации.В отличие от 2003 года, постановлением Сейма дело не закончилось. 3 октября 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту о репарациях со стороны Германии. В ней Польша потребовала компенсации материальных и нематериальных убытков в годы Второй мировой войны в размере 6 триллионов 220 млрд 609 млн злотых, или более 1,3 трлн евро.Его немецкая коллега Анналена Бербок в ответ заявила, что Германия считает вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну урегулированным, сославшись на упомянутое постановление 1953 года и соглашения между ФРГ и ПНР, подписанные в 1970 году. При этом канцлер Германии Олаф Шольц сразу после формализации требований Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами, если "кто-то будет рыться в книгах по истории".

https://ukraina.ru/20170824/1019088227.html

https://ukraina.ru/20220904/1038428618.html

https://ukraina.ru/20230103/1042372725.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, польша, германия, репарации, вторая мировая война