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"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина

"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру

"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина

Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев обратился со словами соболезнования после сообщений о крушении самолёта Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале

2023-08-23T23:30

2023-08-23T23:30

2023-08-24T00:20

новости

пригожин

чвк "вагнер"

авиакатастрофа

самолет

константин малофеев

сми

росавиация

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Евгений Пригожин был настоящим патриотом России, горячим и дерзким, написал Малофеев. Он был страшным для врагов и неудобным для бюрократов, добавил он.Он добавил, что Евгений ПРигожин создал легенду – ЧВК "Вагнер", которую узнают на всех континентах. Западных неофашистов это имя заставляет дрожать, а людей доброй воли по всему миру – радоваться.Малофеев подчеркнул, что переехав в Белоруссию, "Вагнер" стал ещё опаснее: до столицы оккупированной американцами Украины – оттуда всего 100 километров. При дерзости Пригожина можно было не сомневаться: победоносный рейд на Киев обязательно бы состоялся.Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным Росавиации, СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб.По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.

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2023

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новости, пригожин, чвк "вагнер", авиакатастрофа, самолет, константин малофеев, сми, росавиация