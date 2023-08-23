"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
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"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев обратился со словами соболезнования после сообщений о крушении самолёта Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
2023-08-23T23:30
2023-08-24T00:20
новости
пригожин
чвк "вагнер"
авиакатастрофа
самолет
константин малофеев
сми
росавиация
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Евгений Пригожин был настоящим патриотом России, горячим и дерзким, написал Малофеев. Он был страшным для врагов и неудобным для бюрократов, добавил он.Он добавил, что Евгений ПРигожин создал легенду – ЧВК "Вагнер", которую узнают на всех континентах. Западных неофашистов это имя заставляет дрожать, а людей доброй воли по всему миру – радоваться.Малофеев подчеркнул, что переехав в Белоруссию, "Вагнер" стал ещё опаснее: до столицы оккупированной американцами Украины – оттуда всего 100 километров. При дерзости Пригожина можно было не сомневаться: победоносный рейд на Киев обязательно бы состоялся.Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным Росавиации, СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб.По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пригожин, чвк "вагнер", авиакатастрофа, самолет, константин малофеев, сми, росавиация
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", авиакатастрофа, самолет, Константин Малофеев, СМИ, Росавиация

"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина

23:30 23.08.2023 (обновлено: 00:20 24.08.2023)
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев обратился со словами соболезнования после сообщений о крушении самолёта Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
Евгений Пригожин был настоящим патриотом России, горячим и дерзким, написал Малофеев. Он был страшным для врагов и неудобным для бюрократов, добавил он.
"Евгений [Пригожин] был из тех людей, которым не всё равно. Он мог быть самым успешным ресторатором страны, но предпочёл променять сытую жизнь на борьбу с врагами России", - написал Малофеев.
Он добавил, что Евгений ПРигожин создал легенду – ЧВК "Вагнер", которую узнают на всех континентах. Западных неофашистов это имя заставляет дрожать, а людей доброй воли по всему миру – радоваться.
Малофеев подчеркнул, что переехав в Белоруссию, "Вагнер" стал ещё опаснее: до столицы оккупированной американцами Украины – оттуда всего 100 километров. При дерзости Пригожина можно было не сомневаться: победоносный рейд на Киев обязательно бы состоялся.
Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным Росавиации, СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб.
По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.
 
НовостиПригожинЧВК "Вагнер"авиакатастрофасамолетКонстантин МалофеевСМИРосавиация
 
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00:36Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
00:02"Я не удивлён": Байден прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина
23:30"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
23:17Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
22:34БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?
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22:03Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех"
22:02Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина
22:00"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"
21:55Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту
21:08Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники
20:54В Тверской области упал частный самолет в котором мог находится Евгений Пригожин
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