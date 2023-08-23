https://ukraina.ru/20230823/1048898519.html
"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина - 24.08.2023 Украина.ру
"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев обратился со словами соболезнования после сообщений о крушении самолёта Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
2023-08-23T23:30
2023-08-23T23:30
2023-08-24T00:20
новости
пригожин
чвк "вагнер"
авиакатастрофа
самолет
константин малофеев
сми
росавиация
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Евгений Пригожин был настоящим патриотом России, горячим и дерзким, написал Малофеев. Он был страшным для врагов и неудобным для бюрократов, добавил он.Он добавил, что Евгений ПРигожин создал легенду – ЧВК "Вагнер", которую узнают на всех континентах. Западных неофашистов это имя заставляет дрожать, а людей доброй воли по всему миру – радоваться.Малофеев подчеркнул, что переехав в Белоруссию, "Вагнер" стал ещё опаснее: до столицы оккупированной американцами Украины – оттуда всего 100 километров. При дерзости Пригожина можно было не сомневаться: победоносный рейд на Киев обязательно бы состоялся.Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным Росавиации, СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб.По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пригожин, чвк "вагнер", авиакатастрофа, самолет, константин малофеев, сми, росавиация
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", авиакатастрофа, самолет, Константин Малофеев, СМИ, Росавиация
"Беспокойный герой": Малофеев выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
23:30 23.08.2023 (обновлено: 00:20 24.08.2023)
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев обратился со словами соболезнования после сообщений о крушении самолёта Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
Евгений Пригожин был настоящим патриотом России, горячим и дерзким, написал Малофеев. Он был страшным для врагов и неудобным для бюрократов, добавил он.
"Евгений [Пригожин] был из тех людей, которым не всё равно. Он мог быть самым успешным ресторатором страны, но предпочёл променять сытую жизнь на борьбу с врагами России", - написал Малофеев.
Он добавил, что Евгений ПРигожин создал легенду – ЧВК "Вагнер", которую узнают на всех континентах. Западных неофашистов это имя заставляет дрожать, а людей доброй воли по всему миру – радоваться.
Малофеев подчеркнул, что переехав в Белоруссию, "Вагнер" стал ещё опаснее: до столицы оккупированной американцами Украины – оттуда всего 100 километров. При дерзости Пригожина можно было не сомневаться: победоносный рейд на Киев обязательно бы состоялся.
Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным Росавиации, СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб.
По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.