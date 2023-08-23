https://ukraina.ru/20230823/1048898292.html
Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация - 23.08.2023 Украина.ру
Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
Самолет, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. По данным СМИ, один из погибших - основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Росавиация опубликовала список погибших
2023-08-23T23:17
2023-08-23T23:17
2023-08-23T23:17
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пригожин
самолет
росавиация
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На борту бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.Список пассажиров: Члены экипажа: "Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.В Росавиации сформировали комиссию, которая начала расследование причин авиакатастрофы. Следователи возбудили уголовное дело. Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб. По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.
https://ukraina.ru/20230823/1048897252.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пригожин, самолет, росавиация
Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация
Самолет, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. По данным СМИ, один из погибших - основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Росавиация опубликовала список погибших
На борту бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.
—Пропустин Сергей,
—Макарян Евгений,
—Тотмин Александр,
—Чекалов Валерий,
—Уткин Дмитрий,
—Матусеев Николай,
—Пригожин Евгений.
—Командир Левшин Алексей,
—Второй пилот Каримов Рустам,
—Бортпроводник Распопова Кристина.
"Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.
В Росавиации сформировали комиссию, которая начала расследование причин авиакатастрофы. Следователи возбудили уголовное дело.
Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб.
По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.