https://ukraina.ru/20230823/1048898292.html

Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация

Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация - 23.08.2023 Украина.ру

Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области - Росавиация

Самолет, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в небе над Тверской областью. По данным СМИ, один из погибших - основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Росавиация опубликовала список погибших

2023-08-23T23:17

2023-08-23T23:17

2023-08-23T23:17

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росавиация

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На борту бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находился основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Информацию о пассажирах и членах экипажа раскрыли в телеграм-канале Росавиации вечером 23 августа.Список пассажиров: Члены экипажа: "Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - сообщили в Росавиации.В Росавиации сформировали комиссию, которая начала расследование причин авиакатастрофы. Следователи возбудили уголовное дело. Вечером 23 августа частный самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. В небе над Тверской областью он потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения и с места крушения. По данным СМИ и телеграм-каналов, связанных с деятельностью Пригожина, основатель "Группы Вагнера" погиб. По информации журналистов "Царьград", тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны, назначена генетическая экспертиза. Официальных подтверждений нет.

https://ukraina.ru/20230823/1048897252.html

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новости, пригожин, самолет, росавиация