https://ukraina.ru/20230823/1048897947.html
Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград - 23.08.2023 Украина.ру
Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
Бизнес-джет потерпел крушение в небе над Тверской областью. По информации СМИ, на борту самолета находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Официальных подтверждений его гибели нет
2023-08-23T22:27
2023-08-23T22:27
2023-08-23T22:27
новости
пригожин
самолет
катастрофа
чвк "вагнер"
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Глава "Группы Вагнера" и его помощник Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в небе над Тверской областью, сообщили журналисты "Царьград ТВ", ссылаясь на источники. Тела опознали, назначена генетическая экспертиза. "Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта в Тверской области. Информацию подтвердил источник Царьграда. Их тела предварительно опознали."Оба - "двухсотые", - уточнил собеседник Царьграда, отметив, что будет ещё проведена генетическая экспертиза", - сообщили авторы телеграм-канала "Царьград ТВ". По версии источника "Царьграда" самолет с Пригожиным и Уткиным на борту якобы взорвали. Эту информацию журналисты распространили, ссылаясь на источник в комиссии Росавиации.
https://ukraina.ru/20230823/1048897252.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пригожин, самолет, катастрофа, чвк "вагнер"
Новости, Пригожин, самолет, катастрофа, ЧВК "Вагнер"
Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
Бизнес-джет потерпел крушение в небе над Тверской областью. По информации СМИ, на борту самолета находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Официальных подтверждений его гибели нет
Глава "Группы Вагнера" и его помощник Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе в небе над Тверской областью, сообщили журналисты "Царьград ТВ", ссылаясь на источники. Тела опознали, назначена генетическая экспертиза.
"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта в Тверской области. Информацию подтвердил источник Царьграда. Их тела предварительно опознали.
"Оба - "двухсотые", - уточнил собеседник Царьграда, отметив, что будет ещё проведена генетическая экспертиза", - сообщили авторы телеграм-канала "Царьград ТВ".
По версии источника "Царьграда" самолет с Пригожиным и Уткиным на борту якобы взорвали. Эту информацию журналисты распространили, ссылаясь на источник в комиссии Росавиации.