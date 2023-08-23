Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина
Пригожин Попасная
Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия. Официального подтверждения гибели Евгения Пригожина нет
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов из Запорожской области подтвердил информацию о гибели главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 23 августа.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - сообщил Рогов.
23 августа бизнес-джет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области он претерпел крушение, видеозапись падения опубликовали в соцсетях. Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия.
По данным СМИ, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.