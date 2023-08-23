https://ukraina.ru/20230823/1048897524.html

Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина

Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина - 23.08.2023 Украина.ру

Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина

Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия. Официального подтверждения гибели Евгения Пригожина нет

2023-08-23T22:02

2023-08-23T22:02

2023-08-23T22:02

новости

пригожин

гибель

крушение

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Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов из Запорожской области подтвердил информацию о гибели главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 23 августа."Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - сообщил Рогов. 23 августа бизнес-джет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области он претерпел крушение, видеозапись падения опубликовали в соцсетях. Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия. По данным СМИ, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

https://ukraina.ru/20230823/1048897252.html

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новости, пригожин, гибель, крушение