Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина - 23.08.2023 Украина.ру
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Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина
Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина - 23.08.2023 Украина.ру
Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина
Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия. Официального подтверждения гибели Евгения Пригожина нет
2023-08-23T22:02
2023-08-23T22:02
новости
пригожин
гибель
крушение
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Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов из Запорожской области подтвердил информацию о гибели главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 23 августа."Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - сообщил Рогов. 23 августа бизнес-джет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области он претерпел крушение, видеозапись падения опубликовали в соцсетях. Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия. По данным СМИ, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
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новости, пригожин, гибель, крушение
Новости, Пригожин, гибель, крушение

Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина

22:02 23.08.2023
 
Пригожин Попасная
Пригожин Попасная
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Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия. Официального подтверждения гибели Евгения Пригожина нет
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов из Запорожской области подтвердил информацию о гибели главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 23 августа.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", - сообщил Рогов.
23 августа бизнес-джет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области он претерпел крушение, видеозапись падения опубликовали в соцсетях. Следователи возбудили уголовное дело, в Росавиации начали расследование авиапроисшествия.
По данным СМИ, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
21:55
Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на бортуБизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области вечером 23 августа самолет потерпел крушение, в СМИ предположили о гибели Евгения Пригожина
 
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