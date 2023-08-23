"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша" - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048897395.html
"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"
"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша" - 23.08.2023 Украина.ру
"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"
Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и вручил награды участникам СВО
2023-08-23T22:00
2023-08-23T22:06
новости
владимир путин
курская битва
награды
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047603494_0:223:2848:1825_1920x0_80_0_0_7246ef9909f3e80aa92a2d4531d6b956.jpg
В посёлке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в Курской битве президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам спецоперации.Президент вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Путин лично вручил "Героев России" экипажу танка "Алёша", разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожье.Президент отметил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.
https://ukraina.ru/20230822/1048853493.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047603494_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_5f8b283eeb1318305997fe23c30358a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, курская битва, награды, сво, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Курская битва, награды, СВО, Спецоперация

"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"

22:00 23.08.2023 (обновлено: 22:06 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Обращение президента РФ В. Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и вручил награды участникам СВО
В посёлке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в Курской битве президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам спецоперации.

"Благодарю вас за службу, горжусь вами", - обратился президент к участникам спецоперации на Украине.

Президент вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Путин лично вручил "Героев России" экипажу танка "Алёша", разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожье.
"Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг - не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым", - сказал Путин.
Президент отметил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 09:47
"Вдохновляет идти до победы": Путин поздравил россиян с Днем государственного флагаПрезидент России Владимир Путин 22 августа поздравил россиян с Днем государственного флага
 
НовостиВладимир ПутинКурская битванаградыСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:34БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?
22:27Тело Пригожина обнаружили и опознали - Царьград
22:03Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех"
22:02Рогов подтвердил информацию о гибели Пригожина
22:00"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"
21:55Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту
21:08Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники
20:54В Тверской области упал частный самолет в котором мог находится Евгений Пригожин
19:05Когда она появится в зоне СВО? Военный эксперт о том, как подавить артиллерию ВСУ
18:29Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
18:24Дмитрий Краснов о том, как Польша, Венгрия и Румыния растащат Украину после окончания СВО
18:12Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
18:09Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО
18:06Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа
18:00Давид Черкасский – король советской анимации
17:48Грег Вайнер о бедах Трампа и Байдена, "новых лицах" в США и протестах в Европе из-за Украины
17:47Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия
17:39Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым
17:10"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков
17:07Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов
Лента новостейМолния