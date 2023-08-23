https://ukraina.ru/20230823/1048897395.html

"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"

"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша" - 23.08.2023 Украина.ру

"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"

Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и вручил награды участникам СВО

2023-08-23T22:00

2023-08-23T22:00

2023-08-23T22:06

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владимир путин

курская битва

награды

сво

спецоперация

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В посёлке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в Курской битве президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам спецоперации.Президент вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Путин лично вручил "Героев России" экипажу танка "Алёша", разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожье.Президент отметил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.

https://ukraina.ru/20230822/1048853493.html

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новости, владимир путин, курская битва, награды, сво, спецоперация