"Горжусь вами": Путин вручил государственные награды экипажу танка "Алеша"
22:00 23.08.2023 (обновлено: 22:06 23.08.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве и вручил награды участникам СВО
В посёлке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в Курской битве президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам спецоперации.
"Благодарю вас за службу, горжусь вами", - обратился президент к участникам спецоперации на Украине.
Президент вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Путин лично вручил "Героев России" экипажу танка "Алёша", разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожье.
"Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг - не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым", - сказал Путин.
Президент отметил, что победа в Курской битве навсегда останется одной из вершин великого народного подвига. "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", - подчеркнул Путин.