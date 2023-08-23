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Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту
Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту - 23.08.2023 Украина.ру
Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту
Бизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области вечером 23 августа самолет потерпел крушение, в СМИ предположили о гибели Евгения Пригожина
2023-08-23T21:55
2023-08-23T21:55
2023-08-23T22:14
новости
пригожин
самолет
крушение
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" после крушения частного самолета в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. "На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщили в СК РФ. Бизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области самолет потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения. На борту находились 10 человек, по данным следователей они погибли. В СМИ предположили, что на борту бизнес-джета находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. В Росавиации подтвердили эту информацию, об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В Росавиации создали комиссию и приступили к расследованию авиапроисшествия. Самолет принадлежал частной компании "МНТ-Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках. На борту самолета находились три члена экипажа и семь пассажиров. На первом этапе расследования комиссия соберет фактические материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, погодных условиях, работе диспетчеров и наземного радиотехнического оборудования. На месте происшествия члены комиссии ищут бортовые средства контроля - так называемые "черные ящики". После этого записи расшифруют и проанализируют.
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новости, пригожин, самолет, крушение
Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту
21:55 23.08.2023 (обновлено: 22:14 23.08.2023)
Бизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области вечером 23 августа самолет потерпел крушение, в СМИ предположили о гибели Евгения Пригожина
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" после крушения частного самолета в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщили в СК РФ.
Бизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области самолет потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения. На борту находились 10 человек, по данным следователей они погибли.
В СМИ предположили, что на борту бизнес-джета находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. В Росавиации подтвердили эту информацию, об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В Росавиации создали комиссию и приступили к расследованию авиапроисшествия. Самолет принадлежал частной компании "МНТ-Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках. На борту самолета находились три члена экипажа и семь пассажиров.
На первом этапе расследования комиссия соберет фактические материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, погодных условиях, работе диспетчеров и наземного радиотехнического оборудования.
На месте происшествия члены комиссии ищут бортовые средства контроля - так называемые "черные ящики". После этого записи расшифруют и проанализируют.