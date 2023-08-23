https://ukraina.ru/20230823/1048897252.html

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту - 23.08.2023 Украина.ру

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета с, возможно, Пригожиным на борту

Бизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области вечером 23 августа самолет потерпел крушение, в СМИ предположили о гибели Евгения Пригожина

2023-08-23T21:55

2023-08-23T21:55

2023-08-23T22:14

новости

пригожин

самолет

крушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046795412_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_faf314a2fea96be837bd94317d50f415.jpg

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" после крушения частного самолета в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. "На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы", - сообщили в СК РФ. Бизнес-джет Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ) следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В Тверской области самолет потерпел крушение, в соцсетях опубликовали видеозаписи падения. На борту находились 10 человек, по данным следователей они погибли. В СМИ предположили, что на борту бизнес-джета находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. В Росавиации подтвердили эту информацию, об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В Росавиации создали комиссию и приступили к расследованию авиапроисшествия. Самолет принадлежал частной компании "МНТ-Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках. На борту самолета находились три члена экипажа и семь пассажиров. На первом этапе расследования комиссия соберет фактические материалы о подготовке экипажа, техническом состоянии самолета, погодных условиях, работе диспетчеров и наземного радиотехнического оборудования. На месте происшествия члены комиссии ищут бортовые средства контроля - так называемые "черные ящики". После этого записи расшифруют и проанализируют.

https://ukraina.ru/20230823/1048896961.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пригожин, самолет, крушение