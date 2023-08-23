Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники - 23.08.2023 Украина.ру
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Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники
Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники - 23.08.2023 Украина.ру
Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники
Публикация снимков военной техники несет колоссальные возможности для украинских боевиков. Об этом в эфире телеканала "Звезде" заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
2023-08-23T21:08
2023-08-23T21:09
новости
владимир константинов
военная техника
фото
соцсети
штрафы
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Фотографирование военных эшелонов несет колоссальные возможности для украинских боевиков, сказал Константинов. По его мнению, противник, не создавая специальных сетей, просто может проанализировать публикации местных жителей в интернете и понять, куда и в каком направлении выдвигается российская техника, добавил Константинов.Глава крымского парламента призвал граждан не делать и не публиковать подобные фото, а также выступил за ужесточение ответственности за такие действия.На прошлой неделе Константинов сообщил, что за публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России Государственный совет Крыма предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей.По его словам, инициативу уже поддержал комитет по обороне Государственной Думы РФ.Если кадры выложит физическое лицо, штраф составит 30 тыс. рублей, если выложит госслужащий – 100 тыс., если юридическое лицо – 300 тыс. рублей, уточнил Константинов.Глава крымского Госсовета полагает, что введение этого штрафа назрело давно, так как жители России, публикуя подобные кадры в соцсетях, добровольно служат поставщиками информации для ВСУ.
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новости, владимир константинов, военная техника, фото, соцсети, штрафы
Новости, Владимир Константинов, военная техника, фото, соцсети, штрафы

Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники

21:08 23.08.2023 (обновлено: 21:09 23.08.2023)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Публикация снимков военной техники несет колоссальные возможности для украинских боевиков. Об этом в эфире телеканала "Звезде" заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Фотографирование военных эшелонов несет колоссальные возможности для украинских боевиков, сказал Константинов.
По его мнению, противник, не создавая специальных сетей, просто может проанализировать публикации местных жителей в интернете и понять, куда и в каком направлении выдвигается российская техника, добавил Константинов.

"К большому сожалению и дети и взрослые сейчас просто заболели этой манией фотографирования. Фотографии [военной техники] и публикация их в интернете, в соцсетях несёт в себе колоссальные возможности для врагов", - сказал Константинов.

Глава крымского парламента призвал граждан не делать и не публиковать подобные фото, а также выступил за ужесточение ответственности за такие действия.
На прошлой неделе Константинов сообщил, что за публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России Государственный совет Крыма предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей.
По его словам, инициативу уже поддержал комитет по обороне Государственной Думы РФ.
Если кадры выложит физическое лицо, штраф составит 30 тыс. рублей, если выложит госслужащий – 100 тыс., если юридическое лицо – 300 тыс. рублей, уточнил Константинов.
Глава крымского Госсовета полагает, что введение этого штрафа назрело давно, так как жители России, публикуя подобные кадры в соцсетях, добровольно служат поставщиками информации для ВСУ.
Владимир Константинов
16 августа, 13:24
Константинов назвал сумму штрафов, которые предлагается ввести за публикацию фото и видео атак ВСУЗа публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России Государственный совет Крыма предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей. Об этом заявил 16 августа в эфире телеканала "Россия 24" председатель крымского парламента Владимир Константинов.
 
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21:08Константинов призвал жителей не выкладывать в интернете снимки военной техники
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