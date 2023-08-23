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В Тверской области упал частный самолет в котором мог находится Евгений Пригожин

В Тверской области упал частный самолет в котором мог находится Евгений Пригожин - 23.08.2023 Украина.ру

В Тверской области упал частный самолет в котором мог находится Евгений Пригожин

Росавиация подтвердила, что в списке пассажиров самолета значилось имя и фамилия Евгения Пригожина. Тем не менее, информация о гибели бизнесмена не подтверждена

2023-08-23T20:54

2023-08-23T20:54

2023-08-23T20:54

новости

пригожин

чвк "вагнер"

самолет

крушение

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В Тверской области вечером 23 августа потерпел крушение частный самолет с Евгением Пригожиным на борту. Об этом сообщили в МЧС."На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино.В Росавиации подтвердили, что в списке пассажиров частного самолета, упавшего в Тверской области, значится фамилия и имя главы "Группы Вагнера" Евгения Пригожина."Росавиация подтвердила. Пригожин был на борту. Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной", - прокомментировала трагедию главный редактор МИА Россия Сегодня Маргарита Симонян в своем телеграм-канале.В Росавиации отметили, что расследование катастрофы началось. В настоящее время спасатели проводят поисковые работы.Тем временем источник близок изданию Readovka сообщил, что Пригожин мог находится во втором самолете, который вылетел из Москвы одновременно с потерпевшим крушением самолетем.На днях Евгений Пригожин записал видеобращение из африканского Мали и распространил его в соцсетях. "ЧВК Вагнер делает Россию более великой, на всех континентах", - сказал Пригожин в видеоролике.

https://ukraina.ru/20230728/1048341132.html

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новости, пригожин, чвк "вагнер", самолет, крушение