https://ukraina.ru/20230823/1048896203.html
Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии - 23.08.2023 Украина.ру
Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
Сегодня мир чётко разделен, и одни страны создают коалиции против других
2023-08-23T18:29
2023-08-23T18:29
2023-08-23T18:29
новости
александр вучич
сербия
украина
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/00/1033790072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_07682fcd9857768b23f028634e3cb334.jpg.webp
Ситуация на украинском фронте такова, что невозможно ожидать победы той или иной стороны. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 23 августа в Белграде."Если не произойдут большие события в Москве или Киеве, которые могли бы изменить ситуацию на местности, то на самом фронте невозможно ожидать победу одной из сторон", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.По словам президента Сербии, такая ситуация вызывает напряжённость у всех акторов, так как экономика страдает и на Востоке, и на Западе. Вучич считает, что они стремятся максимально собрать вокруг себя сторонников для противостояния в конфликте."Мы сегодня говорим о многополярном мире, но мир никогда не был так чётко разделён, как сейчас. Для нас очень сложно принимать во всём этом участие, но вы должны понять, что этого избежать невозможно и поэтому на нас будут давить", - отметил Вучич, комментируя западное давление на Сербию с целью заставить её присоединиться к антироссийским санкциям.По его словам, это давление оказывается ежедневно с тех пор, как началась специальная военная операция России на Украине.Александр Вучич встретился 22 августа в Афинах с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам сербского лидера, одной из тем переговоров была ситуация на украинском фронте.
https://ukraina.ru/20230823/1048893970.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/00/1033790072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af7f33d8c274d5b1266055ed0142bf36.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр вучич, сербия, украина, санкции, россия
Новости, Александр Вучич, Сербия, Украина, санкции, Россия
Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
Сегодня мир чётко разделен, и одни страны создают коалиции против других
Ситуация на украинском фронте такова, что невозможно ожидать победы той или иной стороны. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 23 августа в Белграде.
"Если не произойдут большие события в Москве или Киеве, которые могли бы изменить ситуацию на местности, то на самом фронте невозможно ожидать победу одной из сторон", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.
По словам президента Сербии, такая ситуация вызывает напряжённость у всех акторов, так как экономика страдает и на Востоке, и на Западе. Вучич считает, что они стремятся максимально собрать вокруг себя сторонников для противостояния в конфликте.
"Мы сегодня говорим о многополярном мире, но мир никогда не был так чётко разделён, как сейчас. Для нас очень сложно принимать во всём этом участие, но вы должны понять, что этого избежать невозможно и поэтому на нас будут давить", - отметил Вучич, комментируя западное давление на Сербию с целью заставить её присоединиться к антироссийским санкциям.
По его словам, это давление оказывается ежедневно с тех пор, как началась специальная военная операция России на Украине.
Александр Вучич встретился 22 августа в Афинах с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам сербского лидера, одной из тем переговоров была ситуация на украинском фронте.