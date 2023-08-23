Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии - 23.08.2023 Украина.ру
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Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии - 23.08.2023 Украина.ру
Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии
Сегодня мир чётко разделен, и одни страны создают коалиции против других
2023-08-23T18:29
2023-08-23T18:29
новости
александр вучич
сербия
украина
санкции
россия
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Ситуация на украинском фронте такова, что невозможно ожидать победы той или иной стороны. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 23 августа в Белграде."Если не произойдут большие события в Москве или Киеве, которые могли бы изменить ситуацию на местности, то на самом фронте невозможно ожидать победу одной из сторон", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.По словам президента Сербии, такая ситуация вызывает напряжённость у всех акторов, так как экономика страдает и на Востоке, и на Западе. Вучич считает, что они стремятся максимально собрать вокруг себя сторонников для противостояния в конфликте."Мы сегодня говорим о многополярном мире, но мир никогда не был так чётко разделён, как сейчас. Для нас очень сложно принимать во всём этом участие, но вы должны понять, что этого избежать невозможно и поэтому на нас будут давить", - отметил Вучич, комментируя западное давление на Сербию с целью заставить её присоединиться к антироссийским санкциям.По его словам, это давление оказывается ежедневно с тех пор, как началась специальная военная операция России на Украине.Александр Вучич встретился 22 августа в Афинах с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам сербского лидера, одной из тем переговоров была ситуация на украинском фронте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр вучич, сербия, украина, санкции, россия
Новости, Александр Вучич, Сербия, Украина, санкции, Россия

Вучич рассказал о раскладе сил на украинском фронте и как это касается Сербии

18:29 23.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Сегодня мир чётко разделен, и одни страны создают коалиции против других
Ситуация на украинском фронте такова, что невозможно ожидать победы той или иной стороны. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 23 августа в Белграде.
"Если не произойдут большие события в Москве или Киеве, которые могли бы изменить ситуацию на местности, то на самом фронте невозможно ожидать победу одной из сторон", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.
По словам президента Сербии, такая ситуация вызывает напряжённость у всех акторов, так как экономика страдает и на Востоке, и на Западе. Вучич считает, что они стремятся максимально собрать вокруг себя сторонников для противостояния в конфликте.
"Мы сегодня говорим о многополярном мире, но мир никогда не был так чётко разделён, как сейчас. Для нас очень сложно принимать во всём этом участие, но вы должны понять, что этого избежать невозможно и поэтому на нас будут давить", - отметил Вучич, комментируя западное давление на Сербию с целью заставить её присоединиться к антироссийским санкциям.
По его словам, это давление оказывается ежедневно с тех пор, как началась специальная военная операция России на Украине.
Александр Вучич встретился 22 августа в Афинах с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам сербского лидера, одной из тем переговоров была ситуация на украинском фронте.
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