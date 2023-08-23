Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт - 23.08.2023 Украина.ру
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Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт - 23.08.2023 Украина.ру
Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
Экипаж российского истребителя обнаружил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
2023-08-23T18:12
2023-08-23T18:12
новости
баренцево море
вс рф
миг-29
государственная граница
нарушители
норвегия
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23 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны. Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.При приближении МиГ-29 норвежский самолет изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.Сообщается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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новости, баренцево море, вс рф, миг-29, государственная граница, нарушители, норвегия
Новости, Баренцево море, ВС РФ, МиГ-29, государственная граница, нарушители, Норвегия

Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт

18:12 23.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа авиации ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии"
Боевая работа авиации ТАВКР Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
© Министерство обороны РФ
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Экипаж российского истребителя обнаружил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
23 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили в ведомстве.
Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
При приближении МиГ-29 норвежский самолет изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.
Сообщается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
14:38
Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцыНемецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство стремлением США "затянуть до бесконечности" конфликт на Украине. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети 23 августа
 
НовостиБаренцево мореВС РФМиГ-29государственная границанарушителиНорвегия
 
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18:12Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
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