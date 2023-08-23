Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа авиации ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии"
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Экипаж российского истребителя обнаружил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
23 августа российские военные обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель, говорится в сообщении Минобороны.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили в ведомстве.
Экипаж российского истребителя определил, что нарушителем воздушного пространства является самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
При приближении МиГ-29 норвежский самолет изменил курс и выполнил разворот от границы РФ. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.
Сообщается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.