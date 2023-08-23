Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт

Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы Немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство стремлением США "затянуть до бесконечности" конфликт на Украине. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети 23 августа