https://ukraina.ru/20230823/1048895399.html

Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа

Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру

Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа

На Украине проходят обыски и аресты военкомов и членов медкомиссий; "самолетная коалиция" Зеленского собирается не так гладко, как ему хотелось бы, а сам Зеленский признал и объяснил медленный темп контрнаступления ВСУ

2023-08-23T18:06

2023-08-23T18:06

2023-08-23T18:06

эксклюзив

хроники

спецоперация

украина

владимир зеленский

военком

самолеты

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На фоне тотальной мобилизации на Украине взялись за военкомовВ среду, 23 августа, в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ) была сделана публикация о задержании депутата сельсовета в Тернопольской области, который за деньги помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую."За деньги он предлагал другим мобилизованным (сам он также был мобилизован и проходит службу на территории области – ред.) свое содействие в избежании плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины. Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую", - сказано в пресс-релизе спецслужбы.За свое "содействие" депутат брал 6 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей – ред.), обещая "решить вопрос", правоохранители задержали его в момент получения взятки в Тернополе.Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов. Еще ранее – по итогам заседания СНБО он заявил,что в целом по украинским военкомам открыли 112 уголовных производств.Во вторник, 22 августа, Национальная полиция Украины провела рейд в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. В результате обысков были изъяты более 10 тысяч медицинских дел, замешанных в коррупции: призывникам, а точнее – уклонистам были выписаны фальшивые справки о здоровье, так называемые "белые билеты" для выезда за границу.Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы."Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут "колоться" и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема", - рассказал источник издания "Страна.UA" в правоохранительных органах.При этом большинство уклонистов, получивших фальшивые документы, очевидно не находятся на Украине, отметил он.Тем временем в украинских соцсетях и телеграм-каналах продолжают ежедневно появляться видеозаписи неправомерных действий военкомов и "охоты" на мужчин призывного возраста в совершенно любых местах и обстоятельствах. В Киеве в людном месте среди белого дня военкомы угрожали пистолетом, вручая парню повестку.В британском издании The Guardian была опубликована статья о том, что украинская молодежь, слыша о массовой гибели на фронте парней, всеми правдами и неправдами отказывается в массовом порядке от военной службы. Затянувшаяся война не меньше влияет и на общие настроения уставшего от нее украинского общества: все больше слышны голоса о мире, все больше высказывается недоверия политике президента и сторонников войны "до последнего украинца".Зеленский и истребителиВ ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо Зеленский заявил, что в Киеве готовы получить финские истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации.Накануне он заручился обещаниями властей Нидерландов и Дании о поставке американских истребителей четвертого поколения F-16. Однако на территорию Украины эти истребители прибудут после окончания обучения украинских пилотов. Ранее в западных СМИ писали, что обучение заняло больше времени, чем планировалось из-за языкового барьера.В свою очередь пресс-служба Минобороны Швейцарии опубликовала заявление ведомства, в котором сказано, что у Швейцарии истребителей нет, но она бы их не дала Украине в любом случае."Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов"Всему виной миныКонтрнаступление ВСУ идет медленно, но постоянно. Темп замедлен из-за огромных минных полей, заявил также 23 августа Зеленский."Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - цитирует его слова агентство "Интерфакс-Украина"."Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - резюмировал Зеленский.В течение последнего месяца нашими инженерными группами было выставлено порядка четырех тысяч снарядов, минных заграждений, непосредственно мин, общей протяженностью в четыре тысячи метров, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир 1-й ДРШБр "Волки", известный под позывным "Багдад".Свою зону ответственности мы перекрыли вдоль и поперек, что на сегодняшний день приносит неплохой результат. Противник не прорвал нашу оборону ни бронетанковой группой, ни пехотой, объяснил он.

https://ukraina.ru/20230823/1048891258.html

https://ukraina.ru/20230823/1048879913.html

https://ukraina.ru/20230823/1048890605.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, владимир зеленский, военком, самолеты