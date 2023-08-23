Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру
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Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа
Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру
Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа
На Украине проходят обыски и аресты военкомов и членов медкомиссий; "самолетная коалиция" Зеленского собирается не так гладко, как ему хотелось бы, а сам Зеленский признал и объяснил медленный темп контрнаступления ВСУ
2023-08-23T18:06
2023-08-23T18:06
эксклюзив
хроники
спецоперация
украина
владимир зеленский
военком
самолеты
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На фоне тотальной мобилизации на Украине взялись за военкомовВ среду, 23 августа, в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ) была сделана публикация о задержании депутата сельсовета в Тернопольской области, который за деньги помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую."За деньги он предлагал другим мобилизованным (сам он также был мобилизован и проходит службу на территории области – ред.) свое содействие в избежании плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины. Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую", - сказано в пресс-релизе спецслужбы.За свое "содействие" депутат брал 6 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей – ред.), обещая "решить вопрос", правоохранители задержали его в момент получения взятки в Тернополе.Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов. Еще ранее – по итогам заседания СНБО он заявил,что в целом по украинским военкомам открыли 112 уголовных производств.Во вторник, 22 августа, Национальная полиция Украины провела рейд в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. В результате обысков были изъяты более 10 тысяч медицинских дел, замешанных в коррупции: призывникам, а точнее – уклонистам были выписаны фальшивые справки о здоровье, так называемые "белые билеты" для выезда за границу.Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы."Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут "колоться" и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема", - рассказал источник издания "Страна.UA" в правоохранительных органах.При этом большинство уклонистов, получивших фальшивые документы, очевидно не находятся на Украине, отметил он.Тем временем в украинских соцсетях и телеграм-каналах продолжают ежедневно появляться видеозаписи неправомерных действий военкомов и "охоты" на мужчин призывного возраста в совершенно любых местах и обстоятельствах. В Киеве в людном месте среди белого дня военкомы угрожали пистолетом, вручая парню повестку.В британском издании The Guardian была опубликована статья о том, что украинская молодежь, слыша о массовой гибели на фронте парней, всеми правдами и неправдами отказывается в массовом порядке от военной службы. Затянувшаяся война не меньше влияет и на общие настроения уставшего от нее украинского общества: все больше слышны голоса о мире, все больше высказывается недоверия политике президента и сторонников войны "до последнего украинца".Зеленский и истребителиВ ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо Зеленский заявил, что в Киеве готовы получить финские истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации.Накануне он заручился обещаниями властей Нидерландов и Дании о поставке американских истребителей четвертого поколения F-16. Однако на территорию Украины эти истребители прибудут после окончания обучения украинских пилотов. Ранее в западных СМИ писали, что обучение заняло больше времени, чем планировалось из-за языкового барьера.В свою очередь пресс-служба Минобороны Швейцарии опубликовала заявление ведомства, в котором сказано, что у Швейцарии истребителей нет, но она бы их не дала Украине в любом случае."Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов"Всему виной миныКонтрнаступление ВСУ идет медленно, но постоянно. Темп замедлен из-за огромных минных полей, заявил также 23 августа Зеленский."Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - цитирует его слова агентство "Интерфакс-Украина"."Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - резюмировал Зеленский.В течение последнего месяца нашими инженерными группами было выставлено порядка четырех тысяч снарядов, минных заграждений, непосредственно мин, общей протяженностью в четыре тысячи метров, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир 1-й ДРШБр "Волки", известный под позывным "Багдад".Свою зону ответственности мы перекрыли вдоль и поперек, что на сегодняшний день приносит неплохой результат. Противник не прорвал нашу оборону ни бронетанковой группой, ни пехотой, объяснил он.
https://ukraina.ru/20230823/1048891258.html
https://ukraina.ru/20230823/1048879913.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, владимир зеленский, военком, самолеты
Эксклюзив, Хроники, Спецоперация, Украина, Владимир Зеленский, военком, самолеты

Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа

18:06 23.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине проходят обыски и аресты военкомов и членов медкомиссий; "самолетная коалиция" Зеленского собирается не так гладко, как ему хотелось бы, а сам Зеленский признал и объяснил медленный темп контрнаступления ВСУ
На фоне тотальной мобилизации на Украине взялись за военкомов
В среду, 23 августа, в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ) была сделана публикация о задержании депутата сельсовета в Тернопольской области, который за деньги помогал сотрудникам военкоматов избежать ротации на передовую.
"За деньги он предлагал другим мобилизованным (сам он также был мобилизован и проходит службу на территории области – ред.) свое содействие в избежании плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины. Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую", - сказано в пресс-релизе спецслужбы.
За свое "содействие" депутат брал 6 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей – ред.), обещая "решить вопрос", правоохранители задержали его в момент получения взятки в Тернополе.
Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов. Еще ранее – по итогам заседания СНБО он заявил,
что в целом по украинским военкомам открыли 112 уголовных производств.
Во вторник, 22 августа, Национальная полиция Украины провела рейд в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. В результате обысков были изъяты более 10 тысяч медицинских дел, замешанных в коррупции: призывникам, а точнее – уклонистам были выписаны фальшивые справки о здоровье, так называемые "белые билеты" для выезда за границу.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков Харьков – это очень крупная агломерация. Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы.
"Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут "колоться" и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема", - рассказал источник издания "Страна.UA" в правоохранительных органах.
При этом большинство уклонистов, получивших фальшивые документы, очевидно не находятся на Украине, отметил он.
Тем временем в украинских соцсетях и телеграм-каналах продолжают ежедневно появляться видеозаписи неправомерных действий военкомов и "охоты" на мужчин призывного возраста в совершенно любых местах и обстоятельствах. В Киеве в людном месте среди белого дня военкомы угрожали пистолетом, вручая парню повестку.
В британском издании The Guardian была опубликована статья о том, что украинская молодежь, слыша о массовой гибели на фронте парней, всеми правдами и неправдами отказывается в массовом порядке от военной службы. Затянувшаяся война не меньше влияет и на общие настроения уставшего от нее украинского общества: все больше слышны голоса о мире, все больше высказывается недоверия политике президента и сторонников войны "до последнего украинца".
Зеленский и истребители
В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо Зеленский заявил, что в Киеве готовы получить финские истребители F-18, которые Финляндия выводит из эксплуатации.
"Наш приоритет F-16, но взяли бы мы [F-18], как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны"
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10:33Культура
"Russian lives matter": режиссер Ларс фон Триер осудил Данию за истребители для Украины, в Киеве ответилиДатский кинорежиссер Ларс фон Триер осудил премьер-министра Дании Метте Фредериксен за обещание поставить Украине истребители F-16. Накануне в своем Instagram* сделал публикацию, в которой обратился к ней, президентам России и Украины – Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому
Накануне он заручился обещаниями властей Нидерландов и Дании о поставке американских истребителей четвертого поколения F-16. Однако на территорию Украины эти истребители прибудут после окончания обучения украинских пилотов. Ранее в западных СМИ писали, что обучение заняло больше времени, чем планировалось из-за языкового барьера.
В свою очередь пресс-служба Минобороны Швейцарии опубликовала заявление ведомства, в котором сказано, что у Швейцарии истребителей нет, но она бы их не дала Украине в любом случае.
"Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов"
Всему виной мины
Контрнаступление ВСУ идет медленно, но постоянно. Темп замедлен из-за огромных минных полей, заявил также 23 августа Зеленский.
"Мы сегодня говорили с премьер-министром Финляндии. Не обо всем буду публично говорить. Но, тем не менее, в нескольких направлениях мы видим, что мы идем вперед", - цитирует его слова агентство "Интерфакс-Украина".
Украинским военным это дается с трудом, потому что Россия оставляет после себя очень плотные минные поля, тысячи мин.
"Самое главное - тенденция. Как сообщают мне военные каждый день, мы постоянно продвигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направлено и правильно", - резюмировал Зеленский.
В течение последнего месяца нашими инженерными группами было выставлено порядка четырех тысяч снарядов, минных заграждений, непосредственно мин, общей протяженностью в четыре тысячи метров, рассказал в интервью изданию Украина.ру командир 1-й ДРШБр "Волки", известный под позывным "Багдад".
Свою зону ответственности мы перекрыли вдоль и поперек, что на сегодняшний день приносит неплохой результат. Противник не прорвал нашу оборону ни бронетанковой группой, ни пехотой, объяснил он.
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