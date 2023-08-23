Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия - 23.08.2023 Украина.ру
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Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия
Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия - 23.08.2023 Украина.ру
Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия
По словам Вучича, Украина не признает Косово не потому, что об этом просит президент Сербии
2023-08-23T17:47
2023-08-23T17:47
новости
александр вучич
владимир зеленский
оружие
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Слова спецдокладчика Европарламента Виолы фон Крамон о том, что президент Сербии Александр Вучич требовал от Зеленского не признавать независимость Косово в обмен на сербское оружие, свидетельствуют о ненависти, которую она испытывает по отношению к Сербии. Об этом Вучич заявил журналистам 23 августа в Белграде.Сербский лидер в очередной раз подчеркнул, что в ходе встречи на полях неформального саммита балканских стран в Афинах, они с президентом Украины обсуждали ситуацию на украинском фронте, евроинтеграции, косовский вопрос, вопрос территориальной целостности Украины."Мы вели весьма корректные переговоры", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.Журналисты попросили Вучича прокомментировать заявление Виолы фон Крамон, которая обвинила его в том, что он шантажировал Зеленского поставками сербского оружия, лишь бы добиться он него обещания, что Украина не признает независимость Косово. В ответ Вучич заявил, что европарламентарий является большим другом сербских оппозиционеров, для которых вопрос "когда Украина признает Косово" является самым главным.Вучич добавил, что в мире нет никого, кому было бы под силу влиять на Украину, но Фон Крамон считает, что такое удается Сербии и ее президенту."Если бы это не было смешным, было бы грустным. Это говорит о том, насколько сильна ее ненависть к Сербии и ее независимой, свободолюбивой и самостоятельной политике", - заявил Вучич.Виола фон Крамон ранее в соцсетях предположила, что Вучич в Афинах встретился с Зеленским для того, чтобы оказать давление на Украину. "Оружие за непризнание Косово", - написала европарламентарий."Надеюсь, что Зеленский понимает, какой политический риск несет такая договоренность. Независимость и стабильность Косово тоже в интересах Украины", - отметила Фон Крамон.Сербские СМИ ранее неоднократно писали о том, что Сербия через посредников экспортирует на Украину боеприпасы. Александр Вучич заявлял, что Сербия производит и экспортирует боеприпасы третьим странам, не имеющим отношения к украинскому конфликту. Но при этом Белград не может контролировать, что с этими боеприпасами потом делает конечный пользователь.
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новости, александр вучич, владимир зеленский, оружие
Новости, Александр Вучич, Владимир Зеленский, оружие

Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия

17:47 23.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Вучич
Зеленский Вучич
© Пресс-служба президента Украины
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По словам Вучича, Украина не признает Косово не потому, что об этом просит президент Сербии
Слова спецдокладчика Европарламента Виолы фон Крамон о том, что президент Сербии Александр Вучич требовал от Зеленского не признавать независимость Косово в обмен на сербское оружие, свидетельствуют о ненависти, которую она испытывает по отношению к Сербии. Об этом Вучич заявил журналистам 23 августа в Белграде.
Сербский лидер в очередной раз подчеркнул, что в ходе встречи на полях неформального саммита балканских стран в Афинах, они с президентом Украины обсуждали ситуацию на украинском фронте, евроинтеграции, косовский вопрос, вопрос территориальной целостности Украины.
"Мы вели весьма корректные переговоры", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.
Журналисты попросили Вучича прокомментировать заявление Виолы фон Крамон, которая обвинила его в том, что он шантажировал Зеленского поставками сербского оружия, лишь бы добиться он него обещания, что Украина не признает независимость Косово. В ответ Вучич заявил, что европарламентарий является большим другом сербских оппозиционеров, для которых вопрос "когда Украина признает Косово" является самым главным.
Вучич добавил, что в мире нет никого, кому было бы под силу влиять на Украину, но Фон Крамон считает, что такое удается Сербии и ее президенту.
"Если бы это не было смешным, было бы грустным. Это говорит о том, насколько сильна ее ненависть к Сербии и ее независимой, свободолюбивой и самостоятельной политике", - заявил Вучич.
Виола фон Крамон ранее в соцсетях предположила, что Вучич в Афинах встретился с Зеленским для того, чтобы оказать давление на Украину. "Оружие за непризнание Косово", - написала европарламентарий.
"Надеюсь, что Зеленский понимает, какой политический риск несет такая договоренность. Независимость и стабильность Косово тоже в интересах Украины", - отметила Фон Крамон.
Сербские СМИ ранее неоднократно писали о том, что Сербия через посредников экспортирует на Украину боеприпасы. Александр Вучич заявлял, что Сербия производит и экспортирует боеприпасы третьим странам, не имеющим отношения к украинскому конфликту. Но при этом Белград не может контролировать, что с этими боеприпасами потом делает конечный пользователь.
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