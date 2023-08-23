https://ukraina.ru/20230823/1048893970.html

Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия

Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия - 23.08.2023 Украина.ру

Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия

По словам Вучича, Украина не признает Косово не потому, что об этом просит президент Сербии

2023-08-23T17:47

2023-08-23T17:47

2023-08-23T17:47

новости

александр вучич

владимир зеленский

оружие

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Слова спецдокладчика Европарламента Виолы фон Крамон о том, что президент Сербии Александр Вучич требовал от Зеленского не признавать независимость Косово в обмен на сербское оружие, свидетельствуют о ненависти, которую она испытывает по отношению к Сербии. Об этом Вучич заявил журналистам 23 августа в Белграде.Сербский лидер в очередной раз подчеркнул, что в ходе встречи на полях неформального саммита балканских стран в Афинах, они с президентом Украины обсуждали ситуацию на украинском фронте, евроинтеграции, косовский вопрос, вопрос территориальной целостности Украины."Мы вели весьма корректные переговоры", - процитировало агентство "Танюг" слова Вучича.Журналисты попросили Вучича прокомментировать заявление Виолы фон Крамон, которая обвинила его в том, что он шантажировал Зеленского поставками сербского оружия, лишь бы добиться он него обещания, что Украина не признает независимость Косово. В ответ Вучич заявил, что европарламентарий является большим другом сербских оппозиционеров, для которых вопрос "когда Украина признает Косово" является самым главным.Вучич добавил, что в мире нет никого, кому было бы под силу влиять на Украину, но Фон Крамон считает, что такое удается Сербии и ее президенту."Если бы это не было смешным, было бы грустным. Это говорит о том, насколько сильна ее ненависть к Сербии и ее независимой, свободолюбивой и самостоятельной политике", - заявил Вучич.Виола фон Крамон ранее в соцсетях предположила, что Вучич в Афинах встретился с Зеленским для того, чтобы оказать давление на Украину. "Оружие за непризнание Косово", - написала европарламентарий."Надеюсь, что Зеленский понимает, какой политический риск несет такая договоренность. Независимость и стабильность Косово тоже в интересах Украины", - отметила Фон Крамон.Сербские СМИ ранее неоднократно писали о том, что Сербия через посредников экспортирует на Украину боеприпасы. Александр Вучич заявлял, что Сербия производит и экспортирует боеприпасы третьим странам, не имеющим отношения к украинскому конфликту. Но при этом Белград не может контролировать, что с этими боеприпасами потом делает конечный пользователь.

https://ukraina.ru/20230823/1048891521.html

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новости, александр вучич, владимир зеленский, оружие