Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым
Зеленский
Украинские чиновники подписали первый договор о заходе в российский Крым международных и украинских компаний. Такое заявление 23 августа сделал Владимир Зеленский, оговорившись, что произойдет это сразу после того, как Украина вернет себе контроль над регионом. Его слова процитировал украинский Телеграм-канал "Новое Издание"
"Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", - сказал Зеленский.
Он добавил, что речь идет об авиакомпаниях, энергетических, промышленных и IT-компаниях, а также фирмах, предоставляющих гостиничные и банковские услуги.
"Опять передоз?", "Знатно его накрыло-то!", "Плохая примета - делить шкуру неубитого медведя", - отреагировали пользователи сети.
Несколько дней назад Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила это высказывание короткой фразой "видимо, передозировка случилась".
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Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.