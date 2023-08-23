https://ukraina.ru/20230823/1048893109.html

Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым

Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым - 23.08.2023 Украина.ру

Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым

Украинские чиновники подписали первый договор о заходе в российский Крым международных и украинских компаний. Такое заявление 23 августа сделал Владимир Зеленский, оговорившись, что произойдет это сразу после того, как Украина вернет себе контроль над регионом. Его слова процитировал украинский Телеграм-канал "Новое Издание"

2023-08-23T17:39

2023-08-23T17:39

2023-08-23T17:39

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Он добавил, что речь идет об авиакомпаниях, энергетических, промышленных и IT-компаниях, а также фирмах, предоставляющих гостиничные и банковские услуги."Опять передоз?", "Знатно его накрыло-то!", "Плохая примета - делить шкуру неубитого медведя", - отреагировали пользователи сети.Несколько дней назад Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила это высказывание короткой фразой "видимо, передозировка случилась".Во вторник, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, крым, бизнес