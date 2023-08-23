Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048893109.html
Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым
Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым - 23.08.2023 Украина.ру
Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым
Украинские чиновники подписали первый договор о заходе в российский Крым международных и украинских компаний. Такое заявление 23 августа сделал Владимир Зеленский, оговорившись, что произойдет это сразу после того, как Украина вернет себе контроль над регионом. Его слова процитировал украинский Телеграм-канал "Новое Издание"
2023-08-23T17:39
2023-08-23T17:39
новости
владимир зеленский
крым
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048042832_0:0:682:385_1920x0_80_0_0_78a2e986605b822d4ce06db4978628f2.jpg
Он добавил, что речь идет об авиакомпаниях, энергетических, промышленных и IT-компаниях, а также фирмах, предоставляющих гостиничные и банковские услуги."Опять передоз?", "Знатно его накрыло-то!", "Плохая примета - делить шкуру неубитого медведя", - отреагировали пользователи сети.Несколько дней назад Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила это высказывание короткой фразой "видимо, передозировка случилась".Во вторник, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.
https://ukraina.ru/20230821/1048825855.html
https://ukraina.ru/20230822/1048859977.html
https://ukraina.ru/20230822/1048864959.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/10/1048042832_0:0:682:513_1920x0_80_0_0_3f2899553c8e5b2072b8666d12c8b571.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, крым, бизнес
Новости, Владимир Зеленский, Крым, бизнес

Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым

17:39 23.08.2023
 
Зеленский
Зеленский
Читать в
Украинские чиновники подписали первый договор о заходе в российский Крым международных и украинских компаний. Такое заявление 23 августа сделал Владимир Зеленский, оговорившись, что произойдет это сразу после того, как Украина вернет себе контроль над регионом. Его слова процитировал украинский Телеграм-канал "Новое Издание"
"Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", - сказал Зеленский.
Он добавил, что речь идет об авиакомпаниях, энергетических, промышленных и IT-компаниях, а также фирмах, предоставляющих гостиничные и банковские услуги.
"Опять передоз?", "Знатно его накрыло-то!", "Плохая примета - делить шкуру неубитого медведя", - отреагировали пользователи сети.
Несколько дней назад Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила это высказывание короткой фразой "видимо, передозировка случилась".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
21 августа, 07:27
"Передозировка случилась": Захарова высмеяла слова Зеленского об обмене Белгорода на место в НАТООфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 20 августа отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО", передает РИА Новости
Во вторник, 22 августа, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новый теракт на Крымском мосту, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов анонсировал поход на Крым.
Вчера, 12:54
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 15:32
Данилов пообещал поход на КрымСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никакие "подковерные" уговоры не помогут и Киев все равно отправится на Крым. Такое высказывание он сделал 22 августа во время пресс-конференции
Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.
 
НовостиВладимир ЗеленскийКрымбизнес
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт
18:09Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО
18:06Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августа
18:00Давид Черкасский – король советской анимации
17:48Грег Вайнер о бедах Трампа и Байдена, "новых лицах" в США и протестах в Европе из-за Украины
17:47Вучич опроверг слова Фон Крамон о том, что он шантажирует Зеленского поставками сербского оружия
17:39Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в Крым
17:10"По контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1": военный обозреватель о том, нужна ли новая битва за Харьков
17:07Дать отсрочку ради конституции: бывший юрист "95 квартала" встал на защиту адвокатов
17:06Захарова: Россия готовит ответ на атаки Киева по "Москва-Сити"
17:05Вучич утверждает, что не поддерживает арест Путина, хотя и согласился с декларацией Зеленского
16:52Чего так и не поняла и никогда не поймёт Украина и будет ли праздник на улицах Донецка - Монтян. Видео
16:20Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа
16:04Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"
15:50В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО
15:39Владимир Ераносян: ВСУ перешли от тактики городской герильи к ассиметричной войне в Черном море
15:30На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую
15:30Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
15:28Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
15:24Гордость и грусть. Что украинцы рассказали социологам перед Днём Независимости
Лента новостейМолния