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Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"
Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось" - 23.08.2023 Украина.ру
Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"
Украинская певица Наталья Жиженко пообещала, что при угрозе освобождения Чернигова сожжет свой дом, чтобы пришедшие туда россияне не смогли сделать из старинного здания музей. Такое заявление она сделала 22 августа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
2023-08-23T16:04
2023-08-23T16:04
2023-08-23T16:04
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"А кто это?", "А зачем ждать?", "Она послушно выполняет желание Запада", "А Гордону* надо задуматься, может тоже последовать ее примеру. Тетка дело говорит, спалить хату приехать в Европу, требовать там жилье и орать как можно громче, что ты патриот и тебе все должны", "Руслана тоже обещала себя сжечь, почти 10 лет назад", - отреагировали пользователи сети.В декабре 2013 года украинская певица Руслана, победительница "Евровидения" 2004 года, поддержала "Евромайдан, заявив, что совершит самосожжение, если в стране не произойдут изменения.За это в народе она получила прозвище "спалахуйка" с укр. - "зажигалка".*-Признан в РФ иноагентом.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, певица, дом, сожжение, русские
Новости, Новости Украины, Украина, певица, дом, сожжение, русские
Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"
Украинская певица Наталья Жиженко пообещала, что при угрозе освобождения Чернигова сожжет свой дом, чтобы пришедшие туда россияне не смогли сделать из старинного здания музей. Такое заявление она сделала 22 августа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
"Я б его 9дом - Ред.) подпалила, наняла людей, каких-то диверсантов. Там очень красивый, старинный дом. Это очень лакомый кусок для всей этой "русской мечты", потому что он реально деревянный, древний, как в сказке. И там они могли бы сделать какой-то музей истории Руси, на свой лад, я бы этому не удивилась. Я бы сделала все, чтобы там не было этого духа. Там просто десятилетиями намолена этническая украинская атмосфера", - заявила Жиженко по-русски.
"А кто это?", "А зачем ждать?", "Она послушно выполняет желание Запада", "А Гордону* надо задуматься, может тоже последовать ее примеру. Тетка дело говорит, спалить хату приехать в Европу, требовать там жилье и орать как можно громче, что ты патриот и тебе все должны", "Руслана тоже обещала себя сжечь, почти 10 лет назад", - отреагировали пользователи сети.
В декабре 2013 года украинская певица Руслана, победительница "Евровидения" 2004 года, поддержала "Евромайдан, заявив, что совершит самосожжение, если в стране не произойдут изменения.
За это в народе она получила прозвище "спалахуйка" с укр. - "зажигалка".
*-Признан в РФ иноагентом.