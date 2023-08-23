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Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"

Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось" - 23.08.2023 Украина.ру

Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"

Украинская певица Наталья Жиженко пообещала, что при угрозе освобождения Чернигова сожжет свой дом, чтобы пришедшие туда россияне не смогли сделать из старинного здания музей. Такое заявление она сделала 22 августа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

2023-08-23T16:04

2023-08-23T16:04

2023-08-23T16:04

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"А кто это?", "А зачем ждать?", "Она послушно выполняет желание Запада", "А Гордону* надо задуматься, может тоже последовать ее примеру. Тетка дело говорит, спалить хату приехать в Европу, требовать там жилье и орать как можно громче, что ты патриот и тебе все должны", "Руслана тоже обещала себя сжечь, почти 10 лет назад", - отреагировали пользователи сети.В декабре 2013 года украинская певица Руслана, победительница "Евровидения" 2004 года, поддержала "Евромайдан, заявив, что совершит самосожжение, если в стране не произойдут изменения.За это в народе она получила прозвище "спалахуйка" с укр. - "зажигалка".*-Признан в РФ иноагентом.

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2023

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