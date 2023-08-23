Премьер Польши обвинил белорусов в нападении на пограничников
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 23 августа на своей странице в соцсети Facebook* обвинил иностранцев в нападении на пограничников на границе с Белоруссией
"Вчера 60 иностранцев пытались незаконно перейти из Беларуси в Польшу. Польские патрули подверглись нападению агрессивной группы из 20 человек. Некоторые были в масках, бросали камни и ветки, один целился в наших охранников вероятно оружием. <...> Польские границы - это святое, и мы будем их защищать!", - заявил он.
Ранее представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис указал, что два белоруса якобы незаконно пересекли границу с Литвой в районе заповедника Чяпкяляй, перерезали два столба с камерами наблюдения на пограничном участке и скрылись. По его словам, этот участок границы особо уязвим, так как из-за природных условий физические барьеры там не установлены.
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