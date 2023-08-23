https://ukraina.ru/20230823/1048886420.html

Путин назвал главную причину украинского кризиса

Путин назвал главную причину украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру

Путин назвал главную причину украинского кризиса

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире

2023-08-23T14:00

2023-08-23T14:00

2023-08-23T14:01

владимир путин

украина

кризис

новости

американская гегемония

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Примечательно, что глава государства дописал часть своей речи про политику колониализма Запада и кризис на Украине от руки. Это заметно на видеозаписи, когда Путин переворачивает страницу с напечатанным текстом и продолжает речь, опираясь на сделанные ручкой записи.Президент объяснил, что сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим.Боевые действия в этом конфликте велись восемь лет, отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия выступает против гегемонии, и пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности.

https://ukraina.ru/20230822/1048860294.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, украина, кризис, новости, американская гегемония