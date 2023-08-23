https://ukraina.ru/20230823/1048886420.html
Путин назвал главную причину украинского кризиса
Путин назвал главную причину украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру
Путин назвал главную причину украинского кризиса
Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире
2023-08-23T14:00
2023-08-23T14:00
2023-08-23T14:01
владимир путин
украина
кризис
новости
американская гегемония
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Примечательно, что глава государства дописал часть своей речи про политику колониализма Запада и кризис на Украине от руки. Это заметно на видеозаписи, когда Путин переворачивает страницу с напечатанным текстом и продолжает речь, опираясь на сделанные ручкой записи.Президент объяснил, что сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим.Боевые действия в этом конфликте велись восемь лет, отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия выступает против гегемонии, и пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности.
https://ukraina.ru/20230822/1048860294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, украина, кризис, новости, американская гегемония
Владимир Путин, Украина, кризис, Новости, американская гегемония
Путин назвал главную причину украинского кризиса
14:00 23.08.2023 (обновлено: 14:01 23.08.2023)
Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире
Примечательно, что глава государства дописал часть своей речи про политику колониализма Запада и кризис на Украине от руки. Это заметно на видеозаписи, когда Путин переворачивает страницу с напечатанным текстом и продолжает речь, опираясь на сделанные ручкой записи.
"Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине", — сказал Путин.
Президент объяснил, что сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим.
Боевые действия в этом конфликте велись восемь лет, отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия выступает против гегемонии, и пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности.