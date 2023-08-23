Путин назвал главную причину украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру
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Путин назвал главную причину украинского кризиса
Путин назвал главную причину украинского кризиса - 23.08.2023 Украина.ру
Путин назвал главную причину украинского кризиса
Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире
2023-08-23T14:00
2023-08-23T14:01
владимир путин
украина
кризис
новости
американская гегемония
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Примечательно, что глава государства дописал часть своей речи про политику колониализма Запада и кризис на Украине от руки. Это заметно на видеозаписи, когда Путин переворачивает страницу с напечатанным текстом и продолжает речь, опираясь на сделанные ручкой записи.Президент объяснил, что сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим.Боевые действия в этом конфликте велись восемь лет, отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия выступает против гегемонии, и пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности.
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владимир путин, украина, кризис, новости, американская гегемония
Владимир Путин, Украина, кризис, Новости, американская гегемония

Путин назвал главную причину украинского кризиса

14:00 23.08.2023 (обновлено: 14:01 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире
Примечательно, что глава государства дописал часть своей речи про политику колониализма Запада и кризис на Украине от руки. Это заметно на видеозаписи, когда Путин переворачивает страницу с напечатанным текстом и продолжает речь, опираясь на сделанные ручкой записи.
"Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине", — сказал Путин.
Президент объяснил, что сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим.
Боевые действия в этом конфликте велись восемь лет, отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия выступает против гегемонии, и пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 13:22
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Владимир ПутинУкраинакризисНовостиамериканская гегемония
 
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