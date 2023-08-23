После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии - 23.08.2023 Украина.ру
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После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии
После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии - 23.08.2023 Украина.ру
После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии
Две украинские беженки - 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна - были избиты во время паломничества в Пласы на севере Пльзеня. Об этом 23 августа написал чешский новостной сайт Novinky.cz
2023-08-23T13:35
2023-08-23T13:35
новости
чехия
украинские беженцы
изнасилование
девочка
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"Мы с детьми пошли на карусель. Потом мы с Лилей сели на тротуар и поговорили. К нам подъехала "Шкода Октавия" с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не с Украины ли мы. Потом он проехал несколько метров, оставил машину работающей и вернулся к нам", - рассказала завязку истории Татьяна.Дальше мужчина трижды ударил ее по лицу, а потом набросился на вторую украинку. По словам женщины, она воспользовалась моментом и подбежала к его машине, чтобы вынуть ключ из замка зажигания и не дать ему уехать до приезда полиции.Она отделалась только синяками и ушибами, а ее подруга получила открытый перелом челюсти, а также переломы скул и костей носа.Подвергшиеся атаке украинки заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.Ранее мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Он рассказал, что ему поступило две жалобы на то, что украинские рабочие изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю жительниц деревни.Мэр вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехал в общежитие украинских рабочих и потребовал, чтобы они вернулись на родину.Украинские беженцы все чаще становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. Так, буквально неделю назад за один день были арестованы два украинца. Один отправил в нокаут польских контролера, спросившего у него билет, второй - атаковал эстонского журналиста, ехавшего вместе с ним в автобусе.Еще пару дней спустя дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку.
https://ukraina.ru/20230502/1045830534.html
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новости, чехия, украинские беженцы, изнасилование, девочка
Новости, Чехия, украинские беженцы, изнасилование, девочка

После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии

13:35 23.08.2023
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Две украинские беженки - 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна - были избиты во время паломничества в Пласы на севере Пльзеня. Об этом 23 августа написал чешский новостной сайт Novinky.cz
"Мы с детьми пошли на карусель. Потом мы с Лилей сели на тротуар и поговорили. К нам подъехала "Шкода Октавия" с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не с Украины ли мы. Потом он проехал несколько метров, оставил машину работающей и вернулся к нам", - рассказала завязку истории Татьяна.
Дальше мужчина трижды ударил ее по лицу, а потом набросился на вторую украинку. По словам женщины, она воспользовалась моментом и подбежала к его машине, чтобы вынуть ключ из замка зажигания и не дать ему уехать до приезда полиции.
"Я собирался позвонить в полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили меня кулаком в спину, и я уронила ключ на землю. Затем первый нападавший подобрал его, сел в машину и уехал. К нам уже направлялись две молодые девушки и мальчик, они вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, с лица текла кровь", - продолжила Татьяна.
Она отделалась только синяками и ушибами, а ее подруга получила открытый перелом челюсти, а также переломы скул и костей носа.
© novinky.cz
© novinky.cz
Подвергшиеся атаке украинки заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.
Ранее мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Он рассказал, что ему поступило две жалобы на то, что украинские рабочие изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю жительниц деревни.
Мэр вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехал в общежитие украинских рабочих и потребовал, чтобы они вернулись на родину.
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Украинские беженцы все чаще становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. Так, буквально неделю назад за один день были арестованы два украинца. Один отправил в нокаут польских контролера, спросившего у него билет, второй - атаковал эстонского журналиста, ехавшего вместе с ним в автобусе.
Еще пару дней спустя дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку.
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НовостиЧехияукраинские беженцыизнасилованиедевочка
 
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