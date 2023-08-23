После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Две украинские беженки - 34-летняя Лилия и 44-летняя Татьяна - были избиты во время паломничества в Пласы на севере Пльзеня. Об этом 23 августа написал чешский новостной сайт Novinky.cz
"Мы с детьми пошли на карусель. Потом мы с Лилей сели на тротуар и поговорили. К нам подъехала "Шкода Октавия" с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не с Украины ли мы. Потом он проехал несколько метров, оставил машину работающей и вернулся к нам", - рассказала завязку истории Татьяна.
Дальше мужчина трижды ударил ее по лицу, а потом набросился на вторую украинку. По словам женщины, она воспользовалась моментом и подбежала к его машине, чтобы вынуть ключ из замка зажигания и не дать ему уехать до приезда полиции.
"Я собирался позвонить в полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили меня кулаком в спину, и я уронила ключ на землю. Затем первый нападавший подобрал его, сел в машину и уехал. К нам уже направлялись две молодые девушки и мальчик, они вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, с лица текла кровь", - продолжила Татьяна.
Она отделалась только синяками и ушибами, а ее подруга получила открытый перелом челюсти, а также переломы скул и костей носа.
Подвергшиеся атаке украинки заявили полиции, что с нападавшими знакомы не были и мотив их поведения объяснить не могут. Однако женщины предположили, что агрессия в их сторону могла быть связана с недавним случаем в Пльзене, где украинский беженец жестоко изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку.
Ранее мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Он рассказал, что ему поступило две жалобы на то, что украинские рабочие изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю жительниц деревни.
Мэр вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехал в общежитие украинских рабочих и потребовал, чтобы они вернулись на родину.
Украинские беженцы все чаще становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. Так, буквально неделю назад за один день были арестованы два украинца. Один отправил в нокаут польских контролера, спросившего у него билет, второй - атаковал эстонского журналиста, ехавшего вместе с ним в автобусе.
Еще пару дней спустя дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку.
21 августа, 11:32Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантовВ финских социальных сетях распространяется видео, на котором подростки издеваются над финской девочкой, заставляя ее встать на колени. Сначала в глумлении над ней обвинили детей выходцев с Ближнего Востока, однако позже выяснилось, что сделали это украинские подростки. Об этом 21 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
Вчера, 17:41Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцевНемецкие общественники крайне возмущены недавним высказыванием министра финансов Германии Кристиана Линднера, усомнившегося в адекватности трат на украинских беженцев и их детей. Об этом 22 августа написала немецкая газета Der Tagesspiegel