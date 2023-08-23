https://ukraina.ru/20230823/1048884413.html

Минобороны Украины признало недостатки формы для ВСУ, закупленной почти за миллион долларов

Минобороны Украины признало недостатки формы для ВСУ, закупленной почти за миллион долларов - 23.08.2023 Украина.ру

Минобороны Украины признало недостатки формы для ВСУ, закупленной почти за миллион долларов

Министерство обороны Украины признало недостатки военной формы, закупленной почти за миллион долларов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 23 августа украинское издание "Общественное"

2023-08-23T13:32

2023-08-23T13:32

2023-08-23T13:32

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В среду состоялось заседание антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины, на котором обсуждались вопросы по закупке некачественной формы для ВСУ.Министр обороны Украины Алексей Резников не пришел, хотя и был приглашен.Присутствовал его заместитель Денис Шарапов. Он заверил, что о "незначительных" недостатках военной формы было сообщено командованию тыла, и в виде исключения оно приняло обмундирование.Недавно Министерство обороны Киева в очередной раз угодило в коррупционный скандал. Чиновники закупили куртки для ВСУ по стоимости, завышенной трижды.Выяснилось, что осенью прошлого года года Минобороны подписало договор с фирмой из Турции на поставку зимних вещей для украинской армии. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки для военных в документации превратились из "камуфляжных" в "зимние ветрозащитные" и подорожали.Также стало известно, что фирма не была турецкой. Ее владельцем является гражданин Украины Роман Плетнев из подконтрольной Киеву части Запорожской области. Голосеевским районным судом было рассмотрено уголовное дело по факту того, что поставленные зимние куртки и брюки не соответствуют техническим условиям в контракте. Впоследствии выяснилось, что куртки нельзя применять по назначению.Известно и то, что военное ведомство в три раза дороже закупало шлемы для солдат.

https://ukraina.ru/20221019/1039892159.html

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