https://ukraina.ru/20230823/1048883187.html
В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи
В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи - 23.08.2023 Украина.ру
В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи
Следственный комитет республики сообщил о задержании жителя города Джанкой, который проводил собрания секты посредством видеоконференции
2023-08-23T13:26
2023-08-23T13:26
2023-08-23T13:26
новости
крым
следственный комитет рф
секты
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В отношении жителя Джанкойского района Крыма, обвиняемого в организации деятельности ячейки религиозной секты "Свидетели Иеговы*", Следственным комитетом России по Республике Крым возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте ведомства."В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы" и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Вместе с тем житель Джанкоя, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки "Свидетели Иеговы "Сиваш", продолжил обеспечение ее активной деятельности", - говорится в сообщении.Житель города Джанкой посредством видеоконференцсвязи проводил собрания, распространял идеи запрещенной организации и экстремистские материалы. Также он привлекал новых сторонников и собирал пожертвования в пользу организации."Его противозаконная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым", - отметили сотрудники правоохранительных органов.В ходе обысков квартиры подозреваемого изъята экстремистская литература.Как сообщало издание Украина.ру, в августе ивано-франковский капеллан ВСУ призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы". Он отметил, что на Украине проживает 130 тысяч адептов этой секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в военных действиях.*Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20230818/1048786775.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, следственный комитет рф, секты
В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи
Следственный комитет республики сообщил о задержании жителя города Джанкой, который проводил собрания секты посредством видеоконференции
В отношении жителя Джанкойского района Крыма, обвиняемого в организации деятельности ячейки религиозной секты "Свидетели Иеговы*", Следственным комитетом России по Республике Крым возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте ведомства.
"В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы" и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Вместе с тем житель Джанкоя, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки "Свидетели Иеговы "Сиваш", продолжил обеспечение ее активной деятельности", - говорится в сообщении.
Житель города Джанкой посредством видеоконференцсвязи проводил собрания, распространял идеи запрещенной организации и экстремистские материалы. Также он привлекал новых сторонников и собирал пожертвования в пользу организации.
"Его противозаконная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым", - отметили сотрудники правоохранительных органов.
В ходе обысков квартиры подозреваемого изъята экстремистская литература.
Как сообщало издание Украина.ру, в августе ивано-франковский капеллан ВСУ призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы". Он отметил, что на Украине проживает 130 тысяч адептов этой секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в военных действиях.
*Запрещенная в России организация