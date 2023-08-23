https://ukraina.ru/20230823/1048883187.html

В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи

В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи - 23.08.2023 Украина.ру

В Крыму задержали мужчину, который собирал "Свидетелей Иеговы"* по видеосвязи

Следственный комитет республики сообщил о задержании жителя города Джанкой, который проводил собрания секты посредством видеоконференции

2023-08-23T13:26

2023-08-23T13:26

2023-08-23T13:26

новости

крым

следственный комитет рф

секты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_a0a109874716c8e839229c03dc4baf96.jpg

В отношении жителя Джанкойского района Крыма, обвиняемого в организации деятельности ячейки религиозной секты "Свидетели Иеговы*", Следственным комитетом России по Республике Крым возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте ведомства."В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы" и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Вместе с тем житель Джанкоя, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки "Свидетели Иеговы "Сиваш", продолжил обеспечение ее активной деятельности", - говорится в сообщении.Житель города Джанкой посредством видеоконференцсвязи проводил собрания, распространял идеи запрещенной организации и экстремистские материалы. Также он привлекал новых сторонников и собирал пожертвования в пользу организации."Его противозаконная деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым", - отметили сотрудники правоохранительных органов.В ходе обысков квартиры подозреваемого изъята экстремистская литература.Как сообщало издание Украина.ру, в августе ивано-франковский капеллан ВСУ призвал к массовой мобилизации участников организации "Свидетели Иеговы". Он отметил, что на Украине проживает 130 тысяч адептов этой секты, членство в которой является юридическим основанием не участвовать в военных действиях.*Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20230818/1048786775.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, следственный комитет рф, секты