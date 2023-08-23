https://ukraina.ru/20230823/1048881062.html

Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане

Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане - 23.08.2023 Украина.ру

Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане

Певица Земфира Рамазанова* пожаловалась на организаторов своих концертов в Казахстане. Соответствующий пост она разместила в Телеграм-канале

2023-08-23T10:55

2023-08-23T10:55

2023-08-23T10:55

новости

земфира

казахстан

работа

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Певица не уточнила, что именно было сделано не так, но добавила, что к зрителям у нее претензий нет.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой.В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".В июне Земфира* попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.

https://ukraina.ru/20230823/1048880661.html

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новости, земфира, казахстан, работа