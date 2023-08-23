Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане
Певица Земфира Рамазанова* пожаловалась на организаторов своих концертов в Казахстане. Соответствующий пост она разместила в Телеграм-канале
"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница.
Певица не уточнила, что именно было сделано не так, но добавила, что к зрителям у нее претензий нет.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой.
В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
В июне Земфира* попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы.
* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
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