Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане - 23.08.2023 Украина.ру
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Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане
Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане - 23.08.2023 Украина.ру
Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане
Певица Земфира Рамазанова* пожаловалась на организаторов своих концертов в Казахстане. Соответствующий пост она разместила в Телеграм-канале
2023-08-23T10:55
2023-08-23T10:55
новости
земфира
казахстан
работа
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Певица не уточнила, что именно было сделано не так, но добавила, что к зрителям у нее претензий нет.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой.В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".В июне Земфира* попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
https://ukraina.ru/20230823/1048880661.html
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новости, земфира, казахстан, работа
Новости, Земфира, Казахстан, работа

Земфира* пожаловалась на работу в Казахстане

10:55 23.08.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКонцерт "Близкие города, близкие люди"
Концерт Близкие города, близкие люди - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Певица Земфира Рамазанова* пожаловалась на организаторов своих концертов в Казахстане. Соответствующий пост она разместила в Телеграм-канале
"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница.
Певица не уточнила, что именно было сделано не так, но добавила, что к зрителям у нее претензий нет.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой.
В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
В июне Земфира* попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы.
* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
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