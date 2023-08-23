Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска
© Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
© Стрингер
На дорогах в Харьковской области украинскими правоохранители усилили контрольно-пропускной режим. Об этом 23 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
На дорогах в направлении Купянска появились новые украинские блокпосты, в том числе мобильные, сказал Марочко. Он добавил, что правоохранители ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан.
Марочко уточнил, что украинские военные под различными предлогами разворачивают гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников.
"Очень тщательно [на украинских КПП под Купянском] проверяют смартфоны. Если на автомобиле установлен авторегистратор, то все записи заставляют удалить, либо изымают карты-накопители", - рассказал эксперт.
Он отметил, что на информационных досках в Харьковской области размещено большое количество фотографий объявленных в розыск людей. Подавляющее большинство из них - в украинской военной форме.
Вчера, 11:28Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позицииНа Купянском направлении ВСУ используют военную хитрость, чтобы ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом 22 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале