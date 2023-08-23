Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска - 23.08.2023 Украина.ру
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Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска
Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска - 23.08.2023 Украина.ру
Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска
На дорогах в Харьковской области украинскими правоохранители усилили контрольно-пропускной режим. Об этом 23 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
2023-08-23T10:58
2023-08-23T10:58
новости
андрей марочко
кпп
блокпосты
харьковская область
проверка
украина
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На дорогах в направлении Купянска появились новые украинские блокпосты, в том числе мобильные, сказал Марочко. Он добавил, что правоохранители ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан.Марочко уточнил, что украинские военные под различными предлогами разворачивают гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников.Он отметил, что на информационных досках в Харьковской области размещено большое количество фотографий объявленных в розыск людей. Подавляющее большинство из них - в украинской военной форме.
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новости, андрей марочко, кпп, блокпосты, харьковская область, проверка, украина
Новости, Андрей Марочко, КПП, блокпосты, Харьковская область, проверка, Украина

Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска

10:58 23.08.2023
 
© Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
Украинские активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
© Стрингер
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На дорогах в Харьковской области украинскими правоохранители усилили контрольно-пропускной режим. Об этом 23 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
На дорогах в направлении Купянска появились новые украинские блокпосты, в том числе мобильные, сказал Марочко. Он добавил, что правоохранители ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан.
Марочко уточнил, что украинские военные под различными предлогами разворачивают гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников.

"Очень тщательно [на украинских КПП под Купянском] проверяют смартфоны. Если на автомобиле установлен авторегистратор, то все записи заставляют удалить, либо изымают карты-накопители", - рассказал эксперт.

Он отметил, что на информационных досках в Харьковской области размещено большое количество фотографий объявленных в розыск людей. Подавляющее большинство из них - в украинской военной форме.
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 11:28
Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позицииНа Купянском направлении ВСУ используют военную хитрость, чтобы ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом 22 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
 
НовостиАндрей МарочкоКППблокпостыХарьковская областьпроверкаУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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12:14"Скелеты и тлеющие фрагменты тел": Марочко сообщил о страшной находке под Купянском
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