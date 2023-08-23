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Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска

Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска - 23.08.2023 Украина.ру

Марочко: Украина ставит блокпосты и не дает эвакуировать граждан из Купянска

На дорогах в Харьковской области украинскими правоохранители усилили контрольно-пропускной режим. Об этом 23 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале

2023-08-23T10:58

2023-08-23T10:58

2023-08-23T10:58

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На дорогах в направлении Купянска появились новые украинские блокпосты, в том числе мобильные, сказал Марочко. Он добавил, что правоохранители ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан.Марочко уточнил, что украинские военные под различными предлогами разворачивают гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников.Он отметил, что на информационных досках в Харьковской области размещено большое количество фотографий объявленных в розыск людей. Подавляющее большинство из них - в украинской военной форме.

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новости, андрей марочко, кпп, блокпосты, харьковская область, проверка, украина