https://ukraina.ru/20230823/1048879913.html

"Russian lives matter": режиссер Ларс фон Триер осудил Данию за истребители для Украины, в Киеве ответили

"Russian lives matter": режиссер Ларс фон Триер осудил Данию за истребители для Украины, в Киеве ответили - 23.08.2023 Украина.ру

"Russian lives matter": режиссер Ларс фон Триер осудил Данию за истребители для Украины, в Киеве ответили

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер осудил премьер-министра Дании Метте Фредериксен за обещание поставить Украине истребители F-16. Накануне в своем Instagram* сделал публикацию, в которой обратился к ней, президентам России и Украины – Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

2023-08-23T10:33

2023-08-23T10:33

2023-08-23T10:49

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"Господину Путину и господину Зеленскому, а также не в последнюю очередь миссис Фредериксен, которая вчера, как человек, по уши влюбленный, позировала в кабине одной из самых страшных машин нашего времени, ухмыляясь от уха до уха: ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ", - написал Триер.В понедельник Зеленский вместе с Первой леди, Еленой Зеленской посетил Копенгаген, где встретился с королевой Маргрете II и датскими политиками, а по результату встречи подтвердил: Дания поставит Киеву 19 самолетов F-16.Фредериксен тоже сделала публикацию в Facebook* – свое фото с Зеленским, под которым написала:"Одно слово осталось здесь до конца. Гордость. Я полностью наполнена всем этим после этих двух дней. Я так горжусь Данией!"На публикацию Триера оперативно отреагировали в Киеве: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ответил ему в своих соцсетях."Война – это не кино, где актеры играют в жизнь и смерь. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда творец выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, (...)", - таким образом, Данилов возразил Триеру о ценности жизней русских людей.Данилов предложил Триеру представить, что на город летят ракеты, а его жену насилуют мародеры, и прочие ужасы войны."В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальной, а не вымышленной жизни", - резюмировал он.В своих публичных заявлениях и актерских тренингах Триер неоднократно подчеркивал, что предпочитает говорить именно то, что думает, не считаясь с общественной реакцией:"Политкорректность — худшее, что дала миру Америка. Именно политкорректность убила честную дискуссию, потому что многие люди сегодня предпочитают молчать, боясь быть в чем-то обвиненными", - одно из известных высказываний режиссера.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

https://ukraina.ru/20230823/1048874653.html

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новости, режиссер, украина, дания, истребители