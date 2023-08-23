Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки - 23.08.2023 Украина.ру
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Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки
Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки - 23.08.2023 Украина.ру
Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки
Киеву лучше не использовать полученные от Запада танки Leopard и Abrams, так как российские войска легко их обнаруживают ввиду "географических особенностей местности". Об этом 23 августа со ссылкой на американского военного советника на Украине Дэна Райса написал американский журнал Newsweek
2023-08-23T10:14
2023-08-23T10:14
новости
америка
советник
киев
танки
m1 abrams
leopard-2 (танк)
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"Вооруженным силам Украины будет лучше использовать свой старый танковый парк для того, чтобы прорваться через территории, заминированные российскими военными", - говорится в публикации издания.Свое мнение авторы статьи подтверждают словами Райса, утверждающего, что ВСУ не должны использовать свои лучшие танки, поскольку могут потерять их на минных полях.Правда откуда Киев возьмет машины Т-64 американский советник не уточнил."Беспокойство американца понятно, он не хочет, чтобы кто-то узнал, что распиаренные танки ну такие себе, цена на товар упадет", "Сливают, все, капец, перемоги не будет", "Это совет украинцам ехать прямо по минам? типа танки жалко, а украинцев нет? Я правильно понял?", "Да поздняк метаться - уже опозорились со своей натовской техникой", "А они так и делают, вперед живую силу пускают - не жалко, гектары уже отвели", - отреагировали пользователи сети.К слову, только за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из США, Германии, Франции, Польши и Великобритании.
https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html
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новости, америка, советник, киев, танки, m1 abrams, leopard-2 (танк)
Новости, Америка, советник, Киев, танки, M1 Abrams, Leopard-2 (танк)

Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки

10:14 23.08.2023
 
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Киеву лучше не использовать полученные от Запада танки Leopard и Abrams, так как российские войска легко их обнаруживают ввиду "географических особенностей местности". Об этом 23 августа со ссылкой на американского военного советника на Украине Дэна Райса написал американский журнал Newsweek
"Вооруженным силам Украины будет лучше использовать свой старый танковый парк для того, чтобы прорваться через территории, заминированные российскими военными", - говорится в публикации издания.
Свое мнение авторы статьи подтверждают словами Райса, утверждающего, что ВСУ не должны использовать свои лучшие танки, поскольку могут потерять их на минных полях.
"В свою очередь, советский танк Т-64 является более расходным материалом", - заявил Райс.
Правда откуда Киев возьмет машины Т-64 американский советник не уточнил.
"Беспокойство американца понятно, он не хочет, чтобы кто-то узнал, что распиаренные танки ну такие себе, цена на товар упадет", "Сливают, все, капец, перемоги не будет", "Это совет украинцам ехать прямо по минам? типа танки жалко, а украинцев нет? Я правильно понял?", "Да поздняк метаться - уже опозорились со своей натовской техникой", "А они так и делают, вперед живую силу пускают - не жалко, гектары уже отвели", - отреагировали пользователи сети.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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