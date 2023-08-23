https://ukraina.ru/20230823/1048879658.html

Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки

Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки - 23.08.2023 Украина.ру

Американский советник Залужного предложил Киеву заменить Abrams и Leopard на "расходные" советские танки

Киеву лучше не использовать полученные от Запада танки Leopard и Abrams, так как российские войска легко их обнаруживают ввиду "географических особенностей местности". Об этом 23 августа со ссылкой на американского военного советника на Украине Дэна Райса написал американский журнал Newsweek

2023-08-23T10:14

2023-08-23T10:14

2023-08-23T10:14

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советник

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m1 abrams

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"Вооруженным силам Украины будет лучше использовать свой старый танковый парк для того, чтобы прорваться через территории, заминированные российскими военными", - говорится в публикации издания.Свое мнение авторы статьи подтверждают словами Райса, утверждающего, что ВСУ не должны использовать свои лучшие танки, поскольку могут потерять их на минных полях.Правда откуда Киев возьмет машины Т-64 американский советник не уточнил."Беспокойство американца понятно, он не хочет, чтобы кто-то узнал, что распиаренные танки ну такие себе, цена на товар упадет", "Сливают, все, капец, перемоги не будет", "Это совет украинцам ехать прямо по минам? типа танки жалко, а украинцев нет? Я правильно понял?", "Да поздняк метаться - уже опозорились со своей натовской техникой", "А они так и делают, вперед живую силу пускают - не жалко, гектары уже отвели", - отреагировали пользователи сети.К слову, только за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из США, Германии, Франции, Польши и Великобритании.

https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html

https://ukraina.ru/20230822/1048856525.html

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новости, америка, советник, киев, танки, m1 abrams, leopard-2 (танк)